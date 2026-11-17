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영화 <폭설> 스틸컷(주)쇼박스
영화 <폭설>은 정년퇴직을 앞둔 역장 갑수(김윤석)와 새로운 후임 역무원 현택(구교환)이 벌이는 하루 동안의 이야기다. 폭설로 설오역에 갇힌 두 사람은 서로를 의심하고 경계하다 공조하는 듯했지만 이내 분투한다. 시간이 멈춘 듯한 묘한 분위기는 두 사람이 맞을 파국에 미스터리한 분위기를 더한다.
영화는 다양한 해석으로 의문을 부추긴다. 초반에는 범인이 누구인지 궁금한 미스터리에 초점 맞춘 듯 보이지만, 자리를 뺏기지 않으려는 의지와 세대 갈등으로 읽힌다. 전작 <소리도 없이>(2020)에서도 보여준 대조적인 인물 설정이 아이러니로 다가온다.
홍의정 감독은 장편 데뷔작 <소리도 없이>를 통해 연출적 재능을 뽐냈다. <폭설>은 애초 박선우 감독이 하차하면서 바통을 이어 받은 영화지만, 끝까지 완주했다. 2인 극이었던 원작의 뼈대를 유지하면서 블랙 코미디 장르의 비릿한 웃음을 더하고 음악과 효과음의 엇박자까지 효과적으로 썼다.
지난 16일 삼청동의 카페에서 영화 <폭설>의 연출을 맡은 홍의정 감독과 인터뷰 해 영화에 대한 심층적인 이야기를 들어볼 수 있었다.
바통을 이어받은 완주
먼저 어디서부터 연출했는지를 묻자 "시나리오를 읽었는데 좋아하는 요소가 들어가 있었다"며 "찍어 놓으신 전경 분량은 어느 정도 썼다. 저는 역 내부부터 촬영을 시작했고, 눈이 필요한 부분은 기다렸다가 다시 찍었다"며 전반적인 각색과 후반작업에 공들였다고 설명했다.
이어 "<폭설>이 두 번째 영화가 될 거라 생각 못 했다. 원래 계획대로 두 번째 장편 시나리오 작업을 마치고 투자와 캐스팅 결정을 하던 중 사정을 들었다. 시나리오를 읽어본 적 있어 크게 부담은 없었다. 원작과 달리 경찰이 추가되었고, 2016년이 배경이지만 현택의 MBTI 농담도 있었다. 젊은 층이 공감할 것 같아 이 부분은 살렸다"고 덧붙였다.
홍 감독이 좋아하는 요소는 양심과 본성의 발현이었다. 폭설로 발 묶여 오도 가도 못하는 폐쇄적 공간이 주는 심리적 불안감이 지속된다. 거기에 흰 눈밭과 산골짜기, 터널까지 깨알같이 사용해 계절감도 살렸다. 전작 <소리도 없이>의 분위기도 반복된다. 심각한 상황이지만 특유의 '삑사리'를 유발하는 가벼운 음악과 효과음이 더해지며 웃음까지 유발한다.
그는 "극단적 상황에서 인간의 본성이 드러난다. <소리도 없이>에서도 시체 청소부가 고립된 공간에서 자기방어라며 애잔한 고군분투를 벌이지 않나. 한번 더 도덕적인 질문을 하고 싶었다. 원작은 2인 극이다. 진지하고 묵직한 한방이 있지만 웃음기가 없다. 예전에 읽었던 원래 시나리오도 비슷했다. 숨 쉴 박자를 넣는 시나리오로 새로 쓸 수 있다는 조건에 덥석 물었다"라고 합류하게 된 계기를 밝혔다.
영화는 역을 떠나야 하는 인물과 역에 새로 온 인물의 대립을 촘촘하게 엮어냈다. 마치 구세대와 신세대의 충돌과 세대교체의 갈등으로 읽히기도 한다. 그 중심에는 김윤석, 구교환의 아이디어도 한몫했다. 어긋난 케미와 엇박자 행동이 자칫 지루할 수 있는 밀을 극을 끌어가는 원동력이 되었다.
홍 감독은 두 배우가 이미 캐스팅되어 있었다며 감히 이분들에게 큰 디렉팅은 하지 않았다고 곱씹었다.
"연기 잘하는 배우들이라서 오히려 여러 아이디어를 얻을 수 있었다. 배우의 존재감과 섬세한 연기 표현을 직관하는 재미가 있었다. 시나리오에 쓰지도 않은 대사도 두 분이 쑥덕쑥덕하시더니 뚝딱 장면을 완성하더라. 밀차 장면은 두 분이 '하나', '둘'하면서 만들어 낸 부분이다"라며 "편집하면서 감탄했다. 두 분의 연기를 섬세하게 살리는 데만 집중했다. N차 관람하시면 갑수의 표정이 끔찍하게 보일 거고, 처음 보는 분들에게는 순진하게 보일 거다"며 두 배우가 어려운 걸 해냈다며 공을 돌렸다.
어른들을 위한 잔혹동화