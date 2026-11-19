대한빙상경기연맹

큰사진보기 ▲김길리는 선배의 은퇴에 대한 질문에 "개인적으로는 조금 휴식기를 가진 뒤 다시 돌아올 것으로 생각하고 있다”고 말했다. 대한빙상경기연맹

김길리도 은퇴 만류... 후배와 함께하는 마지막 시즌 될까



후배 김길리(성남시청)도 최민정의 은퇴 계획에 아쉬움을 드러냈다. 김길리는 선배의 은퇴에 대한 질문을 받고 웃으며 "민정 언니가 은퇴한다는 이야기는 예전부터 들어서 이제는 아무렇지도 않다"고 말했다. 이어 "이번에는 진짜인 것 같기도 하지만 언니가 조금 휴식기를 가진 뒤 다시 돌아올 것으로 생각하고 있다"고 덧붙였다.



김길리의 발언에는 최민정이 대표팀을 떠난 뒤에도 다시 돌아올 수 있다는 기대가 담겼다. 최민정은 과거 휴식을 위해 2023~2024시즌 국가대표 활동을 쉬었다가 복귀한 경험이 있다. 다만 이번 계획에 대해서는 아직 구체적인 결정을 내리지 않은 만큼, 후배의 기대와 실제 거취는 구분해서 볼 필요가 있다.



김길리 역시 이번 서울 대회에서 반등을 노린다. 그는 월드투어 1·2차 대회에서 개인전 메달을 획득하지 못했다. 2023~2024시즌 크리스털 글로브를 차지했던 선수라는 점을 고려하면 다소 아쉬운 출발이다. 개인 종합 점수도 90점으로 16위에 머물러 있다.



김길리는 "현재 컨디션은 1·2차 대회 때보다 좋은 것 같다"며 "이전 대회보다 더 좋은 모습을 보여드리고 싶은 마음이 크다"고 말했다. 이어 "홈 팬들 앞에서 좋은 모습을 보여드릴 수 있다는 것이 정말 기뻤다. 그 기쁨을 한 번 더 누리고 싶어 이번 대회도 열심히 달리겠다"고 각오를 밝혔다.



이번 서울 대회는 20일부터 22일까지 목동아이스링크에서 열린다. 2026~2027시즌 월드투어는 총 7개 대회로 구성되며, 서울은 밴쿠버와 몬트리올에 이어 세 번째 개최지다. 한국에서 월드투어가 열리는 것은 2년 만이다.



최민정은 이번 대회를 국가대표로 출전하는 마지막 국내 월드투어가 될 가능성에도 특별한 의미를 부여하지 않았다. 그는 "아직 시즌이 한창이고 월드투어 7차 대회 중 이제 3차 대회를 앞두고 있다"며 "마지막이라는 의미보다는 한국에서 열리는 대회라는 점이 더 중요하다. 한국 팬들에게 좋은 경기를 보여드리고 싶다"고 강조했다.



