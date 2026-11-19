SBS 화면 캡처

장나라는 2024년 <굿파트너>를 통해 데뷔 24년 만에 처음으로 지상파 연기대상 대상을 수상했다.한국은 2025년 8만 8130건의 이혼이 있었을 정도로 이혼은 더 이상 특별한 사람들의 이야기가 아니다(지표누리 기준). 이혼 문제로 갈등하는 부부가 늘어난 만큼 이혼 문제를 전문적으로 담당하는 변호사들도 늘어났고 이혼을 소재로 하는 드라마까지 제작됐다. 현직 이혼 전문 변호사가 각본을 써 화제가 된 <굿파트너>는 2024 파리 올림픽으로 인해 3주 간 결방했음에도 17.7%의 높은 시청률을 기록할 정도로 큰 사랑을 받았다.높은 시청률로 막을 내린 <굿파트너>는 그 해 연말 SBS 연기대상에서 장나라가 연기자 데뷔 24년 만에 처음으로 지상파 연기대상 대상을 수상했다. 여기에 한유리 변호사 역의 남지현이 최우수상,김준한과 표지훈이 우수상, 지승현이 조연상, 유나가 청소년 연기상, 한재이가 베스트 퍼포먼스상을 휩쓸었다. <굿파트너>를 집필한 최유나 작가 역시 작년 대한민국 콘텐츠 대상에서 문화체육부 장관 표창을 받았다.2024년을 화려하게 수놓았던 <굿파트너>는 2년2개월이 지난 20일 시즌2로 돌아온다. 메인PD는 김가람PD에서 서민정PD로 교체됐지만 최유나 작가가 전 시즌에 이어 변함없이 각본을 책임졌고 장나라가 국내 유일의 이혼전문 로펌 리봄의 대표 차은경 변호사로 돌아온다. 여기에 전은호 역의 표지훈과 차은경의 전 남편 김지상 역의 지승현, 2년 사이에 훌쩍 자란 차은경의 딸 김재희 역의 유나도 시즌2에 합류했다.<굿파트너2>의 가장 큰 변화는 바로 시즌1에서 차은경의 파트너이자 신입 변호사 한유리를 연기했던 남지현이 스케줄 문제로 하차했다는 점이다. 하지만 <굿파트너2>에는 남지현 만큼 높은 존재감을 가진 배우 김혜윤이 경력직 변호사 강혜성을 연기하며 차은경의 새로운 파트너가 될 예정이다. 여기에 박해진이 품위 있는 법조인인 척 하는 차은경을 위선자라고 생각하는 법무법인 태수의 대표 박태수 역을 맡았다.<굿파트너2>는 지난 5월에 종영한 <신이랑 법률사무소> 이후 약 6개월 만에 선보이는 SBS의 16부작 드라마로 MBC 금토드라마 <라이어>, <너의 그라운드>와 동 시간대에 경쟁할 예정이다. 여기에 tvN의 <100일의 거짓말>, <기프트>, JTBC의 <파이널 테이블>, <신의 구슬>과도 토요일 시간대가 겹친다. 과연 2024년 최고 인기 드라마 중 하나였던 <굿파트너>는 시즌2에서도 높은 인기를 유지할 수 있을까.