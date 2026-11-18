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지난 5월 15일 일본 도쿄에서 열린 2026년 월드컵 26인 명단 발표 기자회견에서 모리야스 하지메 일본 축구 국가대표팀 감독이 발언하고 있다. 일본은 F조에서 네덜란드, 튀니지, 스웨덴과 맞붙게 된다.모리야스 하지메 감독이 일본 축구 국가대표팀과 8년간의 동행을 아름답게 마감했다.모리야스 감독이 이끄는 일본 축구 국가대표팀은 17일 밤 11시(한국 시각) 싱가포르 국립경기장에서 벌어진 A매치 친선 경기에서 파라과이에 1-2로 패했다. 일본은 후반 40분 후쿠다 시오가 한 골을 만들어내긴 했지만, 전반 2분 후안 호세 카세레스, 전반 40분 구스타보 고메즈에게 내준 실점을 모두 만회하지 못했다.이날 파라과이전은 모리야스 감독이 일본 국가대표팀 감독으로 지휘봉을 잡은 마지막 경기가 됐다. 모리야스 감독은 당초 2027 AFC(아시아축구연맹) 사우디아라비아 아시안컵까지 지휘봉을 잡을 예정이었으나, 불안한 현지 정세로 인해 대회가 1년 뒤로 연기되면서 결국 계약 연장 없이 임기를 마치게 됐다. 모리야스 감독의 후임은 오이와 고 23세 이하 대표팀 감독이다.모리야스 감독은 일본축구의 레전드다. 현역 시절 미드필더이자 수비수로서 산프레체 히로시마의 간판스타로 활약했고, 지도자 로서도 친정팀을 3번이나 J리그 우승으로 이끌었다. 일본대표팀에서도 현역 시절 A매치 35경기에 출전했고, 지도자로서는 각급 연령대별 대표팀과 A팀 코치를 모두 거쳐 결국 성인 국가대표팀 지휘봉까지 잡으며 착실하게 경력을 쌓았다. 모리야스 감독의 축구인생이 곧 J리그와 일본 대표팀의 발전사라고 해도 과언이 아니다.모리야스 감독은 2018년 러시아월드컵에서 코치로 16강 진출을 함께했고, 대회 직후 니시노 아키라 감독의 후임으로 성인 대표팀 지휘봉을 물려받았다. 사실 부임 당시만 해도 반응은 썩 좋지 않았다. 당시 일본 축구협회가 우선순위인 외국인 감독 영입에 줄줄이 실패하면서 모리야스 감독의 선임은 '차선책'에 가까웠다.하지만 모리야스 감독은 자국 출신 감독에 대한 온갖 저평가와 비난 여론이 득세하는 분위기를 끝내 극복하고 성과를 냈다. 모리야스 감독은 무려 8년이나 재임하며 일본 대표팀 역사상 최장수 감독이 됐고, 자국축구의 국제 경쟁력과 위상을 몇 단계 끌어올렸다는 평가를 받는다.모리야스 재팬의 하이라이트는 2022 카타르 월드컵이었다. 일본은 우승후보들과 함께 '죽음의 조'에 편성되었다는 평가를 받으며 전망이 비관적이었다. 하지만 예상을 깨고 조별리그에서 강호 독일과 스페인을 연달아 꺾는 이변을 일으키며 조 1위로 16강에 진출했다. 크로아티아와의 16강전에서는 승부차기 끝에 석패했지만, 세계적인 강호들을 상대로 대등한 경쟁력을 과시하며 일본과 아시아 축구가 더이상 세계의 변방이 아니라는 사실을 증명했다.모리야스 감독은 2026 북중미 월드컵까지 계약을 연장하며 역대 최초로 2회 연속 월드컵 지휘봉을 잡은 사령탑이 됐다. 