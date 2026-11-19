연합뉴스

17일(현지시간) 카타르 도하 압둘라 빈 칼리바 스타디움에서 열린 한국과 카타르의 축구 대표팀 평가전. 로베르트 모레노 임시 감독이 작전판을 들고 교체 투입될 선수들을 부르고 있다.하지만 여전히 모레노호의 경기력은 크게 개선되지 않았다. 사우디와의 경기에서 한국은 졸전 끝에 2-3으로 덜미를 잡히며 2005년 이후 무려 21년만에 패배의 아픔을 맛봤다. 카타르전에서는 오세훈의 결승골로 간신히 이겼지만 상대 골키퍼의 선방쇼 속에 슈팅 21개를 퍼붓고도 한 골밖에 넣지 못하는 답답한 결정력을 드러냈다. 모레노호는 결국 끝까지 개운하지 못한 경기력 속에 임시 감독으로서의 6연전 일정을 마무리하게 됐다.물론 모레노 감독에게 주어진 6경기는 아무리 뛰어난 명장이라도 자신의 축구철학을 한 팀에 구현하기에는 충분하지 않은 시간이라는 것도 고려해야 한다. 더구나 아직 선수단 파악도 되기전에 팀 내분설 같은 악재가 벌어진다면 모레노가 아닌 어떤 감독이라도 대처하기 쉽지 않았을 것이다. 황인범 등 선수들도 지적했듯이, 언제 팀을 떠날지 모르는 '임시 감독'이라는 불안정한 체제에서는 감독이 제대로된 리더십을 발휘하기 어렵다는 구조적인 문제점이 분명히 드러났다.한편 그 사이에 대표팀을 둘러싼 상황에도 큰 변화가 생겼다. 내년 1월로 예정된 2027 AFC 사우디 아시안컵이 현지 사정으로 약 1년 연기됐다. 모레노 감독이 임시 감독으로 부임할 때만 해도 특별한 변수가 없다면 촉박한 시간을 고려할때 아시안컵까지는 계약이 연장될 가능성이 유력하게 전망됐다. 하지만 아시안컵이 연기되면서 한국은 차기 정식 감독 선임 문제를 원점에서 재검토할 수 있는 시간적 여유가 생겼다.하지만 협회 행정 공백이 더 길어지게 된 것은 또다른 악재다. 혁신위가 추진하던 축구협회장 선거제도 개편이 FIFA(국제축구연맹)에서 '축구의 정치개입 가능성 우려'를 이유로 사실상 제동을 걸었다. 이로 인하여 당초 연말로 예상되었던 차기 축구협회장 선거가 내년으로 연기되면서 덩달아 정식 감독 영입도 그만큼 미뤄질 가능성이 높아졌다.한국축구는 모레노 감독과 계약을 연장하거나, 아니면 새로운 감독교체를 다시 고민해야하는 선택의 기로에 놓였다. 지금으로서는 어떤 길을 선택하든 쉽지 않은 첩첩산중이 예상된다.일단 현실적인 시나리오는 모레노 감독을 정식 감독으로 전환하되, 아시안컵까지만 계약을 맺는 것이다. 2030 지중해월드컵까지 대표팀을 이끌 정식 감독과의 장기계약 여부는 차기 집행부에서 결정하게 될 것이 유력하다. 모레노 감독에게 다음 월드컵까지 지휘봉을 맡길지는 아시안컵 성적에 따라 평가를 받게 하는 식이다. 모레노 감독으로서도 선수단을 정비하고 자신만의 축구철학을 안정적으로 팀에 입힐 시간을 가질 수 있다.관건은 '과연 모레노 감독의 역량을 믿고 아시안컵을 맡길 수 있느냐'는 것이다. 차기 아시안컵은 한국축구가 67년만의 우승에 도전하는 대회이자, 한국축구의 전설 손흥민이 출전하는 마지막 아시안컵이 될 가능성이 높다. 하지만 임시감독으로서 지난 6연전에서 보여준 모레노호의 경기력이라면, 우승 가능성은 사실상 희박하다는 비관적인 평가가 우세하다.모레노 감독이 6연전 내내 일관되게 시도한 4-4-2는 전술적으로 많은 문제점을 드러냈다. 4-4-2는 선수들의 공수밸런스가 중요한 포지션인데, 현재 중원과 풀백자원이 부족한 대표팀의 선수구성상 완성도 높은 조직력을 구현하기가 쉽지 않다는 문제점이 두드러진다. 선수들이 공수 간격 유지에 어려움을 겪다보니 본래의 장점을 제대로 발휘하지 못하고, 에이스인 손흥민이나 이강인의 개인능력까지 억제시키고 있다는 지적도 나온다.하지만 모레노 감독을 교체하는 것도 결코 간단한 문제는 아니다. 결과적으로 한국은 또다시 지난 3개월간 6번의 A매치를 소득없이 시간만 허비한 셈이 되어버린다. 모레노 감독보다 더 유능한 외국인 감독을 데려올 수 있을지도 미지수다. 협회 수뇌부가 빨라도 내년 3월 이후에나 구성되는데 그때부터 새로운 감독선임을 다시 시작한다면 사실상 지난 북중미월드컵 이후 약 1년 가까이를 무의미하게 허비하는 셈이 된다. 또한 외국인 감독을 이렇게 단기 임시 사령탑으로 소모품처럼 소비해버린다면, 앞으로 해외의 어떤 감독들이 한국 대표팀 감독직에 매력을 느낄지도 생각해봐야 한다.축구협회장이 없더라도 축구는 계속되어야 한다. 대표팀에 현재 시급한 과제는 선수단과 리더십의 세대교체다. 손흥민, 이재성, 김승규 등 주전급 선수들이 모두 30대 중반을 바라보고 있고, 김민재, 황인범, 황희찬 역시 30대에 접어들었다. 이들인 4년뒤 2030 지중해월드컵까지 기량을 유지할수 있을지는 장담하기 어렵다.앞으로는 이강인, 엄지성, 오현규 등 2000년대생 선수들을 중심으로 대표팀을 개편해야 한다. 모레노 감독은 정승원과 김민수, 김봉수 등 새로운 선수들을 중용하며 세대교체의 가능성을 열어놓았다. 한국축구는 이제 주장 교체, 전술 변화, 정식 감독 선임 등 모든 가능성을 열어두고 원점으로 돌아가 '새판짜기'를 시작해야 할 시점이다.임시 감독 계약을 마치고 스페인으로 돌아간 모레노 감독은 중동매체 걸프타임스와의 인터뷰에서 "나는 한국 대표팀을 돕고, 여러 면에서 더 나아지게 할 수 있다고 믿는다"며 앞으로도 계속 한국대표팀을 이끌고 싶다는 의지를 드러냈다. 과연 모레노 감독은 한국축구와의 동행을 이어갈 수 있을까. 한국축구가 다시 한번 중요한 선택의 순간을 앞두고 있다.