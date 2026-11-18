(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
영화 <가능한 사랑>에는 흥미로운 요소가 많지만 그중 미옥과 예지의 대비도 있다. 예지는 다큐멘터리 감독이다. 국가지원사업에 공모해 제작비를 마련하지만 생활에 드는 비용은 전적으로 남편에게 의지하고 있다. 반면 미옥은 작은 마스크회사에서 일하면서 남편이 실업 상태에 있을 때도 경제적 어려움을 겪지 않을 만큼 생계를 책임지고 있다. 그런 점에서 예지보다 미옥이 독립적인 인물이라고 할 수 있다.
예지는 남편에게 자신의 하는 일에 대한 당위성을 확인받으려는 질문을 한다. 이런 대목에서 예지의 자격지심을 엿볼 수 있다. 이때 이들은 노동자를 이해하고 공감한다는 말을 주고받는다. 그 말이 공허하기 들리는 건 왜일까. 유학을 갈 정도의 환경에서 자라 스스로의 울타리에서 벗어나본 적이 없는 사람들. 그들의 태도에서 미옥과 호석을 대등한 시선으로 바라보지 않는 미묘한 분위기를 느낄 수 있다. 자신들만이 살아 움직이는 주체이고, 미옥과 호석은 고정된 정물처럼 바라본다고 할까.
어떤 대사도 없지만 풍부하게