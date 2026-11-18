▲경기아트센터가 오는 11월 28일(토) 오후 4시 경기아트센터 대극장에서 경기도무용단 기획공연 〈태평의 춤〉을 선보인다. <태평의 춤> 포스터. 경기아트센터

경기도무용단이 송년을 맞아 궁중무용부터 민속춤까지 한국 전통춤의 다채로운 매력을 담은 기획공연 '태평의 춤'을 선보인다. 한 해를 마무리하며 다가오는 새해 도민의 평안과 안녕을 기원하는 무대다.



경기아트센터는 오는 11월 28일 오후 4시 경기아트센터 대극장에서 경기도무용단 기획공연 '태평의 춤'을 개최한다고 밝혔다. '저무는 시간 너머, 손끝에서 열리는 평안'을 주제로 전통춤에 담긴 벽사진경(나쁜 기운을 물리치고 좋은 일을 맞이함)과 국태민안(나라가 태평하고 백성이 편안함)의 의미를 풀어낸다.



궁중무용의 품격부터 민속춤의 흥과 신명까지



이번 공연은 경기도무용단이 축적해 온 전통춤 레퍼토리를 '태평'이라는 주제로 재구성했다. 궁중무용의 절제된 아름다움과 민속춤의 흥·신명을 한 무대에 펼쳐 우리 춤의 서로 다른 매력을 보여주는 데 초점을 맞췄다.



공연은 궁중무용 '학연화대처용무합설'로 문을 연다. 이어 부채춤과 장고춤, 진도북춤, 진쇠춤 등 다양한 전통춤이 이어진다. 각 춤이 지닌 고유한 움직임과 장단, 무대 표현을 통해 전통춤의 깊이와 생동감을 전달할 예정이다.



마지막 무대는 남녀 무용수가 함께하는 '태평무'다. 태평성대와 제액초복(재앙을 물리치고 복을 불러들임)의 의미를 담은 춤으로 공연을 마무리한다. 한 해의 끝에서 새로운 시간을 맞이하는 관객들에게 평안과 희망의 메시지를 전한다는 취지다.



경기시나위오케스트라 연주로 전통예술의 깊이 더해



음악은 경기시나위오케스트라가 맡는다. 전통춤과 국악 연주가 어우러지면서 춤의 호흡과 장단, 전통예술 특유의 풍성한 감성을 살릴 예정이다. 경기도무용단의 춤과 경기시나위오케스트라의 연주가 함께하는 이번 무대는 전통예술을 더욱 입체적으로 경험할 기회이기도 하다.



공연은 초등학생 이상 관람할 수 있으며 상영시간은 70분이다. 티켓 가격은 R석 4만 원, S석 3만 원, A석 2만 원, B석 1만 5,000원이다.



어르신·다자녀가정 등 할인 혜택 마련



경기도 거주 70세 이상 어르신과 등록 장애인, 다자녀가정, 임신부 등을 대상으로 1만 원에 관람할 수 있는 '만원의 행복석'도 운영한다. 이밖에 경로·문화누리·장애인·국가유공자 50%, 예술인패스·청년패스·문화릴레이·병역명문가·다자녀·임산부 30%, 경기아트센터 및 경기도 카카오톡 채널 구독자 20% 할인 혜택이 마련됐다.



예매는 놀(NOL)티켓과 경기아트센터 홈페이지에서 가능하다. 공연 문의는 경기도무용단(031-230-3312)으로 하면 된다.

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