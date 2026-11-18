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SBS 드라마 <닥터X: 하얀 마피아의 시대> 스틸컷SBS
지난 14일 종영한 SBS 드라마 <닥터X: 하얀 마피아의 시대>(이하 닥터X)는 천재적인 수술 실력을 겸비했지만 사회성은 제로인 외과의 계수정(김지원)이 병원 내 부조리와 맞서는 성장 메디컬 드라마다. 실패도 타협도 모르는 계수정이 부패한 의료 권력에 맞서고, 신뢰를 쌓아가며 동료가 되어가는 과정을 통해 카타르시스와 따뜻한 연대의 메시지를 더한다.
극 중 구서대학병원 인턴 의사 박태경을 맡아 밝고 사랑스러움을 뽐낸 배우 김우석과 17일 서울 강남구의 카페에서 종영 인터뷰를 가졌다.
김우석은 웹드라마 2017년 <연애플레이리스트 시즌2>로 데뷔 후 10년 차 배우로 성장했다. 드라마 <보이스> 시리즈에서 천재 해커 역으로 대중의 눈에 각인한 그는 <군검사 도베르만>에서 재벌 3세를 맡아 색다른 변신으로 주목받았다. 영역을 넓혀 뮤지컬 <레드북> <쓰릴 미> <마제스티> 등 꾸준한 행보를 이어오고 있다.
김민석 동생이란 꼬리표
마지막 방송을 본방사수할 수 있었다며 누구보다 열정적인 드라마의 팬이었다고 전했다. 그는 "이런 작품에 참여했고 끝까지 해냈다는 생각에 울컥했다. 작품에 대한 관심과 함께 인지도도 상승했다. 인생작이 될 작품이다"라고 돌아봤다.
이어 "누구의 동생이라기보다, 제 이름을 각인한 작품이다. 얼마 전 식당에서 알아봐 주시는 분이 계셔서 놀랐다"며 "형으로 인해 저를 인지해 주시는 데 익숙했는데, 저 때문에 형을 알아봐 주신다면 감사하고 뿌듯할 것 같다. 시청자의 사랑과 기라성 같은 선배님들과 가까워진 기회였다"고 소감을 전했다.
그에게 유난히 각별한 이유는 이름 석 자 보다, 친형인 뮤지션 '멜로망스 김민석의 동생'이라는 꼬리표를 떼는 첫걸음이었다. 가족을 떠나 노래와 연기를 피드백을 종종 주고받는 사이인 만큼 형제애도 들어볼 수 있었다.
멜로망스의 대표곡 '선물'을 노래방에서 불러본 적 있냐는 질문에 "원키는 높아서 키를 낮춰 불러봤다"라며 웃었다. 이어 "형이 네가 왜 김지원, 손현주님 옆에 서 있냐고 찐형제 모먼트로 말했다. 자만하지 말고 꾸준히 정진하라고 했다. 좀 더 프라이드를 가져도 되는데 형은 노래만 신경 쓰는 사람이다. 저만 잘 하면 형 모두에게 좋은 순간이 올 거라고 생각했다"고 전했다.
햇살 인턴이 되기까지