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디즈니 플러스 '재혼 황후' , SBS '닥터X : 하얀 마피아의 시대'디즈니플러스, SBS
드라마의 인기는 이제 시청률이나 OTT 인기 순위만으로는 설명하기 어렵다. 방송이 끝난 뒤에도 유튜브와 각종 SNS에는 명장면을 잘라 붙인 쇼츠와 재구성한 편집 영상이 쏟아진다. 원작의 대사에 재치 있는 자막을 얹고, 표정이나 동작을 반복하거나 때론 엉뚱한 음악을 더하면 본편과는 전혀 다른 웃음이 만들어진다.
올가을 화제를 모은 디즈니플러스 <재혼 황후>와 SBS <닥터X: 하얀 마피아의 시대> 관련 영상은 이러한 '후가공 콘텐츠'가 작품 소비 방식을 어떻게 바꿔 놓았는지 잘 보여준다. 두 작품 모두 본편 밖에서 새로운 재미를 발견하며 인기를 넓혔지만, 확산 방식에선 닮은 듯 다른 길을 걸었다.
<재혼 황후>는 네티즌이 편집한 콘텐츠의 존재감이 두드러진 반면, <닥터X> 공식 채널의 경쟁력에 팬 제작 콘텐츠의 확산력이 더해져 시너지 효과를 냈다. 1분 미만의 짧은 쇼츠부터 수십 분에 이르는 편집 영상까지, 후가공 콘텐츠는 이제 드라마의 화제성을 이어가는 중요한 통로로 자리 잡았다.
'재혼 황후' 재치있는 재가공으로 온라인 속 인기몰이