로이터/연합뉴스

FIFA 회장 지안니 인판티노. 사진은 2026 북중미월드컵 노르웨이와 잉글랜드 관중석에 있는 인판티노 회장의 모습.인판티노의 장기 집권에 반기를 든 유럽 축구계가 마침내 칼을 빼 들었다. 유럽축구연맹(UEFA)은 지난 16일 프랑스축구협회장 필리프 디알로를 차기 FIFA 회장 후보로 지지한다고 발표했다. 디알로 역시 17일 출마를 공식화하며 인판티노에게 도전장을 던졌다. 앞서 일본축구협회장을 지낸 다지마 고조도 출마를 선언했다. 18일 후보 등록 마감을 앞두고 세계 축구 권력의 향방을 둘러싼 경쟁이 본격화된 것이다.인판티노가 이끈 지난 10년 FIFA의 덩치는 공룡처럼 커졌다. 32개국이던 월드컵 본선 진출국은 2026 북중미 월드컵에서 48개국으로 훌쩍 늘어났다. 경기 수도 64경기에서 104경기로 폭증했다. 축구 소외국에 기회를 준다는 명분을 내세웠지만, 그 이면에는 막대한 상업적 이해관계가 자리하고 있다.경기 수가 늘면 중계권료와 스폰서십 수익이 천문학적으로 뛴다. 인판티노는 회원국들에 배분하는 발전 기금을 대폭 늘리며 아프리카와 남미, 아시아에서 정치적 지지 기반을 다졌다. '축구판 포퓰리즘'이라는 말이 나오는 이유다.급기야 선을 넘었다. 지난 7월 월드컵 등 주요 대회의 상업적 권리를 떼어내 별도 법인을 만들고 그 지분 20%를 민간 자본에 매각하려다 거센 반발에 부딪혔다. 약 42억 달러(약 5조 8000억 원)를 조달하겠다는 구상이었다. 축구 발전이라는 명분을 댔지만, 사실상 월드컵이라는 인류의 공공재에서 발생하는 수익 일부를 민간 자본에 넘기려 한 것이나 다름없다. 유럽축구연맹(UEFA) 등이 발칵 뒤집혀 들고일어나자 결국 계획을 접었지만, FIFA가 축구의 공공성보다 상업성을 앞세우는 것 아니냐는 우려를 키운 사건이다.규정 해석을 둘러싼 '꼼수'도 낯이 익다. 과거의 부패를 청산하겠다며 도입한 FIFA 회장 규정에 따르면 임기는 3선(최대 12년)까지만 가능하다. 그런데 FIFA 평의회는 2022년 12월, 인판티노가 2016년부터 2019년까지 재임한 기간을 임기 제한에 포함하지 않는다고 판단했다. 전임자의 잔여 임기를 수행한 기간이라는 이유에서다. 기적의 수학법이다. 임기 제한의 틈새를 비집고 들어가 스스로 '장기 집권'의 길을 닦고 있는 셈이다.이런 인판티노 체제를 향해 세계적인 명장 위르겐 클롭 독일 축구대표팀 감독도 직격탄을 날렸다. 로이터통신 등에 따르면 클롭 감독은 지난 15일 독일 베를린에서 열린 기자회견에서 "블라터 회장 이후 상황이 더 나빠질 수는 없다고 생각했는데, 누군가가 결국 그렇게 만들었다"고 비판했다.이어 인판티노가 물러난다면 다음 회장이 더 잘할 수 있을 것이라며 FIFA 지도부의 변화를 촉구했다. 한때 부패의 온상으로 지목됐던 블라터 체제보다 지금이 더 나쁘다는 현직 국가대표팀 감독의 공개 비판은 예사롭게 넘길 일이 아니다.그러나 현실은 녹록지 않다. FIFA의 막대한 재정 지원을 받는 비유럽 회원국들 사이에서 인판티노는 여전히 강력한 지지 기반을 확보하고 있다. 55개국에 불과한 유럽이 똘똘 뭉친다 해도 아시아와 아프리카의 지지 없이는 승산이 희박하다. 막대한 재정 지원을 바탕으로 지지 기반을 넓히고, 그 지지를 토대로 다시 권력을 유지하는 구조라는 비판을 피하기 어렵다. 물론 FIFA의 재정 지원 확대 자체를 문제 삼을 수는 없다. 중요한 것은 막대한 자금을 관리하는 FIFA 회장의 권한을 얼마나 투명하게 감시하고 견제할 수 있느냐다.2027년 회장 선거는 단순히 누구를 수장으로 앉히느냐의 문제가 아니다. 월드컵 수익이 세계 축구의 발전에 쓰일 것인지, 아니면 회장 개인의 권력 기반을 강화하는 수단이 될 것인지 묻는 시험대다. 권력이 투명성과 책임성을 잃었을 때 어떤 결과를 초래하는지는 과거 FIFA를 뒤흔든 부패 스캔들이 이미 보여줬다.