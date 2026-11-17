두산베어스

양의지관심을 모았던 것은 역시 이번 FA시장의 최대어로 꼽혔던 양의지의 행보였다. 양의지는 지난 2006년 두산의 2차 8라운드 지명을 받은 양의지는 KBO리그 통산 18시즌 2098경기에서 타율 3할6리(6807타수 2080안타) 305홈런 1274타점 987득점 62도루 OPS .886을 기록했다. 골든글러브만 10회 수상했고, 두산과 NC를 거치며 한국시리즈 우승도 3번이나 경험한 리그 최고의 포수다.2023년 친정 복귀 후에도 4시즌 동안 타율 .301(1772타수 534안타) 77홈런 330타점을 기록하며 이 기간 안타·홈런·타점 모두 두산 팀 내 1위를 독차지했다. 올해 2026시즌 성적은 135경기 타율 2할4푼9리(449타수 112안타) 23홈런 79타점 55득점 2도루 OPS .797을 기록하며 건재한 기량을 과시했다.베테랑이지만 여전히 리그 최고의 선수중 한 명인 양의지가 시장에 나올다면 여러 팀들의 관심을 가질만 했다. 하지만 양의지와 두산은 내부적으로 오래전부터 잔류방침에 합의한 상태였다.단지 관건은 새로운 계약의 규모였다. 두산은 2023시즌을 앞두고 NC 소속이던 양의지와 4+2년에 최대 152억원 규모의 FA 계약을 체결하며 재영입했다. 올해를 끝으로 4년의 계약 보장이 올시즌 끝나면서 2년 연장 옵션을 실행할지 여부는 양의지에게 달려있었다.양의지는 기존 계약을 끝내고 개인 통산 세번째 FA 선언을 했다. 양의지의 올해 연봉은 42억 원이었다. 두산이 이런 상황에 대비하여 종전 계약 당시 양의지의 연봉을 4년째인 올시즌에 대부분 몰아넣었기 때문이다. 양의지의 FA 보상등급은 C등급(보상선수 없이 직전 연도 연봉의 150%만 지급)이었지만, 높은 연봉 때문에 양의지를 데려가려는 팀은 보상금으로 무려 63억 원을 내야했다. 불혹에 접어든 선수에게 투자하기엔 부담스러운 금액이었기에 현실적으로 이적 가능성은 희박했다.결과적으로 이 계약은 양의지와 두산 서로에게 모두 실리와 명분을 충족시키는 윈윈이 됐다. 두산은 팀의 상징적인 프랜차이즈 스타이자 여전히 전력에 큰 비중을 차지하는 엘리트 포수를 잡을수 있고, 양의지로서도 더 좋은 조건으로 새 계약을 맺을 수 있었기 때문이었다.양의지의 FA선언은 이적을 바란 것이 아니라 오히려 '두산맨'으로 은퇴하겠다는 선언이었다. 실제로 두산은 FA시장이 열리자마자 곧바로 양의지와 계약을 발표했고 기존 계약 연장 옵션 발동이 받을수 있었던 최대금액(42억)보다 총액 13억이 늘어난 조건으로 새 계약을 체결하며 최상의 예우를 다했다.2019년 마지막 한국시리즈 우승 이후 한동안 침체기를 보냈던 두산은, 김원형 감독 부임 첫해인 올해는 9위서 5위로 반등했지만, 와일드카드 결정전에서 LG에 1-4로 완패하며 잠실에서의 마지막 가을야구를 아쉽게 마친 바 있다. 하지만 두산은 양의지를 잔류시키며 다음 시즌 더 큰 도약을 위한 기반을 마련했다.양의지는 계약 체결 이후 구단을 통하여 "4년 전 복귀 계약 당시부터 두산 유니폼을 입은 채 은퇴하고 싶었다"며 "계약 기간 동안 오직 팀 승리만 생각하면서 내게 남은 에너지를 전부 쏟겠다"고 소감을 밝혔다.SSG도 주장 오태곤을 팀내 FA중 가장 먼저 잔류시키는데 성공했다. 오태곤은 2010 신인 드래프트에서 3라운드로 롯데에 입단해 KT를 거쳐 2020년 SK(SSG의 전신)로 이적했다. 이적 후 공수주에서 활약하며 2022시즌에는 팀의 사상 첫 '와이어 투 와이어' 통합 우승에도 기여했다. 그해 11월 4년 총액 18억원에 생애 첫 FA 계약을 맺은데 이어 이번이 두 번째 FA역시 SSG와의 동행을 선택했다.오태곤의 KBO리그 통산 성적은 1422경기 타율 2할5푼7리(3255타수 836안타) 87홈런 388타점 532득점 185도루 OPS .709이다. 올해는 106경기 타율 2할5푼2리(246타수 62안타) 9홈런 34타점 35득점 8도루 OPS .711을 기록했다.오태곤의 강점은 화려하지는 않지만 팀플레이에 능하고 여러 역할을 수행할수 있는 '가성비 유틸리티 플레이어' 라는 점이다. 2026년에는 김광현이 부상으로 이탈한 SSG에서 오태곤이 주장으로서 선수단을 이끌었고 1루와 외야 전 포지션을 소화하며고 대타 자원으로도 쏠쏠한 활약을 펼치며 공수주에서 기여했다는 점을 높이 평가받았다.SSG는 올해 리그 6위로 시즌을 마감하며 가을야구 진출에 실패했다. 하지만 시즌 후반기에 반등하여 내년 시즌을 향한 기대를 높였다.올해 스토브리그에는 한유섬, 박종훈, 문승원 등 비FA 다년계약을 맺었던 고액 연봉 선수들의 악성 계약이 대부분 끝나면서 샐러리캡의 여유가 생기면서 SSG가 올해 FA 시장에서 적극적인 투자를 단행할 여력이 생겼다. 이미 후반기 교체선수로 영입되어 에이스 역할을 해줬던 외국인 투수 페드로 아빌라와 2년 계약을 체결한데 이어 오태곤까지 첫 날부터 잔류시키며 적극적인 전력보강 행보로 기대감을 높이고 있다.오태곤은 계약을 마친 뒤 구단을 통해 "SSG는 내게 정말 특별한 팀이다. 각별한 애정이 있는 팀과 동행을 이어가게 돼 의미가 크고, 앞으로도 선후배들과 잘 소통하며 팀이 하나로 뭉칠 수 있도록 노력하겠다"며 "고 밝혔다.양의지와 오태곤의 계약을 기점으로 2026 FA시장의 본격적인 막이 올랐다. KBO에서 FA 자격 선수로 공시된 28명 중 FA 승인 선수는 22명이다.특히 올해는 삼성 라이온즈의 우승주역인 구자욱과 원태인이라는 최대어급 선수들이 등장했다. 또한 KIA 타이거즈 포수 김태군과 외야수 김호령, LG 포수 박동원과 외야수 홍창기 등도 향후 거취가 주목되는 준척급 선수들이다. 다음 시즌을 대비한 각 구단들의 치열한 머니게임과 수싸움은 이제부터 시작됐다.