최민정의 은퇴 여부는 아직 결정되지 않았다. 하지만 세계 정상급 선수들과 경쟁하며 다시 한번 존재감을 보여주고 있는 만큼, 팬들의 시선은 남은 시즌과 그 이후의 선택에 쏠리고 있다. 최민정은 지금 당장 답을 내놓기보다 빙판 위에서 자신의 목표를 향해 달릴 준비를 하고 있는 모습이다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 김길리는 선배의 은퇴에 대한 질문에 "개인적으로는 조금 휴식기를 가진 뒤 다시 돌아올 것으로 생각하고 있다”고 말했다.후배 김길리(성남시청)도 최민정의 은퇴 계획에 아쉬움을 드러냈다. 김길리는 선배의 은퇴에 대한 질문을 받고 웃으며 "민정 언니가 은퇴한다는 이야기는 예전부터 들어서 이제는 아무렇지도 않다"고 말했다. 이어 "이번에는 진짜인 것 같기도 하지만 언니가 조금 휴식기를 가진 뒤 다시 돌아올 것으로 생각하고 있다"고 덧붙였다.김길리의 발언에는 최민정이 대표팀을 떠난 뒤에도 다시 돌아올 수 있다는 기대가 담겼다. 최민정은 과거 휴식을 위해 2023~2024시즌 국가대표 활동을 쉬었다가 복귀한 경험이 있다. 다만 이번 계획에 대해서는 아직 구체적인 결정을 내리지 않은 만큼, 후배의 기대와 실제 거취는 구분해서 볼 필요가 있다.김길리 역시 이번 서울 대회에서 반등을 노린다. 그는 월드투어 1·2차 대회에서 개인전 메달을 획득하지 못했다. 2023~2024시즌 크리스털 글로브를 차지했던 선수라는 점을 고려하면 다소 아쉬운 출발이다. 개인 종합 점수도 90점으로 16위에 머물러 있다.김길리는 "현재 컨디션은 1·2차 대회 때보다 좋은 것 같다"며 "이전 대회보다 더 좋은 모습을 보여드리고 싶은 마음이 크다"고 말했다. 이어 "홈 팬들 앞에서 좋은 모습을 보여드릴 수 있다는 것이 정말 기뻤다. 그 기쁨을 한 번 더 누리고 싶어 이번 대회도 열심히 달리겠다"고 각오를 밝혔다.이번 서울 대회는 20일부터 22일까지 목동아이스링크에서 열린다. 2026~2027시즌 월드투어는 총 7개 대회로 구성되며, 서울은 밴쿠버와 몬트리올에 이어 세 번째 개최지다. 한국에서 월드투어가 열리는 것은 2년 만이다.최민정은 이번 대회를 국가대표로 출전하는 마지막 국내 월드투어가 될 가능성에도 특별한 의미를 부여하지 않았다. 그는 "아직 시즌이 한창이고 월드투어 7차 대회 중 이제 3차 대회를 앞두고 있다"며 "마지막이라는 의미보다는 한국에서 열리는 대회라는 점이 더 중요하다. 한국 팬들에게 좋은 경기를 보여드리고 싶다"고 강조했다.최민정의 은퇴 여부는 아직 결정되지 않았다. 하지만 세계 정상급 선수들과 경쟁하며 다시 한번 존재감을 보여주고 있는 만큼, 팬들의 시선은 남은 시즌과 그 이후의 선택에 쏠리고 있다. 최민정은 지금 당장 답을 내놓기보다 빙판 위에서 자신의 목표를 향해 달릴 준비를 하고 있는 모습이다. 쇼트트랙 크리스털글로브 최민정 은퇴여부 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김종수 (oetet) 내방 구독하기 제 2의 일터 야외 현장! 교통 통제, 건설 노동 등을 통해 열심히 땀흘려 뛰고 있습니다. 이 기자의 최신기사 최지훈, SSG와 4년 67억 계약... 주전 중견수 장기 확보

