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제69회 그래미 어워드에서 '올해의 레코드' 등 2개 부문 후보에 오른 제니OA 엔터테인먼트
블랙핑크의 제니가 데뷔 후 처음으로 그래미 어워드의 후보가 되었다. 지난 11월 16일 그래미 어워드를 주최하는 레코딩 아카데미는 '제69회 그래미 어워드'의 후보를 발표했다.
제니와 싸이키델릭 밴드 테임 임팔라와의 듀엣곡 '드라큘라(Dracula)'의 리믹스 버전은 그래미의 본상, 주요 부문(General Field)인 올해의 레코드 부문, 그리고 베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스 부문에 후보로 올랐다. '드라큘라'는 최근 역주행 끝에 빌보드 핫 100 차트 3위에 오르는 등 올해를 대표하는 히트곡으로 우뚝 섰다. 블랙핑크의 멤버가 그래미 어워드 후보에 솔로 아티스트 자격으로 오르는 것은 '아파트'의 로제 이후 두 번째다.
BTS가 보이콧한 아시안 팝 부문... 아이브, 키키 등 후보 올라
올해 신설되면서 많은 논란을 낳기도 했던 아시안 팝 뮤직 퍼포먼스 부문의 후보 역시 발표되었다. 아이브는 '뱅뱅(BANG BANG)', 키키는 '404(뉴 에라)(New Era)'로 후보에 이름을 올렸다. 카와이 메탈을 대표하는 일본 그룹 베비메탈(BABYMETAL)은 미국 밴드 폴리피아와의 합작곡 '선셋 키스(Sunset Kiss)'로 이름을 올렸다.
애니메이션 <귀멸의 칼날> 주제가로도 널리 알려진 가수 리사(LiSA)'의 '예스(YES)'도 후보에 올랐다. '피 팝(필리핀 팝)'의 존재감도 두드러진다. 올해 코첼라 페스티벌에서 인상적인 공연을 펼친 필리핀 대표 걸그룹 비니(BINI), 그리고 필리핀 보이 그룹 SB19가 모두 후보로 지명되었다.
아시안 팝 뮤직 퍼포먼스 부문은 '하나 이상의 아시아 언어를 의미 있게 사용한 곡'일 경우 출품 자격을 갖게 된다. 그래미가 아시안 팝 뮤직 퍼포먼스 부문을 신설한 이후, 이것이 "음악이 지역이나 언어로 구분되기보다 음악 그 자체로 들리고 사랑받을 수 있기를 바란다"라며 그래미 보이콧을 선언한 방탄소년단을 비롯해 스트레이 키즈 등 케이팝 아티스트 상당수는 후보에 이름을 올리지 않았다.
2027 그래미의 주요 부문 지배한 여성들