연합뉴스

11월 A매치 축구 국가대표팀 친선경기

(자심 빈 하마드 스타디움, 카타르 도하 - 2026년 11월 17일)

카타르 0

한국 1 - 오세훈(도움:송민규) 43'

선수 명단

한국 4-4-2 : GK 송범근 - 최준, 김민재, 김지수, 이명재(66'조현택) - 이강인(66'이동경), 김봉수(66'이재성), 황인범(75'박태준), 송민규(75'엄지성) - 오세훈(85'오현규), 손흥민(66'정우영)

17일(현지시간) 카타르 도하 압둘라 빈 칼리바 스타디움에서 열린 한국과 카타르의 축구 대표팀 평가전. 오세훈이 선제골을 넣은 뒤 동료들에게 축하를 받고 있다.한국의 모레노 감독은 4-4-2 포메이션을 가동했다. 송범근이 골문을 지킨 가운데 수비는 최준-김민재-김지수-이명재가 자리했다. 미드필드는 이강인-김봉수-황인범-송민규, 투톱은 오세훈-손흥민으로 구성됐다.한국은 전반 내내 경기를 지배하며 수준 높은 내용을 선보였다. 높은 에너지 레벨을 바탕으로 강한 압박과 많은 활동량을 통해 미드필드를 장악하면서 카타르의 빌드업을 무력화시켰다. 특히 상대 진영에서 커트한 뒤 빠르게 공격으로 전환하는 모습이 돋보였다. 패스의 속도, 정확성, 오프더볼에서도 이전 경기들과는 달랐다.전반 5분 송민규가 왼쪽에서 수비 2명을 제치고 시도한 슈팅이 골대를 맞고 튕겨 나왔다. 곧바로 이어진 상황에서 이강인의 크로스에 이은 송민규의 헤더가 골키퍼 품에 안겼다.전반 9분에도 이강인의 얼리 크로스가 오세훈의 머리에 배달됐지만 정확하지 못했다. 전반 15분 이강인의 프리킥, 19분 손흥민의 유효슛이 득점으로 연결되지 않았다.전반 32분에는 결정적인 기회가 무산됐다. 송민규의 패스를 받은 손흥민이 왼발로 낮게 크로스했고, 오세훈이 골키퍼와 맞선 상황에서 마무리 슈팅으로 이어갔으나 빗맞았다. 전반 34분에도 이명재의 크로스를 오세훈이 머리로 돌려 놓았지만, 자카리아 골키퍼 선방에 막혔다.수많은 기회에서 결실을 맺지 못하던 한국은 전반 43분에야 선제골을 뽑아냈다. 김지수가 공중볼 경합에서 우위를 점하며 헤더를 따낸 이후 송민규가 공격으로 전환했다. 왼쪽을 돌파한 송민규의 크로스를 오세훈이 머리로 받아넣으며 골망을 갈랐다. 한국은 1-0 리드로 전반을 마감했다.카타르의 후반 1분 첫 번째 슈팅은 아흐메드로부터 나왔다. 먼거리에서 시도한 슈팅은 골문 왼편으로 벗어났다.후반에도 한국의 우세한 흐름은 변하지 않았다. 소유권을 잃더라도 빠른 압박 전환으로 리커버리에 성공하면서 경기를 주도해나갔다. 후반 12분 장면이 대표적이었다. 오세훈, 손흥민을 거쳐 이강인의 마지막 왼발슛이 옆그물을 때리면서 추가 득점 기회가 무산됐다.후반 19분 손흥민이 박스 안으로 쇄도할 때 수비수와 엉키면서 공이 흘렀고, 최준의 슈팅이 상대 수비에 걸렸다. 모레노 감독은 후반 21분 4명의 선수를 교체했다. 손흥민, 김봉수, 이강인, 이명재 대신 정우영, 이재성, 이동경, 조현택를 투입했다.카타르는 좀처럼 하프 라인을 넘지 못하며 고전했다. 후방에서 숏패스 빌드업의 기조를 유지하고자 했지만 한국의 압박을 떨쳐내는 데 어려움을 겪었다.한국의 두 번째 득점은 좀처럼 나오지 않았다. 후반 24분 오세훈이 자카리아 골키퍼와 맞선 기회에서도 선방에 막혔다. 모레노 감독은 후반 30분 황인범, 송민규를 불러들이고, 박태준과 엄지성을 넣으며 변화를 꾀했다. 후반 40분에는 오세훈 대신 오현규를 투입했다. 