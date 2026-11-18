▲김우석 배우 에일리언컴퍼니

박태경은 순수하고 따스한 마음과 계수정을 향한 존경심을 가감 없이 드러내는 인물이다. 하지만 경쾌한 겉모습과 달리 내면의 아픈 상처를 숨기고 살아가는 만큼 다층적인 내면 연기로 시청자의 지지를 얻은 캐릭터다.



그는 "귀엽고 순수한 박태경이 대본 속에 있었지만, 마냥 착하게만 보이려고 하지 않았다. 모든 것에 따르지 않고 소신껏 말하는 인물로 읽혔다. 명확히 자기 생각을 주장할 줄 아는 태도를 살리고자 했다"고 말했다.



본인과 싱크로율에 관해 묻자 "병원 곳곳을 강아지처럼 돌아다닐 만큼 사람을 좋아하는 면이 닮았다. 초반에는 낯을 가리지만 시간이 지나면 태경처럼 밝고 긍정적인 본래 모습이 나온다. 친해지면 애교도 부리고 치대는 편인데 그런 모습이 태경에게 투영되었다"고 설명했다.



김우석은 첫 SBS 드라마이자 첫 메디컬 장르를 대하는 남다른 열정도 드러냈다. 4회까지 대본을 받고 오디션 같은 미팅을 했다며 "감독, 작가, PD님이 앉은 자리였다. 이미 김지원, 이정은 선배님이 캐스팅된 상태라 꼭 호흡을 맞춰 보고 싶었다. 대본도 너무 재미있어서 참여하고 싶었다"며 "툭 하고 건드리면 자동으로 대사가 나올 정도로 피 나는 연습을 했다. 한 신에 여러 버전을 준비해 갔더니 좋아해 주셨다"며 합류하게 된 계기를 밝혔다.



하루 종일 병원에서 생활하는 인턴의 외모를 위해 체중 감량도 필수였다고 전했다. 그는 "보통 의사분들이 고된 시간을 보내고 계신다고 생각했다. 피곤함을 표현할 수 있을 것 같아 배고픔을 이겨내고 감량했는데, 오히려 너무 말랐다며 증량을 추천하셨다. 야식도 마음껏 먹으면서 밥에 대한 부담을 덜었다. 자세히 보시면 1회와 12회가 5kg 정도 차이 난다"고 멋쩍게 웃었다.



뮤지컬, 드라마, 영화배우 도전기



간절히 원했던 캐스팅 소식에 기뻤지만 평소 팬이었던 김지원과 호흡 맞춘다는 생각에 들떴다고 말했다.



그는 "<눈물의 여왕>도 좋지만 <쌈, 마이웨이> <도시남녀의 사랑법>도 챙겨보는 열혈팬이었다. 떨려서 리딩 첫날에 말도 제대로 못 걸었다. 촬영이 시작되고 나서, 편하게 대하라는 권유에 '누나'라고 부르며 친해졌다. 실제로도 빗장이 풀리니까, 계수정이 철벽을 치건 말건 끝까지 매달리겠다는 생각만 품었다"고 전했다.



함께 호흡 맞춰 보니 어땠냐는 질문에는 "온 오프가 잘 되는 모습이 프로다웠다. 처음부터 끝까지 계수정으로 온전히 멋있었다. 카메라가 꺼지면 선하고 귀여운 사람이었다가 카메라가 켜지면 계수정으로 돌변했다"며 닮고 싶은 생각이 깊어졌다고 답했다.



올해 김우석은 드라마, 뮤지컬, 영화까지 종횡무진 영역을 넓히며 앞으로 나아갔다. 벌써 버킷리스트를 달성했다는 그는 "내년, 내 후년에도 꾸준히 무대든, 카메라 앞에서든 최선을 다하고 싶다. 부담도 있지만 좋은 작품과 캐릭터를 보여드리고 싶다. 예전에는 다양한 캐릭터에 욕심이 있었다면 지금은 한 인물을 잘 보여드리고 싶다"며 당찬 포부를 밝혔다.



마지막으로 <닥터X>는 본인에게 어떤 의미로 남을 것 같냐는 질문에 "올해는 무대도 서고, 영화와 드라마도 찍을 수 있어서 행복했다. 뮤지컬은 큰 무대 위에서 객석 끝까지 감정을 전달해야 해서 행동으로 설득하는 연기를 했다면, 영화나 드라마는 카메라를 통해 표정과 소리가 담기니까 차이점이 있었다. 매체마다 장단점을 인지하면서 발전하는 계기가 되었다. 앞으로도 이와 같은 해가 또 올까 걱정도 되지만 더 열심히 노력해야겠다는 마음도 커진다"며 인사를 전했다.



한편, SBS 드라마 <닥터X>는 넷플릭스에서 다시 보기 할 수 있으며, 김우석은 차기작인 영화 <도깨비: 신체강탈자> <바위>의 공개를 앞두고 있다.



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