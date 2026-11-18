케이비리포트

LG 박동원의 주요 타격기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)다만 홈런 감소는 부상 등의 이유로 타석에 설 기회가 줄어든 영향도 있다. 지난해 523타석에서 올해는 420타석으로 100타석 이상 감소했다. 하지만 타수당 홈런 기록을 비교해 볼 때 지난해 20.5타수 당 1개에서 24.7타수당 1개로 빈도가 줄었다. 절대적인 홈런 생산력이 떨어진 것이 현실이다.세부 지표를 통해서도 장타력 감소는 드러난다. 출루율은 지난해 0.342에서 올시즌 0.337로 큰 변화가 없었다. 반면 장타율은 0.455에서 0.390으로 큰 폭으로 떨어졌다. 볼넷을 고르는 능력은 비교적 유지했지만 정교함이 무뎌지며 장타 생산력까지 떨어진 것이다. 정규시즌 득점권 타율도 0.198로 결정력이 아쉬웠다.그럼에도 박동원의 FA 가치가 4년 전에 비해 크게 떨어졌다고 보긴 어렵다. 포수는 타격 능력 이상으로 투수와의 호흡, 경기 운영, 수비 안정성까지 종합적으로 평가해야 하는 포지션이다. 박동원은 LG에서 4시즌 모두 풀타임을 소화하며 안방을 지켰고, 2023년과 2025년 한국시리즈에서도 결정적인 홈런을 기록했다.