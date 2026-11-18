UFC 제공

샤라 마고메도프의 승부조작 제안 거절은 현재까지는 개인 주장에 그치고 있다. 입증할만한 확실한 증거 자료는 내놓지 않았기 때문이다.UFC는 승부조작과 불법 베팅을 막기 위해 경기 감시 체계를 강화해 왔다. 2022년 대런 믹너와 셰인 제임스 크라우스 코치가 연루된 베팅 논란이 불거진 뒤에는 선수와 관계자의 베팅 금지 규정을 재확인하고 관련 조사에 협조했다. UFC는 선수뿐 아니라 코치, 매니저, 트레이너 등 선수와 관련된 관계자도 UFC 경기에 직접 또는 제3자를 통해 베팅할 수 없도록 규정을 명확히 했다.2023년 1월에는 미국의 스포츠 베팅 감시 전문업체 U.S. 인테그리티와 공식 계약을 체결했다. 이 업체는 UFC 경기의 비정상적인 베팅 흐름을 탐지하고 분석하는 역할을 맡았다. 단순히 경기 결과만 확인하는 것이 아니라 특정 선수의 승패나 경기 중 발생할 상황에 베팅이 비정상적으로 집중되는지 살펴보는 방식이다.베팅 시장에서는 경기 전후 배당률과 베팅 금액의 변화가 중요한 단서가 될 수 있다. 특정 경기에서 평소와 다른 규모의 베팅이 갑자기 몰리거나, 경기 결과와 관련된 정보가 공개되기 전에 특정 항목에 돈이 집중되면 이상 징후로 분류될 수 있다.다만 비정상적인 베팅 흐름이 발견됐다는 사실만으로 승부조작이 입증되는 것은 아니다. 실제 조작 여부를 확인하려면 선수와 관계자의 접촉, 금전 거래, 메시지 등 추가적인 증거가 필요하다.UFC가 승부조작에 민감하게 대응하는 이유도 여기에 있다. 종합격투기는 선수의 기량과 전략, 경기 당일의 컨디션이 결과에 직접 반영되는 스포츠다. 선수가 일부러 공격을 피하거나 특정 라운드에서 패하도록 약속한다면 경기 자체의 신뢰가 무너진다. 팬들이 결과를 믿을 수 없게 되면 중계권과 후원, 베팅 시장까지 영향을 받을 수밖에 없다.마고메도프는 오는 12월 5일 사우디아라비아 리야드에서 전 UFC 미들급 챔피언 이스라엘 아데산야와 맞붙는다. UFC 공식 발표에 따르면 이번 경기는 대회 메인 이벤트로 편성됐다. 마고메도프에게는 자신의 경쟁력을 입증할 중요한 기회다. 프로 전적은 17승 1패, UFC 전적은 6승 1패다. 2025년 2월 마이클 페이지에게 판정패하며 프로 첫 패배를 당했지만 이후 연승을 거두며 다시 상승세를 탔다.중요한 경기를 앞두고 나온 폭로인 만큼 UFC가 어떤 입장을 내놓을지도 관심사다. 다만 현재까지 UFC가 이번 주장에 대해 공식 조사에 착수했다거나 승부조작 정황을 확인했다는 발표는 없다. 마고메도프의 주장이 사실인지 확인하려면 제안자의 신원과 접근 경위, 관련 증거가 추가로 공개돼야 한다.100만 달러가 넘는 돈을 거절했다는 마고메도프의 발언은 선수의 직업윤리와 스포츠의 공정성을 다시 생각하게 한다. 하지만 폭로만으로 승부조작 시도가 확인됐다고 볼 수는 없다. 중요한 것은 거액의 제안이 있었다는 주장 자체보다 그 제안이 실제로 누구에게서 나왔고, 어떤 방식으로 전달됐는지를 밝히는 일이다. UFC가 이번 사안을 어떻게 다룰지 주목된다.