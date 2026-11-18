정관장이 적지에서 기업은행에게 시즌 첫 패배를 선사했다.
권순찬 감독이 이끄는 정관장 레드스파크스는 17일 화성 종합실내체육관에서 열린 HK흥국금융 2026-2027 V리그 여자부 1라운드 IBK기업은행 알토스와의 원정 경기에서 세트스코어 3-1(21-25,25-23,27-25,25-16)로 승리했다. 종아리 부상을 당한 외국인 선수 반야 부키리치 없이 시즌 초반을 치르고 있는 정관장은 7일 현대건설 힐스테이트전에 이어 기업은행전까지 승리로 가져가며 선전하고 있다(2승2패).
정관장은 주 공격수로 나선 박혜민이 32.41%의 점유율을 책임지며 40.43%의 성공률로 21득점을 기록했고 아시아쿼터 종휘도 서브득점 2개와 함께 48.72%의 성공률로 21득점을 보탰다. 사실 기업은행전은 1세트 후반 권순찬 감독의 교체 카드가 완벽하게 적중한 경기였다. 미들블로커로 교체 투입돼 경기 흐름을 바꾼 선수는 바로 4개의 블로킹을 포함해 무려 63.64%의 성공률로 12득점을 기록한 이선우다.
소속팀과 대표팀에서 다른 포지션을 소화하는 선수들