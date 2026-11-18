▲제69회 그래미 어워드에서 9개 부문 후보에 오른 로살리아(ROSALIA) 소니뮤직

이번 그래미에서 가장 많은 부문에 후보로 오른 아티스트는 영국의 싱어송라이터 레이다. 레이는 두번째 정규 앨범 <디스 뮤직 메이 컨테인 호프.(This Music May Contain Hope.)>, 그리고 대표 싱글 '웨얼 이즈 마이 허스밴드(Where Is My Husband)'로 주요 부문(올해의 노래, 올해의 레코드, 올해의 앨범)을 포함한 총 11개 부문에 후보로 이름을 올렸다. 이번 시상식 최다 기록이며, 비욘세(2025)와 함께 그래미 역사상 한 해에 가장 많은 부문에 노미네이트된 여성 가수로 기록되었다.



그 뒤로는 지난해 <럭스(LUX)>로 평단과 음악 마니아들의 극찬을 끌어냈던 스페인 카탈루냐 출신의 싱어송라이터 로살리아가 9개 부문에 후보로 오르면서 그 뒤를 이었다. 로살리아는 올해의 노래, 올해의 레코드, 올해의 앨범 등 모든 주요 부문의 후보가 되었다. 빌보드 차트 역사상 최장기 1위 곡 '추징 텍사스(Choosin' Texas)'를 부른 컨트리 가수 엘라 랭글리, Z세대의 팝스타 올리비아 로드리고, 인디록의 대표 주자 피비 브리저스, 컨트리 뮤지션 미란다 램버트가 7개 부문 후보로 오르며 그 뒤를 이었다. 이번 시상식에서 눈에 띄는 것은 여성 뮤지션들의 존재감이다. 올해의 앨범, 올해의 노래, 올해의 레코드 후보 중 남성 뮤지션은 브루노 마스, 그리고 제니와 협업한 테임 임팔라 뿐이다.



한편 힙합은 약세였다. 올해의 레코드, 올해의 앨범, 올해의 노래 부문에서 힙합 후보는 찾아볼 수 없다. 최우수 신인 아티스트 후보에 휴스톤 출신의 래퍼 돈 톨리버가 이름을 올리며 힙합의 체면을 세웠다. 돈 톨리버는 메이저 시장에 데뷔한 지 8년이 되었고, 다섯 장의 정규 앨범 <OCTANE>을 발매한 아티스트다. 돈 톨리버는 공연 중 "그래미가 내 음악에 귀를 기울여줬다는 것은 내가 바란 전부다"라며 후보 지명에 감격하기도 했다.



예상을 깨는 탈락 역시 이어졌다. 전작 <해리스 하우스(Harry's House)>로 그래미 올해의 앨범상(2023)을 받았던 해리 스타일스는 어떤 부문에도 후보로 이름을 올리지 못했다. '팝의 여왕' 마돈나 역시 컨페션스 2(Confessions II)가 극찬을 받으며 주요 부문 후보로 지명될 것으로 기대되었으나, 주요 부문을 제외한 4개 부문 후보에 이름을 올렸다.



제69회 그래미 어워드는 2027년 2월 8일 LA 크립토닷컴 아레나(한국 시간 기준)에서 열린다. 그래미 어워드는 지난 50년간 CBS에서 중계되었으나, 2027년부터는 ABC와 디즈니 플러스, 훌루를 통해 중계될 예정이다.

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