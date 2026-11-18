1970년대 미국 디트로이트의 평화롭고 조용한 마을. 학교 선생님인 리스본 부부에겐 아리따운 다섯 자매가 있다. 테레즈, 메리, 보니, 럭스, 세실리아가 그들이다. 보수적이고 엄격한 데다 종교적이기까지 한 가정에서 자란 자매들을 동네 소년들은 우상처럼 여기며 한없이 신비롭게 바라본다. 그러던 어느 날, 13살 세실리아가 두 번의 시도 끝에 스스로 목숨을 끊는다.
리스본 부부는 남은 딸들을 보호한다는 명목으로 그들을 한 방에 가두다시피 하고 외부와의 접촉을 철저히 통제한다. 그럴수록 동네 소년들은 자매들을 더욱 신성시한다. 그러던 중, 빼어난 외모에 여자를 다루는 데 도가 튼 트립이 학교의 퀸이기도 한 넷째 럭스에게 다가가 마음을 얻으려 하지만 번번이 실패한다.
역시 신비롭고 다가가기 어려운 리스본 가의 딸들인가 보다 하고 있을 때, 럭스가 트립에게 적극적으로 다가서기 시작한다. 그렇게 둘은 학교 파티가 끝날 때까지 함께 시간을 보내지만, 그 일로 자매들은 더욱 지독하게 감금당한다. 그러던 어느 날, 자매들은 동네 소년들에게 도움을 청해 탈출을 시도하려 하지만 돌이킬 수 없는, 한편으로는 이해하기 어려운 일을 저지른다.