연합뉴스

한국 축구 대표팀 로베르트 모레노 임시 감독이 17일(현지시간) 카타르 도하 압둘라 빈 칼리바 스타디움에서 열린 카타르와의 평가전에서 승리한 뒤 선수 및 코칭스태프들을 격려하고 있다.로베르트 모레노 임시 감독이 평가를 받기로 한 6경기를 모두 마쳤다. 마지막 경기인 카타르전에서는 승리를 거뒀다. 이제 대한축구협회는 그에게 대표팀을 더 맡길지 판단해야 한다.한국 축구대표팀은 17일 오후 11시(한국시간) 카타르 도하의 압둘라 빈 칼리파 스타디움에서 열린 카타르와의 친선경기에서 1-0으로 이겼다. 전반 43분 송민규의 크로스를 오세훈이 헤더로 연결한 것이 결승골이 됐다. 지난 9월 부임한 모레노 감독은 3승 1무 2패로 예정된 A매치 일정을 마무리했다.직전 사우디아라비아전 패배 뒤 얻은 승리라는 점에서 의미가 있다. 선발 명단을 크게 바꾼 선택도 득점으로 이어졌다. 다만 이날 경기만으로 모레노 체제의 가능성을 평가하기에는 앞선 경기들이 남긴 질문이 적지 않다. 카타르전에서 확인한 변화가 앞으로도 이어질 수 있는지, 패배했던 경기의 문제를 고칠 방법을 찾았는지가 계약 연장을 판단할 쟁점이다.모레노 감독은 사우디전 선발 선수 7명을 바꿨다. 손흥민과 황인범, 이강인, 김민재를 유지하면서 공격과 중원, 수비진에 변화를 줬다. 최전방에는 오세훈이 손흥민과 호흡을 맞췄고, 송민규가 왼쪽 측면을 맡았다.공격에서 눈에 띈 선수는 송민규였다. 전반 6분 상대 수비를 제치고 시도한 오른발 슈팅이 골대를 때렸다. 전반 막판에는 왼쪽 측면을 돌파한 뒤 크로스를 올렸고, 오세훈이 머리로 마무리했다. 측면에서 기회를 만들 선수와 문전에서 마무리할 선수를 함께 기용한 선택이 결과로 이어진 장면이었다.두 선수의 호흡에는 앞선 경기의 경험도 있었다. 지난 10월 우즈베키스탄전에서도 송민규의 크로스를 오세훈이 머리로 연결해 득점했다. 오세훈은 카타르전 뒤 중계방송 인터뷰에서 송민규의 크로스가 올라올 것을 믿고 움직였다고 설명했다. 대표팀이 다음 소집에서도 활용할 만한 공격 조합을 확인했다는 점은 이번 승리의 성과다.반면 만들어낸 기회를 더 많은 골로 연결하지 못한 아쉬움은 남았다. 오세훈은 득점에 앞서 이강인의 크로스와 손흥민의 컷백에서 나온 기회를 살리지 못했다. 경기 뒤에는 자신이 더 득점했다면 팀이 여유 있게 경기할 수 있었을 것이라며 동료들에게 미안함을 나타냈다.승리한 경기에서도 기회를 만드는 과정과 마무리는 나눠 평가할 필요가 있다. 선수 교체로 공격에 활기를 더한 점은 긍정적이다. 그렇다고 한 골에 그친 결과를 모두 감독의 전술 문제로 돌리거나, 반대로 승리했다는 이유로 공격의 완성도를 충분하다고 평가하기도 어렵다.모레노 체제의 출발은 좋았다. 9월 24일 에콰도르를 3-0으로 꺾으며 첫 승을 기록하며 기대감을 낳았다. 하지만 이어진 우루과이전에서는 1-4로 대패했다. 이어 베네수엘라와 0-0으로 비겼고, 우즈베키스탄을 2-0으로 이기며 첫 4경기를 마쳤다.11월에도 승리의 흐름은 이어가지 못했다. 사우디전에는 전반을 0-1로 마친 뒤 후반 2분 오현규의 동점골로 균형을 맞췄다. 하지만 후반 11분과 13분 연속 실점하면서 다시 끌려갔다. 이재성이 한 골을 만회했지만 결과는 2-3 패배였다. 동점으로 되돌린 경기를 짧은 시간에 다시 내준 것이다.6경기의 결과를 합치면 4경기에서 무실점을 기록했다. 반면 우루과이전과 사우디전 2경기에서만 7골을 내줬다. 무실점과 다실점 패가 함께 있는 성적표다. 카타르전에서 실점하지 않았지만, 카타르의 전력도 고려해봐야할 문제다.이 때문에 모레노 감독의 평가는 승률 50%라는 숫자에서 더 나아가야 한다. 경기가 풀릴 때 활용했던 공격 조합은 무엇이었는지, 상대에게 흐름을 내줬을 때 어떤 수정이 이뤄졌는지 살펴야 한다. 카타르전에서 선발을 바꿔 얻은 성과 역시 이러한 흐름 안에서 평가할 필요가 있다.대표팀 감독에게 주어진 준비 시간이 제한적이었다는 점도 고려해야 한다. 동시에 짧은 기간 드러난 문제를 다음 소집에서 얼마나 보완했는지도 임시 감독을 평가할 때 빠뜨릴 수 없는 기준이다.아시안컵이 연기되지 않았다면 아쉽다는 평가와 별개로 계약 연장이 됐을 가능성이 컸다고 생각한다. 하지만 이제 아시안컵은 1년여 남아있다. 이는 계약 연장을 검토할 때도 고려할 문제다. 선임 당시와 다르게 이제는 바로 다음이 아닌 1년을 준비할 계획을 준비해야 할 상황이다.대한축구협회의 설명에 따르면 전력강화위원회가 6경기를 평가하고, 그 결과를 전달받은 이사회가 계약 연장 여부를 결정할 예정이다. 모레노 감독은 카타르전 뒤 스페인으로 향하는 일정을 발표했지만, 아직 결별이 확정된 것은 아니다.카타르전은 모레노 감독에게 긍정적인 평가 자료를 남겼다. 송민규와 오세훈의 공격 조합을 만들며 조금은 달라진 공격력을 보였다. 하지만 우루과이전과 사우디전에서 드러난 흔들림까지 이번 한 경기로 지워지지는 않는다.모레노 감독과 동행을 이어갈지, 결별하고 새로운 감독을 선임할지는 이제 대한축구협회의 판단에 달렸다. 대표팀의 전술과 선수 구성, 다음 대회를 향한 준비 방향이 걸린 중요한 선택이다. 카타르전 승리를 포함한 6경기의 성과와 한계를 충분히 검토하고, 어떤 결정을 내리든 그 이유와 앞으로의 계획을 분명히 밝혀야 한다. 한국 축구가 이번 선택으로 더 나아질 수 있을지, 이제 시선은 협회로 향한다.