최민정은 은퇴에 대한 확답보다는 현재 치러야할 경기에 우선 집중하겠다는 뜻을 밝혔다.한국 쇼트트랙의 간판 최민정(28, 성남시청)이 국가대표 은퇴 계획에 대해 신중한 태도를 보였다. 이번 시즌을 끝으로 태극마크를 내려놓겠다고 예고했지만, 은퇴를 만류하는 팬들의 응원에 다시 생각해볼 수 있다는 여지를 남겼다. 다만 은퇴 계획을 바꾸겠다고 확정한 것은 아니다. 현재는 진행 중인 월드투어에 집중하겠다는 뜻을 분명히 했다.최민정은 18일 서울 양천구 목동아이스링크 프레스센터에서 열린 2026~2027 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드투어 3차 대회 미디어데이에서 은퇴 문제와 관련해 "지금 상황으로서 말씀드릴 수 있는 건 생각해 보겠다는 정도다"며 "나중에 다시 말씀드릴 기회가 있으면 조금 더 자세하게 이야기하고 싶다"고 밝혔다.최민정은 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽을 끝으로 올림픽 무대에서 물러나겠다는 뜻을 밝혔고, 지난 4월 국가대표 선발전 이후에는 이번 시즌을 끝으로 태극마크도 내려놓겠다고 예고했다. 그러나 시즌 초반부터 세계 정상급 기량을 보여주면서 팬들의 은퇴 만류가 이어졌다.그는 캐나다에서 열린 월드투어 1·2차 대회 당시를 떠올렸다. 최민정은 "어떤 팬분이 '최민정 선수 은퇴하지 말라'는 피켓을 들고 계시더라. 많이 놀라기도 하고 재미있기도 했다"고 말했다. 그러면서도 "시즌이 한창 진행되고 있어서 은퇴 이야기를 할수록 경기에 집중하기 어려워지는 것 같다"며 당장은 대회에 전념하겠다는 뜻을 밝혔다.최민정이 은퇴 문제에 대해 말을 아끼는 사이, 경기장에서 보여준 성적은 팬들의 기대를 키우고 있다. 10년 넘게 한국 쇼트트랙의 중심에서 활약한 선수가 여전히 세계 정상급 경쟁력을 유지하고 있기 때문이다.최민정은 캐나다 밴쿠버와 몬트리올에서 열린 월드투어 1·2차 대회에서 여자 1000m를 연달아 제패했다. 두 대회에서 금메달 2개와 은메달 4개, 동메달 1개를 수확하며 총 7개의 메달을 목에 걸었다.여자부 개인 종합 순위에서도 408점으로 2위에 올라 있다. 선두 코트니 사로(캐나다, 424점)와의 격차는 16점이다. 시즌 종합 우승자에게 주는 크리스털 글로브 첫 수상도 노려볼 만하다.크리스털 글로브는 ISU 쇼트트랙 월드투어에서 한 시즌 동안 가장 많은 종합 점수를 획득한 남녀 선수에게 각각 주어지는 트로피다. ISU가 2022~2023시즌부터 수여하기 시작했다. 개별 대회 우승뿐 아니라 여러 종목에서 꾸준히 점수를 쌓아야 하기 때문에 시즌 전체의 경기력이 중요하다.최민정은 과거 월드컵 종합 순위에서 두 차례 정상에 오른 경험이 있지만, 크리스털 글로브를 들어 올린 적은 없다. 이번 시즌 초반의 상승세를 이어간다면 개인 통산 첫 수상에도 도전할 수 있다.다만 최민정 스스로는 섣부른 기대보다 보완해야 할 부분을 먼저 짚었다. 그는 "쇼트트랙은 변수가 워낙 많고 단거리와 계주에서도 좋은 모습을 보여야 한다"며 "아직 부족한 부분이 있다고 생각하기 때문에 월드투어가 끝나기 전까지 최대한 보완해 높은 순위로 마무리하고 싶다"고 말했다.쇼트트랙은 같은 종목이라도 경기마다 전개가 크게 달라진다. 선수들의 스타트 능력뿐 아니라 초반 자리 잡기, 코너에서의 속도 유지, 상대의 추월 시도에 대한 대응이 결과를 좌우한다. 여러 선수가 한꺼번에 경쟁하는 종목 특성상 충돌과 페널티 등 예상하지 못한 변수도 적지 않다.1000m에서 연속 우승을 차지한 최민정은 중거리 경기에서의 경쟁력을 다시 보여줬다. 하지만 시즌 종합 순위는 특정 종목의 성적만으로 결정되지 않는다. 다양한 거리에서 꾸준히 점수를 쌓고 계주에서도 팀 성적에 기여해야 한다. 최민정이 단거리와 계주까지 언급한 것도 이런 이유에서다.그는 "1·2차 대회에서 생각보다 좋은 성적이 나왔다"며 "월드투어가 7차까지 있는 만큼 좋은 흐름을 이어 시즌을 잘 마무리하고 싶다"고 덧붙였다.