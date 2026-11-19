SSG랜더스

SSG가 내부 FA 최지훈을 잔류시킴에 성공했다SSG가 내부 FA 오태곤에 이어서 또 다른 내부 FA인 최지훈까지 계약을 성사시켰다. SSG는 지난 18일 내부 FA 최지훈과 계약 기간 4년 동안 계약금 38억 원, 연봉 20억 원, 옵션 9억 원 등 최대 총액 67억 원을 받는 조건에 계약을 했다.최지훈은 2020년 신인드래프트 2차 3라운드(전체 30순위)로 SK(현 SSG)에 입단해 통산 7시즌 동안 930경기에 나와 타율 0.273 948안타(49홈런) 321타점 177도루 OPS 0.718의 성적을 거뒀다. 무엇보다 최지훈은 SSG에서 '꾸준함의 대명사'로 불렸다.데뷔한 2020시즌부터 올해까지 모두 100경기 이상을 뛰었고, 7시즌 연속 100안타와 7시즌 연속 두 자릿수 도루를 기록했다. 공격만이 아니라 수비에서도 강점을 보였다. 통산 7시즌 동안 6197.1이닝을 소화해 수비율 98.7%를 기록했고, 외야 WAA도 1.422로 빼어난 수치를 보여줬다.소감은 SSG 랜더스 공식 유튜브 채널에 남겼다.그는 "아직 실감이 나지 않은 부분도 있지만, 일단 기쁘다"라고 말했다. FA 시장이 열리고 이틀 만에 성사된 계약이었다. FA 외야수 대어로 거론되었기에 시장 상황을 면밀히 살피고 올 수도 있었다. 그런데 최지훈은 달랐다.그는 "다른 팀을 간다는 생각을 한 번도 해본 적이 없었다. 이적을 하면, 나의 20대를 SSG에 놓고 떠나는 거 같았다. 진심으로 SSG에 남고 싶은 마음이 컸다. 다행히 구단에서 잘 신경을 써준 덕분에 좀 빨리 계약을 할 수 있지 않았나 생각한다"라고 말했다.결정적으로 SSG에 남은 이유로 팬들을 꼽았다. 그는 "나의 20대를 SSG에 모두 쏟아부었다. 개인적으로 애정이 되게 많다. 그런 팬 분들을 두고 떠날 수는 없었다. 너무 과분한 사랑을 받았다고 느꼈다. 그래서 남기로 결정했다"라고 말했다.이번 FA 계약에서 눈길을 끈 것이 바로 인천에 1억 원을 기부하는 것이었다. 그는 "너무 많은 사랑을 받았던 팀의 연고지였고, 조금이나마 보탬이 되고 싶었다. 어떻게 보면 큰돈일 수도 있고 작은 돈일 수도 있지만, 돈으로 환산할 수 없는 애정과 사랑이었다. 그래서 기부를 결정했다"라고 말했다.최지훈답게 꾸준한 성적을 거뒀다. 7시즌 연속 100안타 및 두 자릿수 도루가 그 증거다. 그는 "내가 당연히 해야 하는 기록이라고 본다. 그것이 나의 꾸준함을 증명한다고 본다. 하지만 가장 중요한 건 내년에도 다치지 않고 지금처럼 나답게 꾸준히 좋은 모습을 보여드리고 싶다"라고 말했다.최지훈도 내년이면 31세다. 이제 SSG 내에서도 중고참 역할을 맡는다. 그는 "아직은 형들이 많고, 형들에게 기대고 싶은 마음이 크다. 하지만 이젠 그런 걸 좀 내려놓으려고 노력해야 할 거 같다. 이제는 내가 이끌어야 하는 역할이기에 벌써부터 내년 이후의 나에 대한 고민이 크다"라고 말했다.SSG와 4년 더 동행이다. 이에 대한 목표에 대해서도 얘기했다. 그는 "(최)정이 형이나 (김)광현이 형처럼 SSG를 대표하는 선수가 되고 싶다. 가장 바라는 목표는 내년에 우승하는 것이다. 문학에서의 마지막이기 때문에 꼭 우승으로 장식하고 싶다. 그러기 위해선 내가 잘해야 할 거 같다"라고 말했다.마지막으로 "SSG 팬들 덕분에 남을 수 있게 되었다. 너무 감사하다. 내년에 좋은 모습으로 스프링 캠프 때 인사드리겠다"라며 인터뷰를 마쳤다.