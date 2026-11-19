케이비리포트/최감자/민상현

임기 내내 FA 지원을 받지 못한 김태형 감독 (출처: KBO 야매카툰 중)이런 점에서 금년 FA 시장에 나온 출루형 리드오프 홍창기는 고려할만한 선택지다. 올해 타율 0.239로 부진했지만 볼넷 78개를 얻으며 출루율 0.375를 기록했다. 롯데 팀 출루율을 4푼이나 웃도는 수치다. 다만 FA A등급이라 영입 시 보상 부담이 크고, 최근 2년간 부상과 타격 부진이 이어진 점은 불안 요소다.반면 KIA에서 활약했던 김호령은 넓은 중견수 수비 범위가 강점이다. C등급이라 보상 부담도 상대적으로 적다. 하지만 올해 출루율 0.312, OPS 0.712 승리기여도(WAR/케이비리포트 기준) 0.85에 그쳤다. 수비력 보강에는 도움이 되겠지만 롯데의 출루 문제를 해결할 선수라고 보기는 어렵다. 올시즌 도루왕 황성빈에 비해 얼마나 경쟁력이 있을지도 따져봐야 한다.마운드 보강도 빠질 수 없다. 올시즌 롯데는 선발 평균자책점 4.55로 리그 평균 수준이었지만 불펜 평균자책점이 5.07로 부진했다. 기존 마무리 김원중이 흔들리며 팀 세이브는 27개로 9위, 1점 차 경기에서 특히 약했다. 외국인 선발 로드리게스(ERA 4.28)와 비슬리(ERA 4.96)의 활약도 기대에 미치지 못했다. 외국인 선발의 질적 향상과 불펜 보강이 절실한 이유다.