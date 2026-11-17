서울특별시컬링연맹

큰사진보기 ▲2026 서울국제컬링컵에 홈 팀 자격으로 출전하는 서울시청 여자 컬링팀. 박장식

서울 대회이지만 경기장은 의정부



아쉬운 점이 있다면 이번 대회는 서울특별시컬링연맹이 개최하고 서울특별시에서 후원하지만, 정작 경기장은 서울 위 의정부에서 열린다는 점이다. 태릉선수촌 내 3면 규모의 컬링장이 있긴 하지만, 국제 대회를 치를 수 있는 규모가 아닌 탓에 정규 컬링 경기를 치르기 위해서는 의정부컬링경기장으로 향해야 한다.



박강규 서울특별시컬링연맹 회장은 "당초 태릉빙상장에서 개최하는 안도 검토했지만, 컬링에 맞는 빙질을 만드는 데 많은 비용과 시간이 들어 지역 외에서 개최하는 아쉬운 선택을 해야 했다"면서, "서울특별시에서 치르는 대회임에도, 서울에 컬링 전용 경기장이 없는 탓에 경기장이 의정부에 있어 아쉬움이 크다"고 말했다.



이에 따라 서울특별시컬링연맹은 이번 대회를 계기로 서울특별시 내에도 체험·전지훈련·국내 및 국제 대회 개최가 모두 가능한 국제 규격 컬링장을 개설할 수 있도록 추진하는 방안을 검토하고 있다. 그간 국내 컬링의 숙원사업이었던 '서울 컬링장'을 이번 대회 개최를 계기로 이루어낼 수 있을지도 주목된다.



박 회장은 "서울특별시체육회와도 긴밀히 소통해, 향후 빙상 전용 경기장을 지을 때 컬링 경기장을 함께 짓는 방식으로 구상하고 있다"며, "이번 서울국제컬링컵 대회를 계기로 서울에서도 어엿한 컬링장을 마련해 손님을 맞이할 수 있기를 바란다"고 답했다.



서울국제컬링컵 대회는 19일 개막식을 시작으로 21일까지 예선 경기가, 21일부터 22일까지 플레이오프가 펼쳐진다. 22일 오후 6시에는 남녀 결승전도 진행된다. 예선 및 플레이오프 경기는 유튜브 컬링한스푼을 통해, 여자 준결승전과 결승전은 MBC스포츠플러스를 통해 생중계된다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 2026 서울국제컬링컵에 홈 팀 자격으로 출전하는 서울시청 여자 컬링팀.아쉬운 점이 있다면 이번 대회는 서울특별시컬링연맹이 개최하고 서울특별시에서 후원하지만, 정작 경기장은 서울 위 의정부에서 열린다는 점이다. 태릉선수촌 내 3면 규모의 컬링장이 있긴 하지만, 국제 대회를 치를 수 있는 규모가 아닌 탓에 정규 컬링 경기를 치르기 위해서는 의정부컬링경기장으로 향해야 한다.박강규 서울특별시컬링연맹 회장은 "당초 태릉빙상장에서 개최하는 안도 검토했지만, 컬링에 맞는 빙질을 만드는 데 많은 비용과 시간이 들어 지역 외에서 개최하는 아쉬운 선택을 해야 했다"면서, "서울특별시에서 치르는 대회임에도, 서울에 컬링 전용 경기장이 없는 탓에 경기장이 의정부에 있어 아쉬움이 크다"고 말했다.이에 따라 서울특별시컬링연맹은 이번 대회를 계기로 서울특별시 내에도 체험·전지훈련·국내 및 국제 대회 개최가 모두 가능한 국제 규격 컬링장을 개설할 수 있도록 추진하는 방안을 검토하고 있다. 그간 국내 컬링의 숙원사업이었던 '서울 컬링장'을 이번 대회 개최를 계기로 이루어낼 수 있을지도 주목된다.박 회장은 "서울특별시체육회와도 긴밀히 소통해, 향후 빙상 전용 경기장을 지을 때 컬링 경기장을 함께 짓는 방식으로 구상하고 있다"며, "이번 서울국제컬링컵 대회를 계기로 서울에서도 어엿한 컬링장을 마련해 손님을 맞이할 수 있기를 바란다"고 답했다.서울국제컬링컵 대회는 19일 개막식을 시작으로 21일까지 예선 경기가, 21일부터 22일까지 플레이오프가 펼쳐진다. 22일 오후 6시에는 남녀 결승전도 진행된다. 예선 및 플레이오프 경기는 유튜브 컬링한스푼을 통해, 여자 준결승전과 결승전은 MBC스포츠플러스를 통해 생중계된다. 컬링 서울국제컬링컵 컬링투어대회 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 박장식 (trainholic) 내방 구독하기

페이스북 대중교통 이야기를 찾으면 하나의 심장이 뛰고, 스포츠의 감동적인 모습에 또 하나의 심장이 뛰는 사람. 철도부터 도로, 컬링, 럭비, 그리고 수많은 종목들... 과분한 것을 알면서도 현장의 즐거움을 알기에 양쪽 손에 모두 쥐고 싶어하는, 여전히 '라디오 스타'를 꿈꾸는 욕심쟁이. 이 기자의 최신기사 돌아온 평창의 아이스하키 주역... "다시 함께해 기뻐"

