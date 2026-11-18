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영화 <최종면접> 스틸컷극장을 나서는 고등학생 딸의 반응은 단호했다. "어이없네" 차라리 다른 영화를 볼 걸 그랬다는 후회의 말이 뒤따랐다. 나 역시 고개를 갸웃하기는 마찬가지였다. 영화를 보는 내내 팽팽한 긴장감보다 어색한 작위성이 먼저 눈에 밟혔다.하지만 이 영화의 네이버 실관람객 평점은 9점대를 넘나든다. 평점 속의 짙은 호평과 객석 한편의 싸늘한 의문. 이 기묘한 온도 차이는 어디서 비롯되었을까. 면접이라는 극한의 상황을 지금 겪고 있거나 눈앞에 둔 관객에게는 이 영화가 남다른 공포와 몰입으로 다가갔을 가능성이 크다. 반면 면접과 거리가 있는 관객에게는 서사의 구멍이 먼저 보였을 것이다. 결국 호불호를 가른 것은 관객과 면접장 사이의 거리였던 듯하다.김정훈 감독의 <최종면접>은 영리한 기획 영화다. 일본 작가 아사쿠라 아키나리의 소설 <여섯 명의 거짓말쟁이 대학생>을 원작으로 한 이 영화는 코로나 팬데믹 시기의 한국을 무대로 삼아 현실감을 입혔다.5000대 1의 경쟁률을 뚫고 면접이라는 밀실에 모인 여섯 청춘의 심리전은 시작부터 팽팽한 긴장감을 자아낸다. 문제는 그 긴장을 풀어가는 방식이다. 밀실 토론 과정에서 여섯 인물은 저마다의 알리바이와 논리를 내세우며 치열한 공방을 벌인다. 관객 역시 그 닫힌 공간 안에 놓인 단서들을 조합하며 범인을 추론하게 된다.하지만 극의 후반부에 이르러 이 모든 추리 과정이 허무하게 탄핵당한다. 이전까지 화면에 한 번도 제시되지 않았던 외부의 핵심 정보가 불쑥 끼어들면서 앞서 쌓아 올린 알리바이와 논리를 한순간에 뒤집어 버리기 때문이다.추리극은 관객과 단서를 공정하게 나눠 갖는 게임이다. 이 영화는 관객이 추론할 여지를 지운 채 감춰 둔 패를 일방적으로 꺼내 판을 엎는다. 반전의 충격에 매달리다 추리 스릴러가 지켜야 할 최소한의 규칙마저 저버렸다.밀실 안의 인물 구성은 지나치게 작위적이다. 온라인의 자극적인 이슈들이 한 공간에 백화점처럼 진열된다. 여기에 배우들의 연기 편차가 몰입을 방해한다. 곽동연이 밀도 높은 연기로 극의 중심을 잡는 사이, 극의 열쇠를 쥔 조이현의 연기는 평면적이다. 감독은 그가 연기한 문혜인을 여섯 명 중 가장 속내를 알기 힘든 인물로 설계했다고 밝혔다. 의도된 절제였겠지만, 화면 위에서 그 절제는 감춰진 깊이가 아니라 비어 있는 표정으로 읽힌다.앙상블의 균형이 무너진 자리에 어색한 대사가 끼어든다. 인물들은 극한의 상황에서도 책상 위에서 다듬은 듯한 문장을 낭독한다. 궁지에 몰린 스물몇 살 지원자의 입에서 나오기에는 지나치게 정돈되고 설명적인 말투다.감독은 '달의 뒷면'이라는 상징을 내세운다. 봉투가 폭로한 어두운 비밀 뒤에도 또 다른 사연이 숨어 있으니 단편적인 사실만으로 타인을 재단하지 말자는 메시지다. 인사부장이 밀실의 파국을 방관하는 설정 역시 청춘을 경쟁으로 내몰고 구경하는 기성세대에 대한 비판으로 읽힌다.하지만 이 메시지가 화면 위에서 설득력을 얻지는 못한다. 인사부장의 방관 자체는 장르적 장치로 받아들일 수 있다. 밀실 스릴러는 원래 비현실적인 전제 위에 서는 장르다. 그런데 이 영화는 팬데믹 시기의 한국이라는 현실감을 내세웠다. 실제 기업 인사팀이라면 절대 내버려두지 않을 파국을 장르의 편의로 밀어붙이면서 영화는 스스로 쌓은 현실감을 허문다.후반부는 더 당혹스럽다. 밀실에서 서로를 물어뜯던 이들의 관계는 시간을 훌쩍 건너뛴 뒤 서둘러 봉합된다. 폭로 뒤에 숨은 사연, 감독이 끝내 보여 주려던 진짜 '달의 뒷면'이 드러나야 할 대목에서 영화는 '사실 그는 이런 사람이었다'는 짤막한 설명으로 갈음한다. 관객은 그 뒷면을 직접 보지 못한 채 전해 듣기만 한다. 마지막 장면들은 낡은 아침 드라마의 문법까지 빌려 온다. 긴장감으로 끌고 온 이야기가 신파로 끝나니 맥이 빠진다.