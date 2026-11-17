유럽 축구 팬들에게 익숙했던 두 장면이 2027년부터 달라진다. 독일 축구대표팀이 입는 유니폼과 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그에서 사용하는 공의 공급자가 아디다스에서 나이키로 바뀐다. 오랜 시간 대표팀과 대회의 역사를 함께했던 후원 관계가 잇따라 전환점을 맞았다.UEFA는 16일(현지시간) 공식 홈페이지를 통해 나이키가 2027년부터 2031년까지 UEFA 유럽대항전(남자) 공인구를 공급한다고 발표했다. 같은 날 독일 남자대표팀은 베를린에서 네덜란드를 5-0으로 꺾으며 아디다스 유니폼을 입고 치르는 마지막 경기를 마쳤다.아디다스와 챔피언스리그의 공인구 공급 관계는 2001년 시작됐다. UEFA는 2024년 9월에도 아디다스와의 계약을 2027년까지 연장한다고 발표했다. 이번 나이키 계약에 따라 아디다스는 2026-27 시즌을 끝으로 물러나고, 다음 시즌부터 새로운 공급자가 대회를 맡게 됐다. 26년에 걸친 동행이 마무리되는 것이다.변화의 범위는 챔피언스리그보다 넓다. 나이키는 2027-28 시즌부터 유로파리그와 컨퍼런스리그에도 공인구를 공급한다. UEFA 슈퍼컵, 유스리그, 풋살 챔피언스리그까지 계약 대상에 포함됐다. UEFA 유럽대항전 3개대회가 동일한 공인구 공급자를 두는 것은 처음이다.현재 유로파리그와 컨퍼런스리그에서는 프랑스 스포츠용품 업체 데카트론의 브랜드인 킵스타 공을 사용한다. 킵스타는 2024-25 시즌부터 두 대회의 공인구를 공급해 왔으며 계약은 2026-27 시즌까지다. 나이키는 아디다스와 킵스타가 나눠 맡았던 주요 대회의 공급권을 함께 확보하게 됐다.계약을 발표한 UC3는 UEFA와 유럽축구클럽협회(EFC)가 설립한 상업권 관리 합작법인이다. 이번 선정은 올해 3월 시작한 경쟁 입찰을 거쳤다. 나이키 축구 부문 부사장 겸 총괄책임자 카밀로 안드라데는 공식 발표에서 20여 년 만의 챔피언스리그 복귀를 반기며 "이는 나이키의 장기적인 약속"이라고 밝혔다.공인구 계약은 특정 팀의 성적과 관계없이 대회 전반에서 제품을 선보일 수 있다는 점에서 의미가 있다. 서로 다른 업체의 유니폼을 입은 선수들도 경기에서는 같은 공급자가 만든 공을 사용한다. 나이키로서는 유럽의 여러 클럽과 선수들이 경쟁하는 무대에서 자사 제품을 지속적으로 노출할 기회를 넓힌 셈이다.독일 대표팀의 변화는 이미 예고돼 있었다. 독일축구협회(DFB)는 2024년 3월 나이키와 새로운 용품 공급 계약을 체결했다고 발표했다. 계약은 2027년 1월 1일 시작해 2034년 12월 31일까지 이어지며, 독일축구협회 산하 모든 국가대표팀이 대상이다. 아디다스와의 기존 계약은 올해 말 종료된다.따라서 이번 네덜란드전은 새로운 계약을 발표한 날이 아니라, 독일 남자대표팀이 오랜 파트너와 경기장에서 작별하는 무대였다. 독일은 5골을 터뜨리는 대승과 네이션스리그 8강 진출로 마지막 경기를 장식했다.아디다스도 이별의 의미를 담았다. 독일축구협회가 15일 소개한 캠페인 영상 '영원히 축구(Für immer Fußball)'는 양측의 70여 년 역사를 돌아보게 했다. 위르겐 클럽 감독과 함께 토니 크로스, 마누엘 노이어 등이 등장했고, 새로운 세대의 선수와 축구를 꿈꾸는 유소년의 이야기도 담겼다. 오랜 후원 관계가 선수와 팬들의 기억에 어떻게 남아 있는지 보여주는 구성이었다.그러나 협회가 다음 파트너를 선택할 때 강조한 것은 향후 운영을 뒷받침할 조건이었다. DFB는 2024년 계약 발표 당시 나이키가 "압도적으로 가장 좋은 경제적 제안을 했다"고 설명했다. 아마추어·생활체육 지원과 여자축구의 지속적인 발전에 관한 구상도 선정 이유로 들었다. 이는 협회가 밝힌 평가다.독일축구협회는 별도로 공개한 문답 자료에서도 새 계약 수입이 지역 협회와 아마추어 축구를 지원하는 데 도움이 된다고 설명했다. 다만 구체적인 계약 금액은 비밀유지 의무를 이유로 확인되지 않았다. 전통을 이어가는 가치와 축구 조직을 운영하는 재정적 필요가 함께 걸린 결정이었다.개인적으로 나에게도 '독일=아디다스'일 정도로 선입견이 박힐 만큼, 이는 굉장히 충격적인 소식이었다. 현지에 있는 독일 축구팬들에게 나이키가 어떻게 다가갈지, 이러한 선입견을 어떻게 해결할지도 주목된다.챔피언스리그 공인구 교체에서 팬들이 관심을 가질 부분은 디자인이다. 아디다스는 오랫동안 대회를 상징하는 별무늬를 공에 담아 왔다. 2024-25 시즌에는 흰색 바탕에 검은 별을 배치하고 별의 끝이 맞닿는 형태를 되살리는 등, 익숙한 문양을 유지하면서도 시즌마다 변화를 줬다.그러나 공급자가 바뀐다는 사실만으로 별무늬가 사라진다고 단정할 수 없다. UEFA는 이번 발표에서 새 공인구 디자인의 세부 사항을 추후 공개하겠다고 밝혔다. 현재 확정된 것은 나이키가 공급권을 확보했다는 사실이며, 기존 디자인 요소를 얼마나 이어갈지는 아직 공개되지 않았다.독일 대표팀의 유니폼과 챔피언스리그 공인구는 팬들이 여러 세대의 선수와 경기를 기억하는 매개이기도 하다. 아디다스가 독일과의 작별을 앞두고 과거의 스타와 미래의 선수를 한 영상에 담은 이유도 이런 연결 속에서 읽을 수 있다. 후원 계약에는 공급 기간과 권리가 있지만, 팬들에게 쌓인 기억까지 계약 만료일에 끝나는 것은 아니다.변화는 단계적으로 찾아온다. 독일 대표팀은 내년 1월부터 나이키와 함께하고, 챔피언스리그에서는 이번 시즌까지 아디다스 공을 사용한다. 2027년은 팬들이 오래 봐온 유니폼과 공 위에 새로운 공급자의 이름이 자리 잡는 해가 된다.