▲김태호 PD, 송은이 대표, 현정완 PD, 황교진 PD 월트디즈니코리아

디즈니+의 한국 로컬 라이징은 시리즈에만 국한되지 않았다. 시청자의 다양한 취향과 시청 습관을 고려해 시트콤 장르를 새롭게 선보일 계획이며, K-팝 스타, 스포츠 선수 등 세계적으로 인정받는 한국 인물들을 소개하는 다큐멘터리까지 장르와 포맷의 다각화를 추진하겠다고 전했다.



오리지널 예능 라인업도 확대된다. <운명전쟁49>는 시즌2 제작을 확정했으며, <운명전쟁49>의 스핀오프인 <신빨스테이>, 스포츠 선수들의 연애프로그램 <연애선수촌>, 남녀 사이의 우정을 시험하는 리얼리티 프로그램 <고백하면 손절이야>를 소개했다.



특히 <고백하면 손절이야>의 제작사 콘텐츠랩 비보 송은이 대표는 "자기감정에 솔직한 청춘들을 지켜보면서 많이 놀랐다. 예전에는 크리에이터와 시청자로 명확히 나뉘었다면 지금은 혼재되어 있다. 시청자의 피드백을 반영하며 세계관을 쌓아가는 방법과 고유의 색을 유지하는 게 중요해졌다"며 다양한 실험을 디즈니와 함께 열어가고 싶다고 전했다.



콘텐츠 제작사 TEO의 대표 김태호 PD는 디즈니와 협업 방향을 말하며 "회사를 차린 지 4년 반 정도가 흘렀다. 지금까지 선배 PD들이 이끌어 나갔다면 이제는 그릇이 되어 후배 PD가 그 위에 요리를 만들어 주길 기대한다. 연애 프로그램, 스포츠, 장르물과 접점을 이루며 모든 콘텐츠를 그릇에 담아보고 싶다"라고 포부를 전했다.



마지막으로 <운명전쟁49>와 <신빨스테이>의 황교진 PD는 "미처 생각지도 못한 것들을 건드리고 싶다. 한번 보기 시작하면 몇 날 며칠을 소중한 시간을 보내는 볼거리다. <운명전쟁49> 시즌2는 운명술사들의 본질과 존재 이유, 눈 돌아가는 세트까지 녹여냈다. 시청자의 고민에 능동적인 상호작용으로 재미까지 잡아갈 것이다"라며 기대감을 높였다.

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