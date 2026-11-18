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제주SK DF 박민재멕시코 측면 공격을 완벽하게 봉쇄한 박민재가 김은중호 국내 첫 공식전에서 눈도장을 제대로 찍었다.김은중 감독이 이끄는 대한민국 U-21 축구대표팀은 17일 오후 7시 천안종합운동장에서 열린 '하나은행 초청 U-21 축구국가대표팀 친선 경기' 멕시코 대표팀과 0-0 무승부를 거뒀다.지난 6월 공개 채용으로 지휘봉을 잡은 김은중 감독의 첫 국내 공식전 경기로 많은 관심이 쏠렸다. 대표팀은 2028 LA 올림픽 출전을 노리는 팀으로 내년 6월 예정된 아시안컵 예선전을 거쳐 2028년 1월 일본에서 열리는 대회에서 결승전에 올라서야만 직행권을 획득한다.김은중호 출범 이후 분위기는 좋다. 6·8월 국내 소집 훈련에 이어 10월 호주 원정 2연전에서는 1승 1무를, 지난 14일에는 이미 LA 올림픽 진출권을 확보한 멕시코와 비공개 평가전서는 0-0 무승부를 기록하는 저력을 발휘했다. 이번 경기에서도 인상적인 모습을 선보였다.경기 초반부터 대표팀은 멕시코를 상대로 강력한 압박을 시도하며 여러 차례 좋은 기회를 만들었고, 김준하·박상영이 차례로 유효 슈팅을 기록했으나 득점을 기록하지 못했다. 멕시코 역시 대표팀 수비진을 뚫어내는 데 상당한 어려움을 겪으면서 무승부로 종료됐다.인상적인 경기력을 통해 국내 팬들에게 눈도장을 찍은 김은중호, 이날 김예건(즈베즈다)·함선우(화성)·김준하(김천)의 활약도 인상적이었으나 단연 이 선수를 빼놓을 수 없다. 바로 박민재다.2005년생인 박민재는 제주 유스 출신으로 연세대학교를 거쳐 올해 프로 무대에 도전장을 내밀었다. 전반기에는 단 2경기 출격에 그쳤지만, 후반기 들어 주전으로 도약했다.우측 풀백은 물론, 좌측까지 소화하는 멀티 본능으로 제주 측면 방패로 성장했고, 35라운드가 끝난 현시점에는 K리그1 14경기에 나서 1개 도움을 기록하면서 날카로운 성장세를 선보이고 있다.174cm의 다부진 체격을 바탕으로 탄탄한 기본기가 강점인 가운데 현대 축구에서 풀백에게 요구되는 정확한 킥 능력이 강점이다. 이는 기록으로도 확실하게 나타난다. 경기당 평균 크로스는 0.93개로 전체 18위, 패스 성공률 역시 82%로 K리그1에서 경쟁력을 입증하고 있다.이런 활약상에 제주 세르지우 코스타 감독은 "박민재 선수는 굉장히 빠르고 크로스도 능력이 좋고 수비도 안쪽이나 바깥쪽도 잘할 수 있는 선수다"라며 극찬을 아끼지 않았다.제주에서의 모습을 바탕으로 김은중호에 승선한 박민재는 앞선 멕시코와 1차전 경기에서 모습을 드러내지 못했지만, 2차전 선발로 경기장에 모습을 나타내 진가를 제대로 발휘했다.전반 6분 로사노의 드리블을 막아낸 것을 시작으로 전반 18분에는 역습으로 나갈 수 있는 상황에서 정교한 태클로 수비에 성공했다.이어 전반 32분 적극적인 전진 수비로 상대 공격을 차단한 박민재는 3분 뒤 직접 프리킥까지 시도했고, 41분에는 상대 크로스를 막아내며 공수 양면에서 존재감을 드러냈다.후반에는 다른 역할을 부여받았다. 김은중 감독은 3선 자원 민시영을 빼고 좌측 풀백인 최승구를 중원으로 옮겼고, 우측 풀백 이건희를 투입하는 결단을 내렸다. 이런 상황 속 박민재는 좌측으로 옮겨 후반을 맞이했다.위치를 옮겼으나 흔들리지 않았다. 오히려 후반 3분에는 월 패스를 이용해 우측으로 이동해 크로스를 올렸다. 이어 후반 중반 멕시코의 거친 반칙으로 분위기가 과열됐으나 박민재는 냉정함을 유지했다. 특히 후반 33분에는 몬티엘의 크로스를 정확한 태클로 봉쇄하며 대표팀 무실점에 기여했다.아직 만 20세의 젊은 나이지만, 이번 멕시코전에서 보여준 활약은 충분히 인상적이었다. K리그1에서 꾸준한 출전 경험을 통해 성장 가능성을 입증하고 있는 만큼, 앞으로 박민재가 보여줄 행보에 주목할 필요가 있다.한편, 멕시코와의 2연전을 마친 김은중호는 2028 LA 올림픽을 향한 담금질을 이어간다. 다음 평가전 일정은 아직 확정되지 않았으며, 내년 6월에는 올림픽 아시아 예선을 겸하는 U-23 아시안컵 본선 진출을 위한 예선에 나설 예정이다.