일본은 모리야스 체제에서 8회 연속 월드컵 본선진출에 성공했을 뿐 아니라, 평가전에서는 브라질과 잉글랜드 등 세계의 강호들을 연이어 격파하며 월드컵의 다크호스로 주목받았다. 아시아 최강으로 성장한 일본은 이제 조별리그 통과를 넘어 '월드컵 우승'을 목표로 내세울만큼 자신감이 넘쳤다.48개국 체제로 개편된 북중미월드컵에서 일본은 조별리그 1승 2무를 기록하며 3회 연속 토너먼트 진출에 성공했다. 모리야스 감독은 코치와 감독으로 세 번의 토너먼트 진출을 모두 함께했으며, 특히 사령탑으로 2회 연속 조별리그를 통과한 것은 아시아 축구역사상 최초였다. 유럽강호 네덜란드(2 대 2)와 스웨덴(1 대 1)을 상대로 승점 1점을 따냈고, 아프리카팀인 튀니지를 4 대 0으로 대파하며 '아시아 국가로서 월드컵에서 기록한 최다골-최다점수 차 승리' 기록을 모두 갈아 치웠다.다만 토너먼트 대진운이 따르지 않았다. 조 2위로 32강전에 진출한 일본은 토너먼트 첫 판부터 '우승후보' 브라질을 만나 선제골을 넣으며 선전했으나 후반 연속골을 내주며 결국 1-2로 역전패를 당했다. 모리야스 감독은 패배 이후 "감독의 능력이 부족했다"고 팬들 앞에 사죄하며 눈물을 흘렸다.일본축구협회(JFA)는 북중미월드컵 이후 고심 끝에 모리야스 감독을 내년 아시안컵까지만 유임시키고, 대회 성적과 별개로 오이와 고 감독에게 지휘봉을 넘기는 일정을 선택했다. 아시안컵까지 대회가 얼마 남지 않았기에 대표팀의 연속성과 안정감을 고려한 선택이었다. 모리야스 감독으로서 아시안컵에서 유종의 미를 거두고 명예롭게 지휘봉을 내려놓을 기회를 얻는 듯했다.하지만 갑작스러운 아시안컵 1년 연기로 일본축구대표팀의 플랜도 덩달아 꼬였다. 결국 모리야스 감독은 계약 연장 없이 11월 A매치를 끝으로 일본 대표팀을 떠나게 됐다. 모리야스 감독은 마지막 2연전에서도 강호 브라질을 또 한번 3-2로 꺾는 이변을 연출하며 북중미월드컵의 설욕에 성공하는 것으로 유종의 미를 거뒀다.비록 '메이저대회 우승'이라는 결실은 거두지 못했지만, 모리야스 감독이 일본 축구를 아시아 강자를 넘어 세계적 강호로 부상하는데 크게 기여했다는 사실을 부정하는 이들은 아무도 없다. 모리야스 감독은 일본 대표팀을 이끌고 8년간 A매치 113경기에서 78승 17무 19패로 승률 68.42%라는 대단한 기록을 남겼다. 이중에는 스페인, 독일, 브라질, 잉글랜드 등 세계적인 강호들이 포함되어있었다.또한 모리야스 감독이 지휘봉을 잡을 당시만 해도 일본의 국제축구연맹 랭킹은 61위에 불과했으나 현재는 17위로 무려 44계단이나 상승하여 아시아 국가중 부동의 1위다. 성적뿐만 아니라 선수단 운영과 육성, 장기적인 팀 구축 능력에서 모리야스 감독은 아시아 축구 역사상 최고의 감으로 인정받을 만한 족적을 남겼다.반면 일본 축구 특유의 단기전 징크스를 극복하지 못했다는 것은 모리야스 재팬의 한계이기도 했다. 일본은 월드컵 조별리그에서는 통산 8승이나 거뒀지만, 정작 단판 승부인 토너먼트에서는 아직 단 한 번도 승전고를 울리지 못했다. 5번의 토너먼트에서모두 1골차 이내의 승부였고, 이중 승부차기 패배가 2번, 선제골을 넣고도 역전패가 3번이었다.우승 가능성이 더 높았던 아시안컵에서도 모리야스 재팬은 2019년 UAE 대회 준우승, 2023년 카타르 대회에서는 8강에서 탈락하며 우승에 실패했다. 