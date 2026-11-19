2026 WK리그 챔피언결정 2차전 결과 (11월 18일 수요일 오후 7시, 수원 종합운동장)

★ 수원 FC 위민 0-1 경주 한수원 WFC [골, 도움 기록 : 나카지마 에미(71분 53초)]

- 1, 2차전 합계 1-0으로 경주 한수원 WFC 우승!

◇ 수원 FC 위민 (4-2-3-1 감독 : 박길영)

FW : 최유리

AMF : 윤수정(83분↔송지윤), 지소연, 전민지(60분↔밀레니냐)

DMF : 아야카, 서예진

DF : 한다인, 이유진, 이수인, 김혜리

GK : 김경희

◇ 경주 한수원 WFC (4-2-3-1 감독 : 박남열)

FW : 현슬기

AMF : 문미라, 전은하, 나카지마 에미

DMF : 이영주, 심효정(76분↔홍혜지)

DF : 장슬기, 노진영, 김혜지, 김진희

GK : 전하늘

◇ WK리그 챔피언 결정전 우승-준우승 팀 목록

2026 우승 - 경주 한수원 WFC / 준우승 - 수원 FC 위민

2025 우승 - 화천 KSPO / 준우승 - 서울시청

2024 우승 - 수원 FC 위민 / 준우승 - 화천 KSPO

2023 우승 - 인천 현대제철 / 준우승 - 수원 FC 위민

2022 우승 - 인천 현대제철 / 준우승 - 경주 한수원 WFC

2021 우승 - 인천 현대제철 / 준우승 - 경주 한수원 WFC

2020 우승 - 인천 현대제철 / 준우승 - 경주 한수원 WFC

2019 우승 - 인천 현대제철 / 준우승 - 수원 도시공사

2018 우승 - 인천 현대제철 / 준우승 - 경주 한수원 WFC

2017 우승 - 인천 현대제철 / 준우승 - 화천 KSPO

2016 우승 - 인천 현대제철 / 준우승 - 이천 대교

2015 우승 - 인천 현대제철 / 준우승 - 이천 대교

2014 우승 - 인천 현대제철 / 준우승 - 고양 대교

2013 우승 - 인천 현대제철 / 준우승 - 서울시청

2012 우승 - 고양 대교 / 준우승 - 인천 현대제철

2011 우승 - 고양 대교 / 준우승 - 인천 현대제철

2010 우승 - 수원 시설관리공단 / 준우승 - 인천 현대제철

2009 우승 - 대교 / 준우승 - 현대제철

경주 한수원 WFC가 2026 WK리그 최종 순위표를 무색하게 만들며 구단 역사상 처음으로 WK리그 우승 트로피를 번쩍 들어올렸다. 올 시즌 WK리그 최종 순위 3위 자격으로 얻은 플레이오프 진출권을 살려 2위 화천 KSPO를 2-1로 밀어내며 챔피언 결정전에 올라왔고, 정규리그 1위 수원 FC 위민까지 홈&어웨이 일정 끝에 이긴 것이다. 2018 시즌은 물론 2020~2022 세 시즌 연속으로 준우승의 한을 지워버리는 4전 5기 우승 드라마를 만들었기에 경주 한수원 선수들의 첫 우승 감격은 그 무엇과도 비교할 수 없을 정도로 컸다.박남열 감독이 이끌고 있는 경주 한수원 WFC가 11월 18일(수) 오후 7시 수원 종합운동장에서 벌어진 2026 WK리그 챔피언결정 2차전 수원 FC 위민과의 어웨이 게임에서 일본인 미드필더 나카지마 에미의 직접 프리킥 결승골에 힘입어 1-0(1, 2차전 합계 1-0)으로 이기고 당당히 우승 트로피를 차지했다. 창단 10년만에 처음으로 이뤄낸 값진 결과다.지난 일요일(15일) 경주 시민운동장에서 벌어진 챔피언 결정 1차전에서 득점 없이 비기고 사흘만에 다시 만난 두 팀은 수능을 앞두고 밀려온 칼바람 추위에도 불구하고 뜨겁게 격돌했다.정규리그 1위 수원 FC 위민이 먼저 득점 기회를 잡았다. 23분에 프리킥 세트피스 기회에서 베테랑 풀백 김혜리가 결정적인 오른발 발리슛으로 골을 노렸는데 경주 한수원 수비수 김진희가 포기하지 않고 발을 내뻗어 들어가는 공을 막아낸 것이다.후반 시작 후 4분에도 수원 FC 위민 주장 지소연이 윤수정의 리턴 패스를 받아 오른발 슛으로 또 한 번 골을 노렸지만 전하늘 골키퍼가 지키고 있는 경주 한수원 골문 오른쪽 기둥을 살짝 벗어나고 말았다.이렇게 두 차례의 실점 위기를 가까스로 넘긴 경주 한수원이 정신을 바짝 차리고 공격에 나서며 게임 흐름을 뒤집었다. 57분에 나카지마 에미의 오른쪽 측면 얼리 크로스를 받은 문미라가 반 박자 빠른 오른발 슛으로 홈 팀 골문을 노렸는데 수원 FC 위민 김경희 골키퍼가 자기 왼쪽으로 몸을 날려 그 공을 날렵하게 잡아냈다.그리고는 71분 53초에 경주 한수원 WFC의 짜릿한 결승골이 직접 프리킥으로 나왔다. 홈 팀 골 라인으로부터 비교적 먼 거리였지만 약 27미터 떨어진 직접 프리킥을 일본인 미드필더 나카지마 에미가 오른발 킥으로 때려넣은 것이다. 수원 FC 위민 골문은 여자 국가대표 골키퍼 김경희가 지키고 있었지만 나카지마 에미의 오른발을 떠난 프리킥 볼이 묵직하게 날아와 왼쪽 톱 코너를 뚫어냈다.이후 수원 FC 위민의 총 공세가 이어졌지만 주장 장슬기를 중심으로 센터백 노진영이 버틴 경주 한수원 WFC 수비 조직력은 크게 흔들리지 않고 추가 시간 4분이 넘어갈 때까지 우승길을 잘 지켜냈다. 오히려 장슬기의 오른발 중거리슛(81분)과 문미라의 1:1 추가골 기회(83분)가 이어질 정도로 경주 한수원 WFC의 공격 기세는 그칠 줄 몰랐다.지난 12일 WK리그 2위 화천 KSPO와의 플레이오프(단판) 어웨이 게임을 2-1로 이기고 챔피언 결정전 진출권을 따낸 정규리그 3위 경주 한수원 WFC의 창단 첫 우승 기세는 정규리그 1위 수원 FC 위민까지 끝내 밀어낸 것이다.2년만에 다시 WK리그 정상을 노렸던 정규리그 1위 수원 FC 위민은 준우승의 아쉬움을 곱씹으며 21일(토) 이천 종합운동장에서 벌어지는 2026 W코리아컵 결승전(vs 세종 스포츠토토)을 준비하게 됐다.