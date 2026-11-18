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(서울=연합뉴스) 남자 21세 이하(U-21) 축구 대표팀 함선우가 16일 충남 천안 코리아풋볼파크에서 열린 공식 훈련에 앞서 인터뷰photo@yna.co.kr/2026-11-16 16:14:34/'캡틴' 함선우(21·화성FC)가 공수 양면에서 존재감을 드러내며 김은중호의 중심을 잡았다.김은중 감독이 이끄는 21세 이하(U-21) 축구 국가대표팀은 17일 오후 7시 천안종합운동장에서 열린 멕시코와의 친선경기에서 0-0으로 비겼다. 지난 14일 비공개로 열린 멕시코와의 1차전에서도 0-0으로 비겼던 대표팀은 멕시코와의 2연전을 2무로 마무리했다.김은중호의 목표는 2028 로스앤젤레스(LA) 올림픽 본선 진출이다. 한국은 1988 서울 올림픽부터 2020 도쿄 올림픽까지 9회 연속 본선 무대를 밟았지만, 지난 2024 파리 올림픽에서는 예선 탈락하며 연속 출전 기록이 끊겼다. 40년 가까이 이어온 올림픽 무대 복귀를 위해 이번에는 반드시 본선 진출권을 확보하겠다는 각오다.다만 올림픽 본선으로 향하는 길은 이전보다 험난해졌다. LA 올림픽부터 남자 축구 본선 참가국이 기존 16개국에서 12개국으로 줄어들면서 아시아에 배정된 출전권도 3.5장에서 2장으로 축소됐다. 2028년 1월 열리는 23세 이하(U-23) 아시안컵에서 결승에 진출해야 올림픽 본선행 티켓을 거머쥘 수 있다. 과거보다 좁아진 문을 통과해야 하는 만큼 치열한 경쟁이 예상된다.쉽지 않은 도전을 앞둔 김은중호에 수비 안정화는 중요한 과제다. 그런 점에서 북중미 강호 멕시코를 상대로 무실점을 기록한 것은 매우 고무적이다. 그 중심에는 주장 완장을 차고 선발 출전한 함선우가 있었다.센터백으로 출전한 함선우는 공수 양면에서 빼어난 모습을 보여줬다. 상대 공격수의 움직임을 정확히 읽고 적절한 타이밍에 태클을 시도해 소유권을 가져왔다. 일대일 경합에서도 밀리지 않으며 안정적인 수비력을 과시했다. 특히 192cm의 큰 신장을 앞세워 공중볼 싸움에서도 우위를 점했다.수비뿐만 아니라 빌드업 과정에서도 존재감을 드러냈다. 상대의 압박이 들어오는 상황에서도 침착하게 공을 소유한 뒤 전방 미드필더에게 정확한 전진 패스를 연결했다. 이를 통해 멕시코의 압박을 무력화하며 후방에서 안정적인 경기 운영을 이끌었다.FC서울 출신인 함선우. 지난 시즌 K리그2 화성FC에 임대되어 주축 수비수로 활약했다. 차두리 감독의 지도 아래 한층 성장한 모습을 보여주며 리그 24경기를 소화했다. 이번 시즌에도 화성에서 임대 생활을 이어갔지만, 지난 시즌만큼 많은 기회를 얻지는 못했다. 현재까지 리그 17경기 출전에 그치며 다소 아쉬운 시간을 보내고 있다.하지만 대표팀에서는 달랐다. 소속팀에서 출전 기회가 줄어든 것과 달리 멕시코전에서는 공수 양면에서 빼어난 활약을 펼치며 자신의 경쟁력을 증명했다. 특히 주장 완장을 차고 수비진을 이끌며 무실점 경기에 힘을 보탰다. 소속팀에서의 아쉬움을 털어내고 대표팀에서 확실한 존재감을 드러냈다.