선수 전원을 유럽파로 구성할수 있을 만큼 전력은 강해졌지만, 빅매치마다 반복되는 해결사 부재와 후반 급격한 체력저하는 모리야스 감독도 해결하지 못한 난제였다.모리야스 감독은 일본 사령탑으로서 마지막 경기를 마치고" 훌륭한 선수들과 스태프 덕분에 정말 행복한 시간을 보낼 수 있었다. 많은 팬들도 응원해주셨다. 모두에게 감사하다"고 작별인사를 전했다. 이어 "일본 대표팀이 언젠가 세게 정상에 오를수 있을 것이라고 믿는다. 그러기 위해서는 지금부터 계속해서 실력을 더 키워나가야 한다 일본이 한 단계씩 발전하는 모습을 앞으로는 한 명의 팬으로서 지켜보겠다"라고 덕담을 전했다.일본이 이처럼 박수받으며 떠날수 있는 자국 레전드 감독을 보유했다는 것은, 이웃나라인 우리에게도 많은 시사점을 남긴다. 한국축구도 그동안 여러 명의 자국 감독들을 대표팀 사령탑으로 기용했지만, 박수와 찬사를 받으며 명예롭게 물러난 경우는 드물다.일본 축구가 지금처럼 강해진 비결은 단지 감독의 능력 때문만은 아니다. 일본은 1990년대부터 '100년 내 세계를 제패할 전력을 만들겠다'며 100년 구상을 내놓았다. 2005년에는 '2050년에 일본에서 월드컵을 개최하고 우승하겠다'는 '지팬스 웨이'(Japan's way, 일본의 길) 비전을 발표하기도 했다. 단순한 이상향을 제시한 것을 넘어서, 단계별로 세부 계획도 치밀하게 준비했다. 당장의 성적만 연연하는 것이 아니라, 먼 미래를 내다보고 일본 축구가 나아가야 할 방향, 축구 스타일, 근본적 해결책을 정립해서 원대한 목표를 달성하겠다는 계획이었다.이를 바탕으로 일본은 현대 축구의 흐름을 적극적으로 수용하여 패스와 점유율 중심으로 기술 축구를 각급 대표팀에 정착시켰다. 유럽에서 유소년 육성 시스템이 가장 발달한 독일과 스페인의 사례를 모델로 하여 유스 리그를 거쳐서 프로 리그까지 이어지는 탄탄한 시스템을 확립했다. 또한 장기적인 계획에 따라 재능 있는 유망주들은 일찍 유럽 무대로 진출시켜 경험을 쌓게 했다. 현재 일본은 아시아에서 가장 많은 유럽파를 보유하고 있으며, 5대 빅리그에서 주전으로 뛰는 선수들도 수두룩하다. 국가대표팀도 유럽파만으로 더블 스쿼드가 가능할 정도로 선수층이 두꺼워졌다.일본이 최근 외국인 감독 대신 자국 감독을 연이어 선택한 것도 확실한 기획과 비전이 있었기에 가능했다. 일본은 북중미월드컵 우승팀인 스페인의 루이스 데 라 푸엔테를 비롯하여, 아르헨티나의 레오넬 스칼로니, 모로코의 모하메드 우아비 감독 등 자국 출신으로 대표팀을 성공적으로 이끈 지도자들의 사례에서 깊은 영감을 받은 것으로 알려졌다. 모리야스 감독과 후임 오이와 감독 역시 비슷한 지도자 루트를 거쳐 A팀 지휘봉을 잡았다. 이들은 자국에서 유소년 지도자와 연령대별 대표팀 감독을 역임하면서 자국의 축구철학과 선수들의 스타일을 깊이 이해하고 있는 인물들이라는 공통점이 있다.반면 한국축구는 북중미월드컵 이후로 축구협회장과 A팀 감독이 장기 공석중인 상황이다. A대표팀은 로베르트 모레노 '임시 감독' 체제로 11월 A매치 일정을 마치며, 향후 차기 아시안컵과 월드컵을 어떻게 준비해나갈지 방향성도 정하지 못하고 있다. 과연 우리 축구는 언제쯤 모리야스처럼 팬들의 인정과 박수받으며 명예롭게 대표팀을 물러나는 자국 레전드 감독을 보유할 수 있을까.