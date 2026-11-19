A매치 휴식기 전 마지막 경기에서 웃은 삼성. 화려하게 빛나고 있는 1위 자리를 지킬 수 있었던 이유 중 하나는 바로 저스틴 구탕의 공헌도가 있었기 때문\이다.김상식 감독이 이끄는 서울 삼성은 18일 오후 7시 잠실학생체육관에서 열린 '2026-2027 KCC 프로농구' 2라운드 조상현 감독의 창원 LG에 94-88 승리를 거뒀다. 이로써 삼성은 12승 3패 단독 1위, LG는 7승 9패 공동 6위에 머물렀다.홈에서 경기를 펼치는 삼성은 직전 경기 2위 정관장에 패배하며 1경기 차로 추격을 허용한 상황 속 A매치 브레이크 전 승리를 통해 분위기를 반전시킬 필요성이 있었다. 다만 상대는 국가대표가 여럿 포진된 LG로 결과를 쉽게 가져올지는 의문이었다.실제로 경기는 어렵게 흘러갔으나 결과를 가져왔다. 삼성은 1쿼터 LG와 팽팽한 접전을 펼쳤지만, 2쿼터부터 골밑 수비와 맥컬러의 득점을 앞세워 전반을 50-43으로 마쳤다. 후반에도 칸터·구탕·이관희의 활약으로 리드를 유지, LG의 막판 추격을 뿌리치며 94-88 승리를 거뒀다.A매치 휴식기 전 마지막 경기에서도 승리를 챙기며 선두를 달리고 있는 삼성. 전반기 뛰어난 활약을 보여주고 있는 이관희·칸터·한호빈의 존재감이 빛나고 있지만, 이 선수의 공헌도 역시 빼놓을 수 없다. 바로 저스틴 구탕이다.삼성 유니폼을 입은 지 어느새 3시즌째 되어가고 있는 구탕은 이번 시즌 인상적인 퍼포먼스로 팀의 선두 질주를 이끌고 있다. 지난 시즌과 대비했을 때 평균 득점 기록은 8.6점에서 8.5점으로 소폭 줄었으나 다른 임무를 수행하면서 임팩트를 남기고 있다.팀 내에서 득점을 해결할 수 있는 이관희·한호빈·케렘 칸터와 같은 자원들이 있는 상황 속 구탕은 직접 공격을 마무리하기보다 동료들에게 기회를 제공하고, 적극적인 리바운드 가담과 수비로 팀의 공수 균형을 잡는 역할에 집중하고 있다.이는 기록으로도 확실하게 나타나고 있다. 평균 리바운드는 직전 시즌 대비 4.2개에서 5.3개로 늘어난 모습이며 어시스트 역시 3.8개에서 5.3개로 확실하게 추가됐다. 득점 부담감은 덜면서 공격 조립자 임무를 통해 삼성 공격에 힘을 보태고 있는 것.이번 경기에서도 마찬가지였다. 베스트5로 나선 구탕은 1쿼터에만 수비 리바운드 3개와 어시스트 1개를 기록하며 인상적인 출발을 알렸고, 2쿼터에도 리바운드 개수를 추가하며 팀에 활력을 불어넣었다.전반에는 리바운드와 어시스트 역할에 치중했다면 후반 시작과 동시에 공격적인 임무도 확실하게 해냈다. 3쿼터 종료 3분 전, 65-59로 LG의 거센 추격이 이뤄지고 있는 상황 속 3점 슛을 성공, 이어 4쿼터 시작과 함께 리버스 덩크까지 꽂으며 의지를 꺾었다.이날 구탕은 33분 48초 동안 코트를 누비며 7점 7리바운드 4어시스트 1스틸을 기록하며 공수 양면에서 인상적인 활약상을 남겼다.훌륭한 경기력을 보여줬지만, 턴오버 문제점을 개선할 필요성이 있다. 이번 시즌 평균 턴오버는 2.1개로 지난 시즌과 비교했을 때 0.4개가 늘어난 수치다. LG전에서도 구탕은 턴오버 3개를 기록했다.팀 턴오버 개수 역시 11.8개로 전체 1위에 자리하고 있는 만큼 구탕의 책임 역시 자유로울 수 없다. 김상식 감독 역시 경기 후 "정신 차려야 한다. 욕심이 들어가고 플레이를 부정확하게 하는 게 있고, 턴오버를 하나씩이라고 줄여야 한다"라고 강하게 말했다.그럼에도 불구, 현재까지 삼성이 선두 자리를 굳게 지킬 수 있었던 이유는 구탕의 활약이 있었기 때문이다. 과연 A매치 휴식기 후에도 이런 상승세는 이어질 수 있을까.한편, 삼성은 내달 4일 부산 KCC를 상대로 2연승에 도전한다.