▲달을 바라보는 미옥과 호석 김준정

상우 앞에서 미옥이 옷을 벗고 바다에 들어가는 장면은 상우의 인식에 균열을 내는 장치다. 네가 할 수 있는 일을 나도 할 수 있다, 나도 너처럼 욕망과 의지를 가진 존재다, 무향무취의 존재가 아니다, 그리고 너는 나를 가질 수 없다, 손만 뻗으면 취할 수 있다고 믿겠지만 내가 줄 수 있는 건 조소뿐이다 하는. 어떤 대사도 없지만 그래서 더 풍부하게 해석할 수 있었다.



상우의 별장에서 돌아온 날 밤, 호석이 잠에서 깨서 냉장고에서 소주를 꺼내 마당으로 나온다. 얼마 있지 않아 미옥이 따라 나오고 상우는 소주병을 뒤로 감춘다.



"왜 눈치를 봐?"



미옥은 그렇게 말하고 들고 온 잔 두 개를 내려놓고, 한 잔을 따라 마신다.



나는 그 장면이 뭉클하게 다가왔다. 특별한 말을 하는 것도, 애정 표현을 한 것도 아니지만, 서로를 살피는 마음이 전해졌기 때문이다. 눈치를 본다는 건 상대의 마음을 헤아린다는 것이다. 걱정하고 돌본다는 것이다. 나는 술을 마실 수밖에 없지만 너를 걱정시키고 싶지 않고, 나는 아프지만, 나 때문에 너는 아프지 않았으면 좋겠다라고. 그리고 미옥은 그 옆을 묵묵히 지켜준다.



어쩌면 사랑은 익숙하고 덤덤한 모습을 하고 있는지 모른다. 멋진 이벤트로 프러포즈하는 장면이 아니라 자다가 몸을 돌렸을 때 등을 한번 쓸어주는 장면, 곧 집에 돌아올 가족의 방에 보일러와 온수매트를 켜두는 장면이다. 너무나 일상적이고 평범한 모습을 하고 있어서 좀처럼 알아보기 힘든지 모른다.



영화의 또 하나의 줄기는 쌍용자동차 정리해고 사태다. 해고 노동자와 가족들의 집단상담에서 한 내담자가 뜻밖에 이야기를 한다.



"나는 이상하게 그때가 참 좋았어요.... 평소에는 팔만 스쳐도 경계할 것 같은 사람들이 어깨동무하고 눈빛만 봐도 통하는 것 같고 여자들도 앞에 나가서 발언하고 같이 싸우고 진짜 평등했거든요. 가족 같고 형제 같고 막 껴안아 주고 싶고 '아 이래서 해방구라고 하는구나' 뭔가 좋은 세상이 내일 당장 올 것만 같은? 지금 생각해도 그때가 정말 행복했어요. 그런 행복을 전에는 살면서 느껴 본 적이 없어요."



옥쇄파업을 하면서 찾아온 고양된 감정에 대해 들으면서 영화 <가능한 사랑>의 제목에 대해 생각해 보았다. 어떤 사랑은 결핍과 상실 속에 피어나고, 사람들을 단단하게 묶어준다. 실업이라는 위기를 겪지 않았다면 느끼지 못했을 커다란 감정이었을 것이다.



그런 높은 수준까지 갔기 때문에 실망했을 때 바닥으로 내쳐진 기분이었을까. 호석은 '동생'들이 자기를 버리고 도망치는 모습을 보고 깊은 상처를 입는다. 다른 내담자들도 자신을 이해해주지 않는 친구, 이웃에게 받은 냉대를 잊지 못한다.



아내와 아들이 알게 되는 게 무서워 심리치료도 거부한 호석. 나 자신보다 더 걱정하는 사람이 있다는 것, 깊은 수렁에 빠지고서야 드러나는 사랑이라니. 윤택하고 여유로운 순간에는 결코 '가능하지 않는 사랑'이다.



그럼에도 감독은 선악을 선명하게 그리지 않았다. 끝까지 가지 않음으로써 나머지는 관객이 완성하도록 했다. 영화를 보는 이들을 존중한다는 메시지를 나는 받았는데, 영화를 보면서 그런 기분이 든 적은 처음이었다. 삶 속에 복잡하게 얽혀있는 것들을 오래 들여다보는 감독의 시선이 담긴 작품. 하지만 어떤 부분은 내가 채울 수 있을 것 같은 작은 희망을 가지게 하는 영화였다.



물뿌리개에서 뿜어져 나오는 물줄기가 빛을 받아 만든 무지개처럼, 반짝이는 순간은 무심하게 찾아온다. 어쩌면 그건 이창동 감독이 우리에게 건네는 위로가 아닐까. 영화를 보고 나서 첫 번째 든 생각은 '다시 봐야겠다'였다. 하지만 나는 이 최초의 여운을 간직하고 싶어서 두 번째를 애써 늦추는 중이다.



추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기