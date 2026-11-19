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(좌)김소연 월트디즈니 컴퍼니 코리아 대표, (우)최연우 월트디즈니 컴퍼니 코리아 로컬 콘텐츠 총괄월트디즈니코리아
18일 여의도의 호텔에서 2026 디즈니+ 미디어데이를 진행했다. 현장에는 김소연 월트디즈니 컴퍼니 코리아 대표, 최연우 월트디즈니 컴퍼니 코리아 로컬 콘텐츠 총괄이 참석해 디즈니+의 한국 진출 5주년 주요 성과와 향후 전략 소개했다.
프랜차이즈 팬덤의 확장 및 장기화
디즈니+는 빠르게 변하는 스트리밍 시장 속에서 오래 쌓은 IP의 다각화를 유지하며 로컬 콘텐츠의 강화를 중심으로 삼겠다고 전했다.
김소연 대표는 "장기적인 관점에서 바라볼 계획이다. '엔드게임(endgame)이 아닌 롱게임(long game)'을 목표로 팬덤과 브랜드력을 통해 글로벌 IP의 차별화를 구심점으로 삼겠다. 타사와의 경쟁에 매달리기보다 디즈니가 가장 잘할 수 있는 부분을 확장하겠다"고 말했다.
이어 "시청자의 접근 방식도 확대했다. 국내 OTT와 사업자(티빙, 웨이브) 결합 상품을 선보였고, 지상파 채널의 협업으로 <무빙>, <카지노>, <킬러들의 쇼핑몰>을 TV 시리즈로 유통했다. 광고형 스탠다드 멤버십 및 이커머스(지마켓) 파트너십 제휴로 선택의 폭을 넓혔다"고 덧붙였다. 아울러 스포츠 분야로 눈을 돌려 ESPN을 중심으로 e스포츠 대회, MLB, NBA, 포뮬러 E(Formula E) 시즌 등을 라이브로 생중계하겠다고 말했다.