주전급들이 대거 빠졌음에도 한국의 경기력은 일정했다.후반 추가 시간 오현규가 골키퍼와의 일대일 상황에서 시도한 슈팅이 선방에 막히면서 결국 추가골까지 이어지지 않았다. 경기는 한국의 1골차 승리로 종료됐다.대한축구협회는 2026 북중미 월드컵 이후 지난 9월 모레노 감독을 임시 사령탑으로 선임하면서 9~11월 A매치 6경기를 지휘할 수 있는 권한을 부여했다.하지만 최근 몇 개월 동안 1992년생 고참 손흥민, 이재성과 1996년생 김민재, 황인범, 황희찬 등 선수단 내부 갈등설로 어수선한 분위기마저 감도는 등 안팎으로 잡음이 끊이지 않았다. 선수 5명은 지난 12일 대한축구협회를 통해 공동입장문을 발표하면서 "국민 여러분께서 기대하시는 것은 저희의 설명보다 경기장에서 보여드리는 진심과 좋은 경기력이라는 것을 잘 알고 있습니다"라고 강조했지만 정작 사우디전에서 보인 경기력은 처참했다.모레노 감독이 내세운 4-4-2 포메이션의 낮은 전술적 완성도, 압박 강도와 체계, 간격 유지 등에서 큰 약점을 드러냈으며, 선수 조합적인 측면 또한 많은 아쉬움을 남겼다. 이뿐만 아니라 심각한 수비 조직력 문제를 노출하며 42년 만에 3실점 이상 패배라는 굴욕을 맛봤다.지난 5경기에서 2승 1무 2패에 머무르자 모레노 감독을 바라보는 시선은 싸늘했다. 엎친 데 덮친 격으로 아시안컵이 내년 1월에서 12월로 연기됐으며, 대한축구협회장 선거가 올해 안에 치러지지 않고 내년으로 연기된 점도 모레노 감독에게는 악재였다.카타르전은 모레노 감독이 증명할 수 있는 마지막 기회였다. 카타르는 피파랭킹 60위로 한국(32위)보다 크게 낮지만 2019, 2023 아시안컵에서 연달아 우승하며 아시아의 신흥 강호로 부상한 팀이다. 한국은 카타르와 상대 전적에서 6승 2무 3패로 우위였으며, 최근 맞대결인 2020년 11월 열린 평가전에서 2-1로 승리한 바 있다.모레노 감독은 하루 전 공식 기자회견에서 "내일 경기에선 로테이션이 있을 예정이다. 평가전인 만큼 잠재력이 있는 어린 선수들에게 국제대회 경험을 부여하는 차원에서 좋다고 생각한다. 이것이 국가대표 감독의 역할"이라고 밝혔다.이날 한국은 앞선 사우디전과 비교해 7명이 바뀐 베스트 11을 구성했다. 극심한 선수 변화에도 불구하고 경기력은 한층 향상된 모습이었다. 선수들의 몸놀림은 매우 가벼웠고, 압박의 높은 강도를 90분 내내 유지했다. 매끄러운 패스 순환, 속도감 있는 경기 운영, 더 나아가 선수 조합도 이날 경기에서야 맞아 돌아가는 느낌이었다.송민규는 저돌적인 일대일 돌파와 투지 넘치는 플레이로 활력을 불어넣었고, 중원에서는 김봉수가 양질의 패스 공급, 리커버리, 경합 상황에서 압도하며 중원 장악에 힘을 보탰다.오른쪽 풀백 최준도 활발한 오버래핑을 선보이며, 윙어로 출전한 이강인과 좋은 호흡을 과시했다. 오현규 대신 선발로 출전한 오세훈은 높이를 활용한 제공권 우위와 연계 플레이에서 차별화된 모습을 보였다. 특히 오세훈은 전반 43분 선제 결승골까지 엮어내며 모레노 감독의 기대에 부응했다.한국은 슈팅수에서 22-2, 점유율 57%-43%에서 보여지듯 90분 내내 카타르를 몰아세웠다. 전반에는 한 차례의 슈팅도 허용하지 않았다. 카타르가 한국의 페널티 박스 안에서 첫 터치를 기록한 것은 후반 37분이었다. 사우디전 패배의 충격을 상쇄하기에 충분한 경기력이었다.다사다난했던 2026년의 마지막 경기를 시원한 승리로 마무리한 한국 축구는 내년을 기약하게 됐다.