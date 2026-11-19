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웹 예능 '허경환의 유행쇼'E채널
올해 초 허경환은 tvN <유 퀴즈 온 더 블럭> 보조 MC 후보로 거론되며 추천 여론이 쏟아졌지만 끝내 성사되지는 않았다. 대신 지난 3월 MBC <놀면 뭐하니?>의 고정 멤버로 합류하며 제2의 전성기를 열었고, 이제는 자신의 이름을 건 무대에서 진행 능력을 시험하고 있다.
<유행쇼>의 구성은 지극히 단순하다. 미국 TV 토크쇼처럼 간단한 세트 안에서 MC와 초대 손님 1~2명이 가볍게 나누는 대화가 프로그램의 기본 틀이다. 허경환은 게스트가 등장하기 전에 공개된 키워드로 정체를 추리하고, 이를 실마리 삼아 대화를 이끌어 나간다.
이후 '최초 공개'라는 이름 아래 사소한 습관과 취향, 개인적인 경험으로 대화의 폭을 넓혀가고, 때론 생뚱맞은 '맞춤형 유행어'를 선물하며 웃음을 이끌어 낸다. 최근 들어선 엔믹스 설윤·배이, 트와이스 나연, 장도연, 이세영 편이 잇달아 화제를 모으면서 <유행쇼>에도 슬슬 탄력이 붙었다.
다른 웹 예능 진행자들과 비교했을 때 '초보 토크쇼 MC' 허경환이 돋보이는 지점은 상대를 깎아내리거나 비하하지 않는다는 데 있다. 일부 토크 예능에서는 웃음을 유발하기 위해 출연자의 약점을 파고들거나 무안을 주는 방식으로 분위기를 이끌기도 한다.
허경환은 상대를 난처하게 만들기보다 자신이 먼저 허점을 드러낸다. 작은 키와 결혼 계획, 어색한 순간, 유행어에 대한 욕심까지 스스로 웃음의 소재로 삼는다. 엔믹스 편(10월 28일)에서는 자신의 유행어를 게스트가 오히려 더 능숙하게 구사하자 당황하는 모습을 보였고, <재혼 황후> 이세영 편(11월 18일)에선 뒤늦게 인터넷 밈으로 화제를 모은 '지 내비' 쇼츠 후일담을 꺼내며 민망한 순간마저 웃음으로 바꿨다.
특히 지난 11일 공개된 절친 장도연 편에서는 허경환식 진행의 강점이 고스란히 드러났다. 무명 시절부터 인연을 이어오고 <개그콘서트> 시절 함께 호흡을 맞춘 동료에 대한 존중이 느껴졌을 뿐 아니라, 자신을 돋보이게 하기보다 상대의 말에 귀 기울이려는 자세가 30분 내내 이어졌다. 장도연과의 자연스러운 티키타카를 가능하게 한 것은 결국 경청과 배려의 태도였다.
성실함이 빚어낸 토크 내공