▲디즈니 플러스 '재혼 황후' , SBS '닥터X : 하얀 마피아의 시대' 디즈니플러스, SBS

이렇듯 <재혼 황후>와 <닥터X>는 편집 영상이 단순한 부가 콘텐츠를 넘어 작품의 홍보와 화제성을 견인하는 핵심 수단이 됐음을 보여주는 좋은 사례다. 철저하게 기획된 공식 홍보물 못지않게 네티즌들의 자발적 참여와 해체 및 재조립을 거친 비공식 영상물은 작품의 생명력을 연장하고 잠재 시청자를 유입시키는 가장 강력한 입소문 도구로 활용되고 있다.



이제 시청자는 완성된 드라마를 본방 사수나 다시보기로 감상하는 데 그치지 않는다. 누군가는 인상적인 장면을 고르고, 자막을 붙이고, 새로운 맥락을 부여해 다른 시청자에게 전달한다. 또 다른 이는 그렇게 만들어진 영상을 보며 미처 못 본 드라마를 챙겨 보거나 다시 감상할 기회로 삼는다. 방영이 끝난 뒤에도 작품은 이렇게 각종 SNS와 동영상 플랫폼에서 다시 태어난다.



두 작품은 인기 확산 방식에 정답이 하나만 있는 것은 아님을 보여준다. 해석의 여지가 큰 작품은 시청자 특유의 재치 있는 편집이 큰 힘을 발휘하고, 무거운 사건의 연속과 캐릭터의 반전 매력이 뚜렷한 작품은 공식 채널이 먼저 판을 깔고 팬들이 뒤를 받칠 때 좋은 효과를 얻었다.



물론 무단 편집물의 저작권 문제나 스포일러 남발 같은 그늘은 여전히 숙제로 남는다. 그럼에도 누군가의 편집으로 웃음을 얻고, 또 다른 이의 공유를 통해 새로운 팬을 확보한다는 점은 긍정적으로 받아들일 만하다. 본 방송이 첫 번째 무대라면, 재편집된 후가공 영상은 사람들의 참여를 유도하는 두 번째 무대다. 이를 통해 만들어진 관심은 어느새 시청자 본편의 매력 속으로 불러들이고 있다.

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