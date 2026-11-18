LCK CL

T1 선수 및 코칭스태프LCK 스토브리그가 한창인 가운데, 하부 리그인 LCK 챌린저스 리그(LCK CL)에서도 주목할 만한 유망주들이 속속 등장하고 있다. 각 포지션에서 두각을 나타낸 선수들은 뛰어난 개인 기량과 성장 가능성을 앞세워 1군 무대 진입을 노리고 있다. 2027시즌 LCK 무대에서 활약할 가능성이 있는 포지션별 유망주 5인을 살펴봤다.T1 '해태' 심수현, KT '세로' 안효찬 등 뛰어난 탑 라이너 유망주들이 주목받은 가운데, 가장 눈에 띄는 선수는 농심 레드포스 챌린저스팀의 '야누스' 엄예준이다.2023년 10월 DRX 아카데미에 합류한 '야누스' 엄예준은 많은 솔로킬과 날카로운 사이드 플레이를 앞세워 가능성을 보여줬다. 같은 해 11월 피어엑스 유스로 이적하며 챌린저스 무대에 데뷔했지만, 첫 시즌에는 긴장한 모습과 반복되는 실수로 아쉬움을 남겼다. 당시 리그 최약체 탑 라이너 중 한 명으로 평가받을 정도로 기대에 미치지 못했다.이후 서머 시즌을 앞두고 '소보로' 임성민이 영입되면서 피어엑스에서의 활동은 반년 만에 마무리됐다. 디플러스 기아와 T1 루키즈 육성군을 거치며 기본기를 다진 그는 이전과는 확연히 달라진 모습을 보여줬다. 특히 T1 루키즈에서는 아카데미 리그 우승 1회와 준우승 1회를 기록하며 성장세를 입증했다.이러한 활약을 바탕으로 2025년 11월 농심 이스포츠 아카데미로 이적하며 다시 챌린저스 무대에 복귀했다. 2026시즌에는 탑 라이너 11명 중 KDA 1위(3.14), 킬 관여율 3위(50.2%), DPM 5위(670)를 기록하며 주요 지표에서 고른 경쟁력을 보여줬다. '해태' 심수현과 함께 향후 LCK를 이끌 차세대 탑 라이너로 주목받고 있다.2026시즌에는 정글러 유망주의 성장세가 다소 아쉽다는 평가가 많았다. 유망주 발굴이 중요한 챌린저스 무대에서도 어린 정글러를 찾기 어렵다는 이야기가 나왔다. 2002년생 '실비' 이승복, 2003년생 '또이브' 방문영과 '위너' 우주성 등 경험 많은 정글러들이 리그의 한 축을 담당한 가운데, 그중에서도 '페인터' 김은후가 어린 나이에도 돋보이는 활약을 펼쳤다.2024년 5월 DRX 아카데미에서 데뷔한 '페인터' 김은후는 날카로운 갱킹과 다양한 정글 동선을 바탕으로 가능성을 보여줬다. 2025년 2월 T1 루키즈로 이적한 뒤에는 우승 1회와 준우승 1회를 기록하며 뛰어난 경기력을 선보였다. 이를 통해 여러 관계자에게 자신의 이름을 각인시켰다.2026시즌에는 T1 이스포츠 아카데미로 콜업돼 안정적인 경기력을 이어갔으며, 잠시 1군 무대까지 경험할 정도로 구단의 기대를 받았다.시즌 최종 지표에서도 정글러 12명 중 DPM 3위(511), 분당 CS 3위(6.95)를 기록하며 상위권에 이름을 올렸다. 특히 2026 LCK CL ALL-CL TEAM에 선정되며 해당 포지션에서 최고의 활약을 펼친 선수 중 한 명으로 인정받았다. 뛰어난 성장 가능성을 보여준 그는 T1의 차세대 정글러이자 '오너' 문현준의 뒤를 이을 유망주로 기대를 모으고 있다.정글러와 달리 미드 라이너 포지션에서는 어린 나이에도 뛰어난 잠재력을 보여준 선수들이 여럿 등장했다. 그중에서도 '가든' 설정원은 안정적인 경기력과 뛰어난 성장세를 바탕으로 존재감을 드러냈다.2024년 1월 디플러스 기아 유스로 입단한 '가든' 설정원은 아카데미 리그 우승을 경험한 뒤, 같은 해 7월 챌린저스팀으로 콜업됐다. 