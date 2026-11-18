한국프로축구연맹

2026시즌 10월 '페덱스 이달의 딜리버리'를 수상한 수원삼성 MF 김민우올해 빅버드에서 기량을 만개한 김민우가 시즌 2번째 '이달의 딜리버리' 상을 받았다.한국프로축구연맹은 18일 공식 홈페이지를 통해 "수원 삼성 김민우가 2026시즌 10월 '페덱스 이달의 딜리버리'를 수상했다. 올 시즌 2~3월 수상 이후 두 번째 수상이다"라고 발표했다.이달의 딜리버리는 매월 K리그1과 K리그2 경기를 대상으로 리그별 '베스트 3' 어시스트를 선정한 뒤 팬 투표를 통해 최종 수상자 1명을 결정하는 상으로 김민우는 문선민(서울)·조현택(울산)·카림(강원)·가브리엘(용인)·미란징야(전남)를 제치고 최종 수상자가 됐다.올해 수원은 이정효 감독을 선임하며 기대를 모았고, 개막 초반부터 압도적인 퍼포먼스를 선보이면서 승격 기대감을 키웠다. 후반기부터는 압도적인 선두를 질주한 가운데 지난 8일 홈에서 용인을 2-0으로 잡아내면서 3년 만에 K리그1 복귀에 성공했다.조기 승격을 확정한 가운데 많은 주역이 있으나 이달의 딜리버리 상을 받은 김민우의 존재감을 빼놓을 수가 없다. 2002년생인 그는 동북고등학교 졸업 후 곧바로 독일 무대에 도전장을 내밀었고, 베르더 브레멘·뒤셀도르프에서 실력을 갈고닦았다.지난 2024년 여름 이적시장에서는 황선홍 감독의 부름을 받아 대전에 입단, K리그1 무대를 경험했으나 아쉬운 퍼포먼스가 이어졌다. 지난 시즌에는 김포로 임대를 떠나야만 했고, 올해 겨울에는 다시 수원 삼성으로 둥지를 옮겼다.이는 성장을 위해 어쩔 수 없는 선택이었다. 대전에는 국가대표 미드필더 김봉수를 비롯해 밥신·이순민·김준범·이현식·강윤성과 같은 걸출한 자원들이 자리하고 있었고, 이는 만 24세가 된 김민우가 정기적인 출전으로 경기 감각을 쌓기 위해서는 다소 어려운 환경이었기 때문.수원이라는 선택지도 상당히 매력적이었다. K리그 최고 사령탑 중 한 명인 이정효 감독의 존재감도 있었을뿐더러 2부에서 충분한 출전 기회를 보장받을 수 있었다. 선택은 틀리지 않았다. 시즌 초반에는 4-4-2 전형의 중앙 미드필더 임무를 부여받으며 개막전부터 나섰다.2선과 3선을 오가며 좋은 퍼포먼스를 보여준 상황 속 김민우는 다른 역할도 훌륭하게 소화했다. 개막 직전 좌측면 요원 최지묵이 부상이 재발하며 쓰러졌고, 이상민 역시 햄스트링으로 이탈한 상황 속 이정효 감독은 그를 좌측 풀백으로 활용한 것.이미 독일 시절 풀백을 경험한 김민우는 정확한 킥 능력을 바탕으로 후방에서 안정적인 빌드업 실력을 뽐냈고, 특히 측면 깊이 올라간 상황에서 나오는 날카로운 크로스는 전반기 답답했던 수원 공격의 해법으로 여겨질 정도로 인상적인 퍼포먼스를 뿜어냈다.후반기에는 더욱 안정적인 실력을 보여줬다. 21라운드부터 승격을 확정한 32라운드 용인전까지 모두 경기장에 나선 김민우는 중앙에서 안정적인 커팅과 패싱 능력으로 수원이 K리그1 조기 승격을 확정하는 데 혁혁한 공을 세웠다. 현재까지 성적은 26경기 1골 6도움.185cm의 준수한 신체 조건을 보유한 김민우의 최대 장점은 킥 능력으로 이는 기록으로도 확실하게 나타난다. 경기당 평균 패스 성공률은 86%이며 전방 패스 역시 11.42개로 상위권에 자리했다.공격적인 패스 역시 뛰어난 모습이다. 평균 키패스는 0.88개로 59위에 해당하며, 크로스 횟수 역시 1.12개로 전체 선수 중 16위에 자리하고 있다. 수비적인 능력치도 훌륭하다. 경기당 태클 성공은 0.92개(28위)·공중 경합 성공 1.5개(121위)·볼 차단 1.88개(81위)를 선보이고 있다.그야말로 올해 빅버드에서 잠재됐던 기량이 만개한 모습을 보여주고 있는 김민우. 원소속팀인 대전 역시 함박웃음을 짓고 있다. 이번 시즌 종료 후 미드필더진의 교통정리를 시작으로 세대교체를 진행해야만 하는 상황인데, 새로운 선택지가 될 수 있기 때문.수원 역시 K리그1 도전에 나서야만 하는 가운데 김민우의 완전 영입을 검토할 가능성이 충분하다. 이미 1부 경험도 있을뿐더러 멀티성과 확실한 실력이 있기에 이정효 감독 역시 그에 대한 신뢰가 두텁기에 동행을 이어갈 확률도 아예 배제할 수 없다.두 차례 개인상과 승격이라는 성과로 자신의 가치를 입증한 김민우. 이제 관심은 그가 원소속팀 대전으로 돌아갈지, 수원과 동행을 이어갈지 이목이 쏠린다.한편, 수원 삼성은 오는 21일 경남FC를 상대로 K리그2 조기 우승에 도전한다.