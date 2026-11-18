로이터= 연합뉴스

아르헨티나 마리오 알베르토 켐페스 스타디움에서 열린 아르헨티나와 코스타리카의 친선 경기에서 아르헨티나 프랑코 마스탄투오노가 팀 동료 로이터와 함께 일곱 번째 골을 넣은 것을 축하하고 있다. 2026.11.17리오넬 메시가 떠난 아르헨티나가 코스타리카를 7-0으로 맹폭했다. 2004년생 니코 파스와 2007년생 프랑코 마스탄투오노 등 '젊은 피'들이 나란히 멀티골을 터뜨리며 골 잔치를 벌였다. 이쯤 되면 성공적인 세대교체라는 평가가 나올 법하다. 하지만 7골이라는 숫자에 취하기엔 아직 이르다. 상대는 전력 차가 뚜렷한 코스타리카였다.리오넬 스칼로니 감독이 이끄는 아르헨티나는 18일(한국시각) 아르헨티나 코르도바의 에스타디오 마리오 알베르토 켐페스에서 열린 코스타리카와의 A매치 친선경기에서 7-0 대승을 거뒀다. 파스와 마스탄투오노, 훌리안 알바레스가 각각 2골씩 넣었고, 알렉시스 맥 알리스터가 나머지 한 골을 책임졌다. 메시 은퇴 이후 두 경기 만에 거둔 첫 승리였다.그러나 불과 나흘 전 우루과이전 1-2 패배를 복기하면 이야기는 달라진다. 아르헨티나는 우루과이의 촘촘한 수비 조직과 강한 중원 압박에 고전했다. 상대 진영에서 공을 소유하면서도 결정적인 기회를 만들어내는 데 어려움을 겪었다. 여기에 후반 세트피스 상황에서 두 골을 허용하며 수비 집중력에서도 문제를 드러냈다.코스타리카전에서는 상대 수비를 비교적 손쉽게 허물었지만, 우루과이전에서는 공격과 수비 모두에서 허점을 노출한 것이다. 강팀을 상대로 막힌 공격의 활로를 찾고, 한순간의 실수로 무너지지 않는 조직력을 갖추는 일. 그것이 아르헨티나가 마주한 현실이다.과거 아르헨티나는 공격이 풀리지 않을 때마다 메시라는 확실한 해결책을 꺼내 들 수 있었다. 메시는 득점 기계인 동시에 존재 자체만으로 상대 수비진의 시선을 끌어모아 동료에게 공간을 열어주는 선수였다. 수비수 두세 명이 달라붙어도 정확한 패스로 공격의 방향을 바꿨고, 단 한 번의 움직임으로 경기 흐름을 뒤집었다.물론 아르헨티나의 성공을 메시 혼자 만들어낸 것은 아니다. 스칼로니 감독이 구축한 조직력과 동료들의 헌신도 빼놓을 수 없다. 그럼에도 메시가 상대 수비에 가한 압박과 결정적인 순간의 영향력은 다른 선수들이 쉽게 대신할 수 없는 영역이었다.아르헨티나는 2021년과 2024년 코파 아메리카, 2022년 카타르 월드컵을 제패하며 세계 축구의 정상에 섰다. 비록 2026년 북중미 월드컵 결승에서는 스페인에 패해 준우승에 머물렀지만, 오랜 기간 세계 최정상급 실력을 유지한 중심에는 메시가 있었다.이제 아르헨티나는 메시 한 명이 감당하던 공격의 무게를 여러 선수가 나눠 짊어져야 한다. 스칼로니 감독의 전술 실험도 이 지점에 맞춰져 있다. 공간을 영리하게 파고드는 파스의 창의성, 적극적인 침투와 직선적인 움직임을 보여준 마스탄투오노 그리고 알바레스의 결정력을 하나의 정교한 톱니바퀴로 맞물리게 하는 작업이다.코스타리카전에서는 이러한 공격의 역할 분담이 비교적 매끄럽게 이뤄졌다. 전반전을 책임진 파스는 상대 수비 사이의 공간을 파고들며 공격의 연결고리 역할을 했다. 반면 후반 시작과 함께 투입된 마스탄투오노는 빠른 드리블과 과감한 전진으로 공격에 활력을 불어넣었다. 문제는 강팀과의 맞대결이다. 상대가 중앙 공간을 좁히고 압박 강도를 높였을 때도 두 선수의 장점이 발휘될 수 있을지는 미지수다.스칼로니 감독도 7골이라는 점수에 취하지 않았다. 그는 경기 후 기자회견에서 파스의 활약을 높이 평가하면서도 "젊은 선수들은 매우 훌륭하지만, 언제나 팀에 의존해야 한다. 선수 혼자서는 성공할 수 없다"고 강조했다. 메시의 후계자를 찾는 것보다 11명이 유기적으로 움직이는 팀을 만드는 일이 중요하다는 의미로 읽힌다.2030년까지 지휘봉을 잡게 된 스칼로니 감독의 진짜 시험대는 아직 오지 않았다. 아르헨티나는 코스타리카전을 끝으로 올해 A매치 일정을 마무리했다. 이제 내년 3월 재개되는 A매치에서 새로운 전술의 경쟁력을 검증해야 한다.