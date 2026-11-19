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영화 <헝거게임 : 50번째 추첨의 날> 스틸컷(주)누리픽쳐스
저항의 의미, 살아남는 것과 이기는 것은 다르다
헤이미치는 처음부터 혁명을 꿈꾸는 인물이 아니다. 연인, 가족과 함께 행복한 미래를 꿈꾸는 너무나도 평범한 소시민에 속한다. 하지만 추첨식에서 다른 사람을 돕기 위해 나서다가 삶 전체가 바뀌고 만다.
이 과정은 영화 속 저항의 성격을 보여준다고도 볼 수 있다. 지금 당장 눈앞의 사람을 외면하지 않는 작은 용기와 행동으로부터 시작되는 것이 저항 정신이라는 것이다. 이후 헤이미치가 경기장에서 마주하게 되는 규칙 앞에서는 더 분명해진다. 상대를 죽여야만 자신이 살아남을 수 있고, 그렇게 죽음을 맞이한 이들은 관객의 환호와 승부의 결과로 치환되는 것이다. 다른 참가자와 협력하며 경기 운영의 허점을 노리고자 하는 행위는 그가 가진 용기가 바탕이 되는 저항적 시도에 해당된다.
메이실리와의 관계는 이 지점을 구체화한다. 같은 구역 출신이지만 서로를 편안하게 여기는 사이는 아니며, 성격과 처지도 다르다. 그런 두 사람이 생존을 위해 손을 잡는 순간, 캐피톨이 요구하는 경쟁적 질서에는 작은 틈이 생기게 된다. 이와 동시에 경기장 밖의 도브는 헤이미치가 돌아가고 싶어 하는 삶을 구체적으로 보여주는 대상이자, 부당한 현실을 당연하게 받아들여서는 안 된다는 것을 일깨우는 존재가 된다.
앞서 언급했듯, 시리즈의 다른 작품을 통해 이번 경기의 우승자가 헤이미치라는 것은 이미 확정되어 있으며, 영화는 그렇게 살아 돌아온 이에게도 상실이 존재할 수 있음을 분명히 보여주고자 한다. 한 사람이 자신의 신념을 끝까지 지켜낼 수 있는가 하는 문제에 대해 말이다.