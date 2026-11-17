벨기에 황금세대의 마무리를 담당했던 로멜로 루카쿠가 국가대표 은퇴를 선언했다.루카쿠는 16일(한국시간) 개인 SNS를 통해 "16년 동안 벨기에 축구대표팀을 위해 모든 것을 바쳤다. 그들에게 언제나 감사할 것"이라며 국가대표 은퇴를 공식화했다.1993년생인 루카쿠는 황금세대를 대표하던 자원 중 한 명이었다. 2002 한일 월드컵 이후 침체기에 빠졌던 벨기에 구원자처럼 등장한 그는 에덴 아자르·크리스티안 벤테케·나세르 샤들리 등과 함께 공격진을 이끌었다.2010년 3월부터 대표팀 생활을 시작한 루카쿠는 당시 만 16세의 나이로 A매치에 데뷔, 꾸준한 성장을 통해 2014 브라질 월드컵에서는 8강 진출에 힘을 보탰다. 이어 2018 러시아 대회에서는 4골을 터뜨리며 최고 성적인 4위 달성에 기여했다.이후 에버턴·맨체스터 유나이티드·첼시·인테르·AS로마 등과 같은 굵직한 클럽에서 몸을 담으며 정상급 공격수로 유럽을 호령한 루카쿠는 유로 2024 예선에서 8경기 14골을 폭발시키며 단일 대회 예선 최다 득점 기록을 세웠고, 2026 북중미 월드컵에서도 3골을 터뜨렸다.그 결과 벨기에 A매치 최다 출장 기록(135경기)을 갈아치웠고, 94골을 터뜨리며 자국 대표팀 최다 득점자로 우뚝 섰다. 가공할 만한 역사를 작성했으나 아쉬움도 있었다. 2022 카타르 월드컵에서의 심각한 부진으로 탈락 원흉이 되기도 했고, 유로 2024 본선 무득점을 기록했다.이처럼 희로애락을 모두 경험한 루카쿠는 이제 16년 동안 입었던 벨기에 축구대표팀 유니폼을 벗는다. 그는 "이어 그는 "월드컵 4회와 유로 3회에 걸쳐 조국을 대표할 수 있었다는 사실이 자랑스럽다. 정말 멋진 여정이었고, 감사하다"라며 작별 인사를 건넸다.루카쿠만이 아니다. 2026 북중미 월드컵을 후로 오랜 시간 자국 축구를 이끌었던 세계적인 스타들이 잇달아 대표팀과 작별하면서, 세계 축구에도 세대교체의 바람이 불고 있다.월드컵 종료 후 가장 먼저 유니폼을 벗었던 인물은 바로 리야드 마레즈다. 1991년생인 그는 알제리를 대표하는 측면 공격수로 레스터시티·맨체스터 시티에서 두각을 나타냈다.사우디를 거쳐 현재 카타르 무대에서 활약하고 있는 마레즈는 북중미 월드컵에서 조별리그 3경기서 2골 1도움을 기록, 32강 진출을 이끌었으나 스위스전에서 패배하며 고개를 숙였다.결국 스위스전 종료 후 마레즈는 국가대표팀 은퇴를 선언했다. 12년 동안 그는 아프리카 네이션스컵 우승 1회·월드컵 출전 2회·119경기 40골로 화려한 퇴장을 알렸다.브라질 A매치 역대 최다 득점자인 네이마르(130경기 80골) 역시 월드컵 16강 탈락 후 유니폼을 벗었고, 은퇴 번복 후 대회를 치렀던 마누엘 노이어(128경기)도 전차군단을 떠났다.또 아르헨티나의 '전설' 2022 카타르 월드컵 우승·코파 아메리카 우승 2회(2021·2024)를 이끈 리오넬 메시(208경기 126골)와 남자 A매치 최다 출전·득점 기록을 보유한 크리스티아누 호날두(234경기 146골) 역시 23년간 이어졌던 대표팀 생활의 종지부를 찍었다.이외에도 기예르모 오초아(멕시코·153경기)·하메스 로드리게스(콜롬비아·131경기)·에딘 제코(보스니아·152경기 73골)·안토니오 뤼디거(독일·86경기)·니콜라스 오타멘디(아르헨티나·139경기)·악셀 비첼(벨기에·140경기)이 대표팀 유니폼을 차례로 벗었다.북중미 월드컵 이후 2010년대와 2020년대 초반 전성기를 구가했던 선수들이 차례로 국가대표 유니폼을 벗으면서, 세계 축구를 호령했던 한 시대가 서서히 막을 내리고 있다.한편, 11월 A매치 주간은 18일(한국시간)을 끝으로 막을 내리며, 각국 대표팀에 소집됐던 선수들은 소속팀으로 복귀해 리그 일정을 소화할 예정이다.