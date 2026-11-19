(주)누리픽쳐스

큰사진보기 ▲영화 <헝거게임 : 50번째 추첨의 날> 스틸컷 (주)누리픽쳐스

헝거게임이라는 방송, 이야기를 만드는 것은 누구인가



원작자인 수잔 콜린스는 이번 소설을 구상하면서 소수의 통치자가 어떻게 다수의 복종을 얻어낼 수 있는지에 주목했다고 한다. 캐피톨은 아이들의 죽음으로 내보는 데서 멈추지 않고, 그 죽음을 국민이 보아야 할 오락과 교훈으로 가공하고자 한다.



추첨식에서 벌어지는 불편한 사건은 방송을 위해 편집 되고, 권력에 유리한 장면만 남기기도 한다. 시저 플리커맨(키어런 컬킨 분)이 조공인들을 대중에게 소개하는 동안, 플루타르크 헤븐스비(제시 플레먼스 분)는 카메라와 영상이 권력에 어떻게 이용되는지 보여주는 인물로 등장하는 것 또한 마찬가지다. 실제 사건과 대중이 마주하게 되는 사건(영상) 사이의 간극이다.



이 지점에서 헤이미치의 저항은 두 번의 싸움을 치르게 된다. 경기장의 규칙을 거스르는 것과 그 행위가 캐피톨의 방송에서 오락적 유희로만 소비되지 않도록 하는 일이다. 그렇기 때문에 이 영화 속, 제50회 대회는 한 소년이 우승자가 되는 이야기인 동시에 그 소년의 행동을 누가 해석하고 기록하게 되는지에 대한 이야기이기도 하다(이 또한 다른 프랜차이즈 시리즈에서 계속 강조되는 지점이며, 시리즈의 핵심 주제 가운데 하나로도 볼 수 있다).



두 지점을 염두에 두고 이번 작품을 끝까지 통과하고 나면, 이전의 시리즈에서 냉소적인 멘토로 등장했던 헤이미치가 왜 쉽게 다른 사람을 믿지 못했는지 조금은 더 이해할 수 있게 된다. 한 사람의 행동이 방송을 통해 전혀 다른 의미로 전달되는 순간들을 바라보고 있자면 말이다. 영화 헝거게임 50번째추첨의날 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 조영준 (joyjun7) 내방 구독하기 영화가 숫자로 평가받지 않기를 바라며 글을 씁니다. 이 기자의 최신기사 재일 코리안 3세 신숙옥, 과연 그는 누구인가?

영화 <헝거게임 : 50번째 추첨의 날> 스틸컷헤이미치는 처음부터 혁명을 꿈꾸는 인물이 아니다. 연인, 가족과 함께 행복한 미래를 꿈꾸는 너무나도 평범한 소시민에 속한다. 하지만 추첨식에서 다른 사람을 돕기 위해 나서다가 삶 전체가 바뀌고 만다.이 과정은 영화 속 저항의 성격을 보여준다고도 볼 수 있다. 지금 당장 눈앞의 사람을 외면하지 않는 작은 용기와 행동으로부터 시작되는 것이 저항 정신이라는 것이다. 이후 헤이미치가 경기장에서 마주하게 되는 규칙 앞에서는 더 분명해진다. 상대를 죽여야만 자신이 살아남을 수 있고, 그렇게 죽음을 맞이한 이들은 관객의 환호와 승부의 결과로 치환되는 것이다. 다른 참가자와 협력하며 경기 운영의 허점을 노리고자 하는 행위는 그가 가진 용기가 바탕이 되는 저항적 시도에 해당된다.메이실리와의 관계는 이 지점을 구체화한다. 같은 구역 출신이지만 서로를 편안하게 여기는 사이는 아니며, 성격과 처지도 다르다. 그런 두 사람이 생존을 위해 손을 잡는 순간, 캐피톨이 요구하는 경쟁적 질서에는 작은 틈이 생기게 된다. 이와 동시에 경기장 밖의 도브는 헤이미치가 돌아가고 싶어 하는 삶을 구체적으로 보여주는 대상이자, 부당한 현실을 당연하게 받아들여서는 안 된다는 것을 일깨우는 존재가 된다.앞서 언급했듯, 시리즈의 다른 작품을 통해 이번 경기의 우승자가 헤이미치라는 것은 이미 확정되어 있으며, 영화는 그렇게 살아 돌아온 이에게도 상실이 존재할 수 있음을 분명히 보여주고자 한다. 한 사람이 자신의 신념을 끝까지 지켜낼 수 있는가 하는 문제에 대해 말이다.