현 시점 대한민국에서 가장 잘 나가는 드라마 작가 중 한 명으로 꼽히는 김은숙 작가의 작품 속 여주인공들은 스턴트 우먼(<시크릿 가든>), 학교 선생님(<신사의 품격>,<더 글로리>), 의사(<태양의 후예>), 카센터 사장(<다 이루어질지니>) 등 다양한 직업군을 가지고 있다. 하지만 많은 작품 속 캐릭터의 직업들 중 김은숙 작가가 실제로 경험해 본 직업은 <온에어>에서 송윤아가 연기했던 드라마 작가 뿐이다.
실제로 영화나 드라마의 각본을 쓰는 사람들은 현실적으로 많은 직업군을 직접 경험할 수 없기 때문에 취재와 인터뷰, 자료 수집 등을 통해 캐릭터를 창조할 수 밖에 없다. 때로는 대중들에게 익숙하지 않았던 직업들을 매력적으로 표현하면서 극찬을 받을 때도 있지만 특정 직업을 부정적으로 다루거나 전문성이 떨어지는 캐릭터로 표현했다는 이유로 해당 직업군 종사자들에게 비판을 받는 경우도 적지 않다.
따라서 영화나 드라마, 특히 전문직이 등장하는 작품에서는 해당 직업의 전문가들이 제작 자문을 해주는 것을 넘어 때로는 각본 작업에 직접 참여하는 경우도 늘어나고 있다. 지난 2024년에 방송돼 최고 시청률 17.7%를 기록하며 큰 사랑을 받았던 <굿파트너>가 대표적이다(닐슨코리아 시청률 기준). <굿파트너>는 20일 첫 방송되는 시즌2에서도 전 시즌과 마찬가지로 현직 이혼 전문 변호사 최유나 작가가 직접 각본을 썼다.
법조인이 직접 각본을 쓴 법정 드라마