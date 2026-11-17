▲홍의정 감독 (주)쇼박스

89분이라는 길지도 짧지도 않은 상영시간 동안 장르가 여러 번 바뀐다. 불친절한 인물의 전사는 미스터리와 스릴, 블랙 코미디와 우화를 자유자재로 넘나드는 시간 동안 오히려 득이 된다.



그는 "우리 영화의 한계는 환경이다. 끊임없이 내리는 눈에 저부터 익숙해질 것 같으면, 컷 전환으로 장면을 바꾸고 템포도 빠르게 주었다. 관객의 집중력이 흐트러지기 전에 의도적으로 넘어갔다"며 고심한 부분을 전했다.



인물을 설명해서 보충하기보다 덜어내고 생략하는 방식을 택했다고 덧붙였다. 그는 "시나리오를 쓸 때, 촬영할 때, 편집할 때, 끝까지 고민한 부분은 갑수의 전사였다. 좁은 공간에서 의심하고 긴장하게 만들려면 타당한 이유를 만들어 주는 것보다 생략하는 게 필요했다. 갑수는 딱히 사회생활이랄 것도 없이 한곳에서 오래 머문 인물이다. 둔하고 순진해 보이기도 하지만 멧돼지나 뱀도 사냥할 만큼 야생적이다"며 그래야만 현택이 쉽게 갑수의 행동을 예측할 수 없어 긴장감이 생긴다고 전했다.



홍 감독은 광고 프로덕션 이력을 살려 번뜩이는 장면으로 뻔한 이야기에 갇히지 않는다. 플래시백 장면은 과거지만 현재 시점에서 말하는 독특한 시도와 과감한 컬러톤으로 집중력을 높였다.



그는 "익숙한 형식을 쓰면 거짓과 진실의 모호함이 살아나지 않을 것 같았다. 플래시백을 많이 쓰려고 작정했던 점도 있다. 두 배우에게 연극처럼 구현해 달라고 말씀드렸는데 너무 잘해주셨다"라며 "거짓말이 의심될 때는 오해의 색깔로 붉은색을 쓰고, 본인 입장에서 왜곡하며 정당성을 부여할 때는 노란색을 써서 구분했다. 불쾌한 색감을 쓰면 진실이 아니라는 것을 직관적으로 이해할 것 같았다"며 뻔뻔한 거짓말과 내로남불 진실에 트릭이 생길 거라고 확신했다고 말했다.



영화는 갑자기 톤을 바꾸며 분위기를 환기한다. 두 인물이 자기변명인지 실수인지 모를 고백을 다 털어놓은 뒤였다. 위기의 순간에 기차가 정차하면서 승객들이 쏟아진다. 홍 감독은 이것조차 다분히 의도된 설정이라며 "둘의 선택과 판단을 객관적으로 볼 순간이다. 달콤한 판타지를 잠시 보여주었다가 뺏으려는 의도였다. 제대로 살았으면 어땠을지 후회할 만한 순간이다. 두 사람을 정신 차리게 만들려고 했다"며 "설오는 환상의 공간이다. 잔혹 동화 같은 이미지를 강조했다. 이 안에서 돌고 돌거나, 죄를 계속 짓거나, 빠져나갈 수 없는 불길함이 지속된다. 까마귀를 먹는 행위도, 빠져나가지 못하는 것도 얽히고설키는 카르마다"라고 답했다.



그래서일까. 흑백 이미지도 강조된다. 갑수가 양 순경(노윤서)과 두는 바둑돌, 그림자 실루엣, 설오역의 이름도 흰 눈과 검은 까마귀의 대조적인 이미지다. 그는 멋쩍게 웃으며 "다 알아봐 주시면 좋겠지만 모르셔도 상관없다. 은은한 흑백논리를 넣고 싶었다. 초반부터 누가 착하고 나쁜지 편견이 생기는데, 극이 진행되면서 편견이 깨진다. 그때 도덕적 딜레마를 심어주려고 했다"고 말했다.



덧붙여 "보는 분에 따라 권선징악으로 보일 수도 있지만 전면에 내세우지 않았다. 사고는 일어날 뿐이지 누가, 무슨 잘못을 해서 벌을 받는 일이 아니다. 권선징악 결론이 위로를 주기도 하지만, 특정인의 죄책감을 부를 수 있기 때문에 위험하다"고 강조했다.



다시 보면 다르게 보이는 힘



폭설로 고립된 시골 기차역은 곧 폐역을 앞두고 있고 아무도 찾아오지 않는다. 따라서 설오역은 또 하나의 캐릭터로 그려진다. 갑수가 평생 모아 둔 담금주며 수석, 생활의 잔 때가 역사 곳곳에 묻어 있다. 홍 감독은 갑수가 자신처럼 느껴졌다며 "나에게는 소중하지만 누구에게는 잡동사니로 보일지 모르는 상황에 동질감을 느꼈다"고 털어놨다.



그는 지금은 다르지만 10년 전만 해도 외롭게 은퇴하신 분들이 있었다며 "깊은 산골짜기에 한 사람이 오래 근무했다는 설정은 영화적이었지만, 이쪽 골짜기에서 옆 골짜기로 이동한다는 사실에서 착안했다. 실제 닭도 키워 달걀도 취하고 자급자족했다는 이야기도 들었다. 그분들이 퇴직할 때 자기만의 공간을 떠나면서 이상한 기분이 든다는 후기를 살려내고 싶었다"고 말했다.



마지막으로 홍 감독은 힘든 시기에 극장 개봉을 앞둔 소회를 밝히며 인터뷰를 마쳤다. 그는 "<소리도 없이>로 많은 상을 받았지만 혼자만의 공이 아니다. 유아인 씨가 파격적인 결정을 해주었고, 상당히 드문 케이스라 생각한다. 다행히 코로나가 막 시작할 무렵에 첫 장편 촬영이 끝났고, 다음 작품을 준비하며 기다리던 상황에 <폭설>을 만났다. 이제 입봉하는 감독들은 저 때보다 더 힘들 거다. AI까지 제작 영역으로 들어와서 막막함이 클 것 같다"며 촬영 현장은 언제나 어렵고 힘들지만 본인은 운이 좋은 사람이라며 웃었다.



이어 "<폭설>은 관객의 입장에 따라 다르게 보이는 영화다. 누가 거짓말을 하고 있는지, 자기 입장대로만 말하고 있는지를 생각해 보면 달리 보인다"며 여러 번 보면 좋은 영화라고 소개했다.



한편, 영화 <폭설>은 11월 18일 개봉하며 홍의정 감독은 차기작 <복수귀>를 준비 중이다.

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