다만 당시 주전 미드 라이너였던 '세인트' 강성인이 준수한 활약을 펼치면서 충분한 출전 기회를 얻지는 못했다.2025시즌부터 주전으로 자리 잡은 그는 초반에는 잦은 실수로 아쉬움을 남겼지만, 경험이 쌓이면서 점차 안정감을 찾았다. 이후에는 안정적인 라인전과 높은 캐리력을 겸비한 미드 라이너라는 평가를 받았다.2026시즌에는 미드 라이너 11명 중 KDA 5위(3.41), 분당 CS 1위(9.41)를 기록했다. 특히 분당 CS 1위라는 성적은 탄탄한 기본기와 안정적인 성장 능력을 보여주는 지표다.11월 17일 기존 소속팀과의 계약 종료가 발표되면서 현재 FA 신분이 됐다. 업계 관계자에 따르면 다른 LCK CL 팀으로 이적할 가능성이 높은 것으로 알려졌다. 새로운 팀에서 어떤 모습을 보여줄지 관심이 쏠린다.원거리 딜러 포지션에서는 2009년생으로 가장 어린 축에 속하는 '이클립스' 김민준이 눈길을 끈다. 어린 나이에도 뛰어난 기량을 보여주며 올 시즌 큰 기대를 모았다.2024년 10월 한화생명 아카데미에서 데뷔한 그는 초반부터 강력한 라인전을 앞세워 자신의 존재감을 드러냈다. 팀원들이 부진한 상황에서도 꾸준히 제 역할을 수행하며 아카데미 리그 준우승에 기여했다.2026년 6월 T1 루키즈로 이적한 뒤에는 불과 22일 만에 챌린저스팀으로 콜업되며 화제를 모았다. 당시 T1에는 원거리 딜러 유망주인 '싸이퍼' 김유준과 '진범' 천진범이 있었음에도 새로운 선수를 콜업했다는 점에서 구단의 기대를 엿볼 수 있었다.일각에서는 다소 빠른 승격이라는 의견도 있었지만, '이클립스' 김민준은 경기력으로 자신의 가치를 증명했다. 2026시즌 원거리 딜러 15명 중 KDA 7위(4.32), DPM 2위(986)를 기록하며 준수한 성적을 남겼다.여기에 챌린저스리그 우승과 2부 리그 국제대회인 WSCI 우승까지 차지하며 한 시즌 두 차례 정상에 올랐다. 어린 나이에도 경쟁력을 입증한 만큼, 향후 성장 가능성에도 관심이 쏠린다.챌린저스 무대에서 가장 기대되는 유망주를 꼽으라면 많은 코칭스태프가 '클라우드' 문현호를 언급한다. 뛰어난 개인 기량은 물론 팀 운영과 시야 장악 능력까지 갖췄다는 평가다. 업계 관계자에 따르면 현재 다수의 LCK 1군 팀으로부터 관심을 받고 있는 것으로 알려졌다.2024년 9월 T1 루키즈에서 데뷔한 그는 꾸준히 챌린저 티어를 유지하며 성장 가능성을 보여줬다. 데뷔 약 3개월 만에 챌린저스팀으로 콜업됐지만, 당시에는 '레클레스' 마틴 라르손에게 밀려 충분한 출전 기회를 얻지 못했다. 이후 2025시즌부터 주전으로 자리 잡았고, 국제대회인 ASCI 우승을 경험하며 경쟁력을 입증했다.2026시즌에는 개인 지표와 팀 성적 모두에서 압도적인 모습을 보여줬다. 서포터 14명 중 KDA 3위(4.34), DPM 1위(311), 시야 점수 1위(4.48)를 기록했으며, 주요 지표 10개 중 8개 부문에서 1위를 차지했다.개인 성적뿐 아니라 챌린저스리그 우승과 2부 리그 국제대회 WSCI 우승까지 달성했다. 여기에 챌린저스리그 전체 MVP까지 수상하며 한 해를 자신의 무대로 만들었다.11월 17일 T1과의 계약 종료가 발표되면서 새로운 팀을 찾게 됐다. 이미 다수의 1군 팀이 관심을 보이는 것으로 알려진 만큼, 차기 행선지와 함께 2027시즌 어떤 무대에서 활약할지 관심이 집중된다.이번 스토브리그에서는 기존 1군 선수들의 이적과 재계약뿐 아니라 챌린저스 무대에서 성장한 유망주들의 거취도 중요한 관전 요소가 될 전망이다. 과연 누가 1군 무대로 콜업되고, 누가 새로운 팀에서 기회를 잡게 될까. 2027시즌 LCK의 새로운 얼굴이 될 유망주들의 행보에 관심이 쏠린다.