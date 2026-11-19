▲웹 예능 '허경환의 유행쇼' E채널

매회 게스트에게 유행어를 만들어 선물하는 코너는 단순한 즉흥 개그를 넘어 상대를 이해하려는 허경환의 준비성을 보여준다. 허경환이 게스트의 말버릇과 습관, 활동 이력을 세심하게 관찰하고 그에게 어울리는 표현을 고민한다는 점에서, 이 코너는 <유행쇼>만의 차별화된 장치이기도 하다. 웹 예능 특유의 오프닝 간접광고마저 자신의 유행어로 버무려 거부감을 덜어낸 대목에서도 그의 순발력과 노련미를 엿볼 수 있다.



트와이스 나연(11월 4일)에게는 음식을 맛볼 때 손가락으로 찍어 먹는 습관과 솔로 앨범명 'NA'를 엮은 '나스티(NA-sty)'를, 장도연에게는 그가 자주 쓰는 "그럴 의도가 아니다"를 비튼 '아니야이야'를 건넸다. 이세영과 만난 자리에서는 야심 차게 준비한 '라스타' 유행어가 썰렁한 반응을 얻자 허경환은 이내 "어쩌면~"을 연신 외치며 분위기를 전환했다.



웹 토크쇼 시장에는 유재석의 <핑계고>, 신동엽의 <짠한형>, 장도연의 <살롱드립>처럼 이미 입지를 굳힌 인기 프로그램이 여럿 존재한다. 다만 진입 장벽은 낮아 보여도 꾸준히 시청자를 붙잡기는 어려운 분야다. 그 틈에서 허경환이 내세운 차별점은 편안함이다. 때로는 카페에서 친구를 기다리며 수다를 나누는 듯한 분위기를 만들고, 때로는 시트콤 같은 상황극으로 웃음을 더한다. 절친 장도연 역시 "유행어 없어도 충분히 그 자체만으로 콘텐츠가 되는 사람"이라며 그의 매력을 짚었다.



웹 토크쇼는 유명 스타 출연이라는 화제성만으로 오래 버티기 어렵다. 누가 등장하더라도 그 사람만의 이야기를 끌어내고, 시청자가 다음 편까지 찾아보게 만드는 진행자의 힘이 필요하다. 허경환의 오랜 예능 경험과 상대를 편안하게 하는 태도, 자신을 웃음의 소재로 삼는 여유는 그가 그런 능력을 갖춘 적임자임을 보여준다.



<개그콘서트> 시절 그저 유행어만 밀어붙이던 허경환은 이제 타인의 속내도 쉽게 끌어내는 다정한 길잡이가 됐다. 비록 <유 퀴즈>의 빈자리는 놓쳤지만 그는 본인 이름 세 글자가 걸린 프로그램을 통해 새로운 무대를 마련했다. 이곳에서만큼은 누군가의 보조가 아닌, 대화의 중심을 이끄는 MC로서 자신만의 가능성을 증명해 가고 있다.

추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기