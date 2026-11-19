SSG 랜더스

최지훈의 최대 장점은 공수주에서의 꾸준한 안정성이다.최지훈의 FA 가치를 설명할 때 빼놓을 수 없는 부분은 중견수 수비다. 외야 수비는 타구가 날아간 뒤 얼마나 빠르게 움직이느냐만으로 평가할 수 없다. 타자의 타격 자세와 타구 방향을 읽는 첫 판단, 공이 떨어질 지점을 예상하는 위치 선정, 타구를 향해 이동하는 주력이 함께 작용한다.중견수는 좌익수와 우익수 사이의 넓은 공간을 책임진다. 따라서 타구 판단이 늦으면 좌우 외야수와 수비 동선이 겹치거나, 반대로 아무도 처리하지 못하는 공간이 생길 수 있다. 안정적인 중견수가 있으면 외야수 전체의 위치 선정과 수비 부담도 한결 수월해진다. 최지훈이 여러 시즌 동안 주전 중견수로 활약했다는 사실은 팀이 그에게 수비의 중심을 맡겨왔다는 점을 보여준다.빠른 발은 수비뿐 아니라 공격에서도 활용된다. 주자가 출루하면 투수와 포수에게 도루를 의식하게 만들고, 내야 땅볼이나 외야 타구에서도 한 베이스를 더 노릴 수 있다. 177개의 통산 도루와 7년 연속 두 자릿수 도루는 최지훈이 상대 배터리와 수비진에 지속적인 압박을 줄 수 있는 선수라는 점을 보여준다.중견수 자원은 공격력만으로 대체하기 어렵다. 타격이 좋은 외야수를 영입하더라도 수비 범위와 주루 능력까지 같은 수준으로 갖춘 선수를 찾기는 쉽지 않다. 특히 한 시즌 동안 주전으로 꾸준히 출전할 수 있는 선수라면 팀 전력 구성에서 가치가 더 커진다. 최지훈의 계약 규모에는 이런 포지션 특성과 지속성이 반영됐다고 볼 수 있다.물론 최지훈에게 보완할 부분이 없는 것은 아니다. 통산 타율 0.273, 출루율 0.335, 장타율 0.383은 안정적인 안타 생산 능력을 보여주지만, 리그를 대표하는 중심타자와 비교하면 장타력에서 차이가 있다. 2026시즌 개인 최다인 13홈런을 기록했지만, 매년 많은 홈런을 기대할 수 있는 유형으로 분류하기는 어렵다.따라서 최지훈에게 중요한 것은 장타력을 무리하게 키우는 것보다 자신의 장점을 유지하면서 출루와 타격의 효율을 높이는 일이다. 빠른 발을 갖춘 타자는 출루 자체가 상대 수비에 부담을 준다. 볼넷을 늘리고 불리한 공에 대한 대응력을 높이면 안타와 도루를 연결할 기회도 많아진다. 타석에서 무리하게 큰 타구를 만들기보다 상황에 맞춰 강한 타구와 출루를 선택하는 능력이 중요하다.수비와 주루에서 꾸준한 기여를 이어가는 것도 과제다. 중견수는 외야에서 움직임이 많은 자리다. 많은 수비 이닝을 소화하면서 타격까지 유지하려면 체력 관리와 부상 예방이 뒷받침돼야 한다. 4년 계약 기간 동안 안정적인 출전 능력을 보여주는 것이 계약 가치를 높이는 가장 확실한 방법이다.SSG는 이번 계약으로 주전 중견수를 장기간 붙잡았다. 팀의 외야 수비 체계를 유지하면서 공격과 주루에서도 계산할 수 있는 자원을 확보했다는 점에서 전력 운영의 안정성이 커졌다. 최지훈 역시 첫 FA 계약을 통해 팀의 중심 선수로서 책임을 더하게 됐다.4년 총액 67억 원은 최지훈이 쌓아온 꾸준함과 중견수라는 포지션의 가치를 인정한 계약이다. 이제 남은 과제는 계약 규모에 걸맞은 활약을 이어가는 것이다. 넓은 수비 범위와 빠른 발, 꾸준한 안타 생산력을 유지하면서 공격의 완성도까지 높인다면 SSG 외야의 중심으로 더 오랜 시간 경쟁력을 보여줄 것으로 기대된다.