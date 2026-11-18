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영화 <최종면접> 스틸컷(주)NEW
극장을 나서는 고등학생 딸의 반응은 단호했다. "어이없네" 차라리 다른 영화를 볼 걸 그랬다는 후회의 말이 뒤따랐다. 나 역시 고개를 갸웃하기는 마찬가지였다. 영화를 보는 내내 팽팽한 긴장감보다 어색한 작위성이 먼저 눈에 밟혔다.
하지만 이 영화의 네이버 실관람객 평점은 9점대를 넘나든다. 평점 속의 짙은 호평과 객석 한편의 싸늘한 의문. 이 기묘한 온도 차이는 어디서 비롯되었을까. 면접이라는 극한의 상황을 지금 겪고 있거나 눈앞에 둔 관객에게는 이 영화가 남다른 공포와 몰입으로 다가갔을 가능성이 크다. 반면 면접과 거리가 있는 관객에게는 서사의 구멍이 먼저 보였을 것이다. 결국 호불호를 가른 것은 관객과 면접장 사이의 거리였던 듯하다.
규칙을 어긴 반전, 진열된 청춘들
김정훈 감독의 <최종면접>은 영리한 기획 영화다. 일본 작가 아사쿠라 아키나리의 소설 <여섯 명의 거짓말쟁이 대학생>을 원작으로 한 이 영화는 코로나 팬데믹 시기의 한국을 무대로 삼아 현실감을 입혔다.
5000대 1의 경쟁률을 뚫고 면접이라는 밀실에 모인 여섯 청춘의 심리전은 시작부터 팽팽한 긴장감을 자아낸다. 문제는 그 긴장을 풀어가는 방식이다. 밀실 토론 과정에서 여섯 인물은 저마다의 알리바이와 논리를 내세우며 치열한 공방을 벌인다. 관객 역시 그 닫힌 공간 안에 놓인 단서들을 조합하며 범인을 추론하게 된다.
하지만 극의 후반부에 이르러 이 모든 추리 과정이 허무하게 탄핵당한다. 이전까지 화면에 한 번도 제시되지 않았던 외부의 핵심 정보가 불쑥 끼어들면서 앞서 쌓아 올린 알리바이와 논리를 한순간에 뒤집어 버리기 때문이다.
추리극은 관객과 단서를 공정하게 나눠 갖는 게임이다. 이 영화는 관객이 추론할 여지를 지운 채 감춰 둔 패를 일방적으로 꺼내 판을 엎는다. 반전의 충격에 매달리다 추리 스릴러가 지켜야 할 최소한의 규칙마저 저버렸다.
밀실 안의 인물 구성은 지나치게 작위적이다. 온라인의 자극적인 이슈들이 한 공간에 백화점처럼 진열된다. 여기에 배우들의 연기 편차가 몰입을 방해한다. 곽동연이 밀도 높은 연기로 극의 중심을 잡는 사이, 극의 열쇠를 쥔 조이현의 연기는 평면적이다. 감독은 그가 연기한 문혜인을 여섯 명 중 가장 속내를 알기 힘든 인물로 설계했다고 밝혔다. 의도된 절제였겠지만, 화면 위에서 그 절제는 감춰진 깊이가 아니라 비어 있는 표정으로 읽힌다.
앙상블의 균형이 무너진 자리에 어색한 대사가 끼어든다. 인물들은 극한의 상황에서도 책상 위에서 다듬은 듯한 문장을 낭독한다. 궁지에 몰린 스물몇 살 지원자의 입에서 나오기에는 지나치게 정돈되고 설명적인 말투다.
서둘러 봉합된 이야기
감독은 '달의 뒷면'이라는 상징을 내세운다. 봉투가 폭로한 어두운 비밀 뒤에도 또 다른 사연이 숨어 있으니 단편적인 사실만으로 타인을 재단하지 말자는 메시지다. 인사부장이 밀실의 파국을 방관하는 설정 역시 청춘을 경쟁으로 내몰고 구경하는 기성세대에 대한 비판으로 읽힌다.
하지만 이 메시지가 화면 위에서 설득력을 얻지는 못한다. 인사부장의 방관 자체는 장르적 장치로 받아들일 수 있다. 밀실 스릴러는 원래 비현실적인 전제 위에 서는 장르다. 그런데 이 영화는 팬데믹 시기의 한국이라는 현실감을 내세웠다. 실제 기업 인사팀이라면 절대 내버려두지 않을 파국을 장르의 편의로 밀어붙이면서 영화는 스스로 쌓은 현실감을 허문다.
후반부는 더 당혹스럽다. 밀실에서 서로를 물어뜯던 이들의 관계는 시간을 훌쩍 건너뛴 뒤 서둘러 봉합된다. 폭로 뒤에 숨은 사연, 감독이 끝내 보여 주려던 진짜 '달의 뒷면'이 드러나야 할 대목에서 영화는 '사실 그는 이런 사람이었다'는 짤막한 설명으로 갈음한다. 관객은 그 뒷면을 직접 보지 못한 채 전해 듣기만 한다. 마지막 장면들은 낡은 아침 드라마의 문법까지 빌려 온다. 긴장감으로 끌고 온 이야기가 신파로 끝나니 맥이 빠진다.
그럼에도 이 영화가 지지받는 이유