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<레이오버 호텔> 스틸다음은 '언해피 버스데이' 차례. 출판사 직원 '민희'와 '찬영'은 런던 북페어에 홍보차 출장길이다. 민희가 선임이다. 찬영은 여장을 푼 후 민희와 만나 디자인팀 실수로 수정할 선전물 작업을 마치기로 했다. 그런데 sns 알림을 보니 선배가 마침 생일날이다. 깜짝 축하를 준비하는 찬영이지만, 주인공 격인 민희는 고마워하면서도 '실수로 태어난' 것만 같다며 시큰둥하다. 후배는 사수의 우울함이 어디에서 기원한 것인지 파헤치기로 결의한다. 과연 진실은...<레이오버 호텔>은 감독의 전작 <여섯 개의 밤>에서 연작 형태로 이어지는 흐름 아래 있는 작업이다. 첫 영화는 한국에서 뉴욕으로 가던 비행기가 연착한 국내 도시에서 '레이오버', 즉 1박 단기 체류 과정에서 일어나는 소소한 사건들을 담았다. 낯선 젊은 남녀, 티격태격 모녀, 오래 교제한 연인의 각자 사연이 펼쳐진다. 누군가는 헤어지고 누군가는 찰나의 추억을 만들고 누군가는 물보다 진한 핏줄의 중력을 새삼 깨닫는다. 그저 허투루 흘러가지 않는다.시리즈 두 번째라 할 <레이오버 호텔> 역시 큰 틀에서는 대동소이한 구성을 갖췄다. 다만 뉴욕이 런던으로, 국내에서 일본으로 배경이 바뀐다. 구조는 유사하지만, 장소 공간 차이가 일정한 변주를 이룬다. 낯설기에 느끼는 이질감과 두려움 vs. 호기심과 기대감이 등가 교환된다. 해외여행이라면 느끼는 불안감이 일본의 경우 많이 낮아졌다는 세태가 확연히 드러난다. 언어 소통의 일부 난관만 배제하면 전작과 비교해 현격한 차이점은 별로 발견되지 않는다.연작이라 영국 감독 마이클 윈터바텀의 "트립 투" 시리즈와 묘하게 겹치는 느낌이다. <트립 투 이탈리아>, <트립 투 잉글랜드>, <트립 투 스페인>, <트립 투 그리스>로 공간적 배경이 바뀔 뿐, 유쾌한 듀오의 가볍지만은 않은 여행기 패턴이 큰 틀에서 펼쳐진다. 이런 변주는 익숙함과 지루함 사이를 줄타기하는데, 일정 수준 이상을 유지할 수 있는 경우엔 답습 대신 확장성으로 기운다. 다행히 "레이오버" 연대기 역시 신작에서 편안한 변주로 형태를 드러낸다.<여섯 개의 밤>과 비교하면 <레이오버 호텔>은 좀 더 보편적이고 다양한 인간관계에 초점을 맞춘다. 여섯 명의 주요 등장인물이 서로 짝을 맞춰 세 쌍의 에피소드를 선보이지만, 가족과 로맨스로 구분할 수 있던 전작 vs. 성인&미성년, 유사 자매, 직장 선후배로 조합된 신작이 단순 복제를 벗어나려 의도한 것쯤은 금방 이해된다. 관계성은 조금 더 복합적 면모를 띄고, 관계의 역전과 변용이 두드러진다. 기본 축 내에서 가능한 풍성한 가지를 뻗으려는 의도다.변주의 욕망 속에서 가장 확연한 차별점은 <레이오버 호텔> 속 세 쌍의 통념상 관계 구도가 낯선 곳에서의 하룻밤 동안 '전복'에 가까운 역전을 빚는다는 것. 별 것 아닌 듯하지만, 은근한 쾌감이 발생하는 대목이다. '여행'을 소재로 한 '로드무비'가 단지 달콤한 일탈을 넘어 인생의 성찰과 관계의 변화, 삶의 새로운 전기로 기능할 수 있는 특성을 확연히 간파하고 집중한 결과다. 과연 어떤 변주가 일어나길래.첫 에피소드에서 UM 업무를 반강제로 떠맡은 성인 승무원은 11살 승객의 명목상 임시 보호자 노릇을 수행해야 한다. 실질적으로 한국과 영국을 오가며 생활하는 소녀는 이미 혼자 여행에 익숙한 티 팍팍 나는데도 말이다. 그러나 실질적으로 어른을 보살피며 다독이는 건 아이의 몫이다. 오랜 남자친구를 향한 의구심에 번민하는 승무원의 속내를 어떻게 아이가 척척 파악하는 걸까?두 번째 에피소드는 갈수록 개인 성향 구분 짓기가 유행하는 세태에 보편적으로 통용될 익숙한 설정이다. 절친한 사이라도 같이 사업하거나 여행을 다니면 관계 실체가 드러난다. 그냥 간격을 두고 지낼 땐 한없이 좋은 사이인데 긴밀하게 공동의 목표와 과제를 놓고 힘을 합쳐야 할 때 진짜 실체가 확인되는 경우는 누구나 한 번쯤 겪어봤을 경우다. 대책 없이 낙관적인 캐릭터 vs. 완벽주의 계획 중시파가 함께 여행을 떠났으니 갈등은 불을 보듯 뻔한 일.세 번째 에피소드는 선량한 '오지랖'이 만들 수 있는 변화의 가능성을 겨냥한다. 굳이 개입하지 않더라도 자기에게 피해가 가지 않는다면 괜히 끼어들거나 참견하지 않는 게 미덕이 되어가는 시대, 하지만 마음이 쓰이고 그저 업무상 관계를 넘어 상대에게 그저 인간적으로 관심이 간다면 적정선이란 상대적인 설정에 불과한 일이다. 작은 변화의 불씨는 사소한 것에서 출발하는 법. 갈수록 각박해지는 세태에 잔잔한 미소를 짓게 만드는 일화가 대미를 장식한다.