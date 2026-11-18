영화사 안다미로

영화 <처녀 자살 소동>의 한 장면.거장의 자식이 거장으로 거듭난 대표적인 사례라 할 만한 소피아 코폴라 감독의 장편 데뷔작 <처녀 자살 소동>은 1999년 개봉 이후 30년 가까운 시간이 흘렀지만 여전히 빛난다. 다소 끔찍하리만치 어울리지 않는 한국어 제목은 뒤로하고, 영화는 몽환적이고 기묘하기까지 한 분위기로 관객을 사로잡는다.그 중심에는 제목에서도 유추할 수 있는 '자살' 사건이 있다. 하지만 영화가 시작할 때부터 끝날 때까지 그 이유는 명확하게 드러나지 않는다. '그녀는 도대체 왜 스스로 목숨을 끊었을까?' 모두가 궁금해하지만, 세실리아가 죽기 전 중년의 남자 의사에게 남긴 "선생님은 13살 여자아이가 얼마나 힘든지 모르시잖아요"라는 말만이 추측의 실마리를 제공할 뿐이다.한국어 제목이 끔찍하다고 앞서 말했지만, 바로 그 제목에 담긴 '자살 소동'이라는 표현이 이 영화의 아이러니를 정확히 짚어 낸다. 다섯 자매의 비극, 오직 그들만 알고 아무도 모르는 속마음과 자살의 이유를 동네 사람들은 알려고 하지 않는다. 그저 하나의 소동이나 가십으로 치부해 버릴 뿐이다.이는 끔찍한 타자화이자 대상화라고 할 수 있다. 겉으로는 동네 사람들이 공동체를 이루며 너 나 할 것 없이 어울려 지내는 것 같지만, 정작 자신과 무관한 일에는 관심을 두지 않는다. 오히려 자매들을 환상과 호기심의 대상으로 여긴다.