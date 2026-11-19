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SSG 랜더스는 최지훈의 팀 공헌와 꾸준한 기량을 인정해 계약기간 4년, 총액 67억 원에 FA 계약을 체결했다.SSG 랜더스
SSG 랜더스 외야수 최지훈이 생애 첫 자유계약선수(FA) 계약에서 4년 총액 67억 원을 확보했다. 원소속팀 SSG와 동행을 이어가면서 자신의 가치를 인정 받았다. 장타력으로 상대를 압도하는 타자는 아니지만, 중견수로서의 수비 능력과 빠른 발, 꾸준한 안타 생산력을 두루 갖췄다. 한 가지 능력에 의존하지 않고 공수주에서 안정적으로 기여해 온 점이 이번 계약의 중요한 배경이다.
SSG는 18일 최지훈과 계약기간 4년, 총액 67억 원에 FA 계약을 체결했다고 발표했다. 세부 조건은 계약금 38억 원, 연봉 총액 20억 원, 옵션 9억 원이다.
1997년생인 최지훈은 광주제일고와 동국대를 졸업한 뒤 2020년 신인 드래프트 2차 3라운드 전체 30순위로 SK 와이번스에 입단했다. 프로 데뷔 첫해부터 1군에서 127경기를 소화하며 주전 중견수로 자리 잡았다. SK가 SSG로 구단명을 바꾼 뒤에도 외야의 중심 역할을 이어갔다.
이번 계약은 최지훈이 단순히 타격 성적 만으로 평가 받은 선수가 아니라는 점을 보여준다. 중견수는 외야에서 가장 넓은 수비 공간을 책임지는 자리다. 좌우 외야수와 달리 좌중간과 우중간까지 폭넓게 움직여야 하고, 타구의 방향과 속도를 빠르게 판단해야 한다. 수비 범위가 넓은 중견수는 외야 전체의 안정성을 높이고 장타성 타구를 아웃으로 바꿀 가능성도 키운다.
데뷔 첫해부터 주전, 7년 동안 이어진 꾸준함
최지훈은 2020년 1군 127경기에 출전하며 빠르게 주전 경쟁에서 앞서갔다. 대졸 신인으로 프로에 입단했지만 적응 기간이 길지 않았다. 빠른 발을 활용한 주루와 외야 수비에서의 움직임이 강점으로 꼽혔고, 타석에서도 꾸준히 안타를 생산하며 출전 기회를 늘렸다.
그의 가치는 한 시즌의 성적보다 여러 해 이어진 꾸준함에서 더욱 잘 드러난다. 최지훈은 데뷔 시즌부터 2026시즌까지 7년 연속 100안타와 두 자릿수 도루를 달성했다. 통산 930경기에서 타율 0.273, 출루율 0.335, 장타율 0.383, 948안타, 321타점, 177도루를 기록했다.
특정 시즌에 반짝 성적을 내는 데 그치지 않고 매년 일정 수준의 출전과 공격 기여를 이어갔다는 점이 눈에 띈다. 특히 7시즌 연속 100안타와 두 자릿수 도루는 타격과 주루 능력을 꾸준히 유지했다는 지표다.
가장 돋보였던 시즌은 2022년이다. 정규시즌 144경기에 모두 출전해 타율 0.304, 173안타, 10홈런, 31도루를 기록했다. 출루율 0.362와 장타율 0.427도 작성하며 공수주에서 존재감을 드러냈다. SSG가 정규 시즌과 한국시리즈 우승을 모두 차지한 통합 우승의 과정에서도 주전 중견수로 활약했다.
2026시즌에도 꾸준함은 이어졌다. 141경기에 출전해 13홈런과 64타점을 기록하며 개인 한 시즌 최다 홈런을 작성했다. 외야 수비에서도 1196이닝을 소화해 리그 외야수 가운데 가장 많은 수비 이닝을 기록했다. 수비율은 0.988이었다. 많은 경기에 출전하면서 공격과 수비를 모두 책임졌다는 점에서 팀 내 비중을 확인할 수 있다.