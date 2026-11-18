케냐의 마라토너 나움 젭치르치르가 결승선을 불과 400m 앞두고 쓰러졌다. 지난해 쿠리치바 마라톤 여자부 우승자인 그는 대회 2연패를 노렸지만, 마지막 구간에서 갑자기 넘어졌다. 이때 남자부 풀코스에 출전한 브라질 선수들이 자신의 경주를 멈추고 도움의 손길을 내밀었다.마르쿠스 브라스와 로브손 루이스 산타나는 쓰러진 젭치르치르를 일으켜 세우고 결승선 방향으로 부축했다. 젭치르치르는 두 선수의 도움을 받아 마지막 구간을 이동한 뒤 스스로 결승선을 통과했다. 관중들의 박수가 쏟아졌지만, 경기 결과는 달랐다. 다른 선수의 신체적 도움을 받아 앞으로 나아간 행위가 규정 위반으로 판단돼 실격 처리됐다.사건은 지난 15일(현지시간) 브라질 파라나주 쿠리치바에서 열린 2026 쿠리치바 마라톤에서 발생했다. 여자부 42.195㎞ 풀코스에 출전한 젭치르치르는 결승선을 약 400m 앞둔 지점에서 갑자기 쓰러졌다.젭치르치르는 지난해 이 대회 여자부에서 2시간39분14초를 기록하며 우승했다. 올해도 타이틀 방어에 나섰지만, 결승선을 앞두고 예상치 못한 상황을 맞았다. 일어나서 다시 달리기 어려운 듯한 모습을 보이자 주변 선수들이 도움을 주기 시작했다.가장 먼저 다가간 선수는 브라스였다. 그는 젭치르치르가 쓰러진 것을 발견하고 자기 경주를 멈췄다. 바닥에 넘어진 선수를 일으켜 세운 뒤 팔을 잡고 함께 이동했다. 이어 같은 브라질 선수인 산타나도 합류해 젭치르치르를 부축했다.두 사람은 남자부 풀코스에 출전한 선수들이다. 같은 날 같은 대회에서 42.195㎞를 달리고 있었지만, 젭치르치르와는 성별 부문이 달랐다.두 선수는 젭치르치르의 양쪽에서 몸을 지탱하며 결승선 방향으로 이동했다. 결승선에 가까워지자 부축을 멈췄고, 젭치르치르는 스스로 마지막 구간을 달려 결승선을 통과했다. 현장 관중들은 세 선수를 향해 박수를 보냈다.젭치르치르는 도움을 받은 뒤 결승선을 통과해 여자부 2위에 해당하는 성적을 냈다. 하지만 최종적으로 실격 처리됐다. 세계육상연맹(World Athletics) 기술 규정 6.3.6항이 적용됐다.이 규정은 다른 선수에게 신체적 도움을 받아 경기 중 앞으로 나아가는 행위를 금지한다. 다만 넘어졌을 때 다시 일어설 수 있도록 돕는 행위는 예외로 인정한다. 즉, 선수를 일으켜 세우는 것과 계속 몸을 지탱해 달리도록 돕는 것은 규정상 구분된다.이번 상황에서는 브라스와 산타나가 젭치르치르를 일으켜 세운 뒤에도 팔을 잡고 함께 이동했다. 단순히 다시 일어서는 것을 돕는 범위를 넘어 경기 진행을 위한 신체적 지원을 제공한 것으로 판단된 것이다.세계육상연맹 공식 결과에 따르면 여자부 우승은 브라질의 아나 카타리나 아만시오 지 올리베이라가 차지했다. 기록은 2시간45분34초다. 라켈 아파레시다 페레이라가 2시간52분59초로 2위, 마리아 아파레시다 페라스 살가두가 3시간4분7초로 3위에 올랐다. 젭치르치르의 이름은 최종 순위에서 제외됐다.실격은 상금에도 영향을 미쳤다. 대회 규정상 여자부 풀코스 우승 상금은 11만 헤알, 2위 상금은 6만6000헤알이다. 젭치르치르는 결승선 통과 당시 2위에 해당했지만 실격되면서 해당 순위와 상금을 받을 수 없게 됐다.이번 장면에서 주목받은 브라스는 브라질 리우데자네이루 출신의 마라토너이자 울트라마라토너다. 체육교육학을 전공했으며 러닝 코치로도 활동하고 있다. 이번 쿠리치바 마라톤에서는 남자부 42.195㎞ 풀코스에 출전했다.브라스는 대회 이후 자신의 인스타그램 계정에 현장 영상을 공유하며 소감을 남겼다. 그는 '개인 스포츠이지만 가장 집단적인 스포츠'라는 취지의 문구를 적었다. 혼자 달리는 종목이지만 다른 사람을 돕는 연대와 배려 역시 중요하다는 점을 표현한 것으로 풀이된다.브라스가 젭치르치르를 도운 뒤 자신의 경주를 다시 이어갔는지, 최종적으로 어떤 기록을 남겼는지는 확인되지 않았다. 세계육상연맹 공식 결과에 그의 이름이 남자부 상위 11명 명단에 없다는 사실만으로 완주 여부나 실격 여부를 단정할 수는 없다. 브라스가 실격됐다는 보도도 확인되지 않았다.이번 사건은 마라톤에서 선수의 안전과 경기 규정이 맞물리는 상황을 보여줬다. 젭치르치르는 결승선을 통과했지만 공식 기록을 인정받지 못했다. 반면 브라스와 산타나는 자신들의 경주를 멈추고 쓰러진 선수를 도왔다.기록과 순위를 다투는 경기에서도 위기에 처한 사람을 외면하지 않은 행동은 많은 관심을 받았다. 브라스가 남긴 '개인 스포츠이지만 가장 집단적인 스포츠'라는 문구는 이번 장면을 설명하는 말로 남았다.