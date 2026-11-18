한국배구연맹

이선우는 미들블로커로 교체 출전한 17일 기업은행전에서 4개의 블로킹과 함께 63.64%의 높은 공격성공률을 기록했다.남성여고 시절부터 거포 유망주로 많은 주목을 받았던 이선우는 2020-2021 시즌 신인 드래프트에서 김지원(GS칼텍스 KIXX)에 이어 전체 2순위로 정관장의 지명을 받았다. 이선우는 루키 시즌 김지원, 최정민(기업은행) 등을 제치고 신인왕의 영광을 차지했다. 하지만 이선우는 17경기에서 28.8%의 성공률로 41득점을 올리는데 그치면서 배구팬들로부터 '역대 가장 초라한 신인왕'이라는 비판도 함께 들었다.이선우는 이소영(기업은행)과 박혜민이 합류한 2021-2022 시즌에 26경기에서 119득점, 2023-2024 시즌에도 29경기에서 68득점에 그치며 좀처럼 팀에서 자리를 잡지 못했다. 이선우는 좋은 신장과 파워를 겸비하며 대표팀에도 자주 선발됐지만 아웃사이드히터의 기본이라 할 수 있는 수비와 서브 리시브에서 치명적인 약점을 드러냈다. 그렇게 이선우는 프로 입단 후 5시즌 동안 벤치 멤버를 전전했다.정관장은 지난 시즌 아시아쿼터 위파위 시통(슈프림 촌부리)과 인쿠시의 부상과 부진으로 아웃사이드히터 한 자리가 구멍이 뚫렸고 이선우는 전 경기에 출전해 34.24%의 성공률로 368득점을 기록했다. 하지만 정관장은 이선우가 토종 거포로서 가능성을 보였음에도 새 아시아쿼터로 중국 국가표 출신 종휘를 영입했고 지난 시즌 최고의 활약을 펼쳤던 이선우는 다시 주전 경쟁에서 큰 어려움에 봉착했다.정호영의 이적으로 중앙이 크게 약해진 정관장은 컵대회에서 이선우를 미들블로커로 출전 시켰지만 이선우는 3경기에서 19득점으로 큰 인상을 남기지 못했다. 그렇게 V리그 개막 후에도 3경기에서 단 6득점에 그쳤던 이선우는 17일 기업은행전에서 1세트 후반 이지수 대신 미들블로커로 교체 출전했다. 그리고 이선우는 서브득점 1개와 블로킹 4개를 포함해 63.64%의 성공률로 알토란 같은 12득점을 올리며 정관장의 역전승을 견인했다.팀 내 미들블로커 자원이 크게 부족한 만큼 이선우는 이번 시즌 주 포지션인 아웃사이드히터가 아닌 박은진, 이지수와 함께 미들블로커로 분류돼 있다. 물론 이선우가 배유나(현대건설), 정호영처럼 미들블로커로 완전히 포지션을 변경했다고 할 순 없다. 하지만 미들블로커 포지션에 고민이 많았던 정관장에서 '미들블로커 이선우'의 활약은 부키리치의 부상 공백 속 '버티기'에 돌입한 팀에 아주 큰 힘이 되고 있다.