서울국제컬링컵 포스터.수도권에서 사상 처음으로 컬링 투어 대회가 개최된다. 월드컬링투어 랭킹 포인트가 주어지는 국제 컬링 대회가 경북 의성, 강원 강릉 등에서 개최된 적은 많았지만, 수도권에서 열리는 것은 이번이 처음이다.서울특별시컬링연맹과 대한컬링연맹은 오는 19일부터 22일까지 의정부컬링경기장에서 서울국제컬링컵이 개최된다고 밝혔다. 이번 대회에는 개최 도시인 서울시청 남녀 컬링팀을 비롯해 스웨덴 주니어 컬링 대표팀을 역임했던 '팀 란델리우스' 등 9개 국가의 젊은 선수들을 중심으로 남자 8개 팀, 여자 8개 팀이 출전한다.11월은 그랜드슬램 등 주요 컬링 대회들이 캐나다에서 열리고 있어 멀리 한국에서의 대회 개최가 쉽지만은 않았지만, 주니어 국가대표를 역임했던 유럽 지역팀을 비롯해 일본, 홍콩, 대만 등 아시아 지역에서의 젊은 선수들이 대거 출전했다. 미래 세계 컬링을 이끌 루키 선수들의 발전을 기대할 만한 대회다.이번 대회는 수도권에서 처음으로 개최하는 컬링 투어 대회라는 데 의의가 크다. 경북 의성이 의성컬링센터를 바탕으로 2010년대부터 의성국제컬링컵을 개최하고, '앨리트8' 등 수년 동안 이어지고 있는 컬링 투어 대회를 유치해 개최하고 있는 데다, 강릉 역시 올림픽 유산인 강릉컬링센터를 활용해 강릉국제컬링컵 대회 등을 개최하는 등 여러 해외 선수를 한국에 방문케 했다.하지만 수도권은 국제 규격 컬링장이 2018년 의정부에 처음으로 생긴 데다, 컬링 투어 대회를 개최할 여건이 그리 좋지만은 못해 그간 국내 대회를 치르는 데 그쳤다. 다만 2025년 국가대항전인 여자 컬링 세계선수권대회를 경기도 의정부시에서 개최하면서, 언제라도 여건이 갖춰진다면 투어 대회를 정기적으로 개최할 수 있다는 인식이 자리 잡았다.그러던 중 서울특별시컬링연맹이 서울국제컬링컵을 개최하면서 수도권에서 처음으로 투어 대회가 열리게 됐다. 서울특별시컬링연맹은 아시아 지역팀을 이번 대회에 초청하는 한편 유럽·미주 팀들을 대상으로 참가 신청을 받았는데, 예상 밖으로 여러 국가에서 참가 신청을 보내면서 9개국 16개 팀이라는 큰 규모로 대회를 치른다.박강규 서울특별시컬링연맹 회장은 "처음에는 신청하는 팀이 없는 것이 아닌가 싶은 걱정도 했었는데, 유럽 국가의 선수들이 직접 신청하는 비율이 높았다"라면서, "오히려 예상 인원을 초과해 아쉽게 신청받지 못한 국가도 있을 정도였다. 서울의 브랜드 이미지가 좋고, 서울에서 처음 개최하는 대회인 만큼 이렇게 많은 팀들이 신청한 것이 아닐까 싶다"며 웃었다.남자부에서는 주니어 무대에서 두각을 보여줬던 팀이 여럿 출전한다. 스웨덴의 '팀 란델리우스'는 악셀 란델리우스 스킵이 2020 로잔 동계 청소년 올림픽에 출전한 데 이어, 세계 주니어 컬링선수권, 유니버시아드 등에 출전하는 등 젊은 선수들의 무대에서 경험을 쌓은 선수다. 캐나다의 '팀 더크슨'도 25세 이하를 대상으로 열리는 투어 대회에서 잇따라 좋은 성적을 보여준 팀이다.여자부에서는 일본의 '주얼리 아이스' 팀이 주목된다. 이치야마 히마리 스킵은 2024 강원 동계 청소년 올림픽에 일본 대표로 출전했던 이력이 있는 선수로, 팀 역시 현재 주니어 컬링 무대에서 활약하고 있다. 노르웨이에서는 '팀 뵈른스타'가 나서는데, 선수들은 2022년부터 4년 연속 주니어 세계선수권에 출전해 2023년과 2024년 메달을 획득하는 등 좋은 경기력을 뽐냈다.2014 소치 동계 올림픽에서 대한민국의 '컬스데이'와 명승부를 펼쳤던 토마베치 미치코가 한국에 방문해 경기를 치르는 점도 특기할 만 하다. 토마베치 미치코 스킵은 지역 선수들을 이끌고 한국에 방문한다.가장 주목할 팀은 '홈 팀'으로 선수들을 맞이하는 서울시청 남녀 선수들. 이재범·김정민·김산·김민우가 뛰는 남자 팀, 김지윤·양승희·이해인·이은채가 출전하는 여자 팀이 첫 '홈에서 열리는 국제 투어' 경험에서 어떤 성과를 낼지 기대가 모인다.