한국대학농구연맹(KUBF)

큰사진보기 ▲이채형은 경기 운영과 수비에 강점이 크다. AUBL(아시아대학농구리그)

기량은 상위권 평가… 부상 우려 털고 꾸준함 증명해야



이채형에게 가장 큰 과제는 건강한 몸으로 시즌을 소화하는 것이다. 대학에서 발과 팔꿈치 부상 등이 이어지면서 경기 감각을 유지하기 어려웠고, 프로 구단들도 이 부분을 주요 변수로 보고 있다. 실제 스카우트 평가에서도 농구 실력은 상위권에 밀리지 않는다는 의견과 함께, 반복된 부상이 지명 순위를 낮추는 요인이라는 분석이 나왔다.



다만 최근 몸 상태는 긍정적인 신호를 보였다. 10월 드래프트 컴바인 당시 이채형은 체력적인 부담을 제외하면 특별히 아픈 곳 없이 몸을 관리하고 있다고 밝혔다. 감독의 관리 아래 체력을 끌어올리고 있으며, 부상으로 놓친 시간을 만회하기 위해 준비하고 있다는 설명도 덧붙였다. 과거 부상 이력만으로 현재 상태까지 부정적으로 판단해서는 안 되는 이유다.



프로에서는 대학보다 강한 압박과 빠른 수비 전환에 대응해야 한다. 안정적인 경기 운영을 유지하면서도 공격이 막혔을 때 직접 득점을 만들어내는 능력을 더 발전시킬 필요가 있다. 슈팅의 안정성과 공격적인 선택의 폭을 넓히는 것도 과제다. 그러나 포인트가드로서 경기를 읽는 시야와 패스 능력, 수비에서의 활동량은 쉽게 만들어지는 장점이 아니다.



이채형은 본인이 고득점을 올리는 것 보다 동료를 살리고 팀의 균형을 잡는 데 강점이 있는 선수다. 특히 정통 포인트가드가 필요한 구단이라면 충분히 매력적인 선택지가 될 수 있다. 대학에서 보여주지 못한 시간이 길었던 만큼 프로에서 증명해야 할 것도 많다.



결국 이채형의 가능성을 결정할 가장 중요한 조건은 꾸준히 코트에 서는 것이다. 기량에 대한 평가는 이미 확인했다. 이제는 건강한 몸으로 시즌을 소화하며 자신의 능력을 지속해서 보여줄 수 있을지가 프로 무대에서의 성패를 가를 전망이다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 이채형은 경기 운영과 수비에 강점이 크다.이채형에게 가장 큰 과제는 건강한 몸으로 시즌을 소화하는 것이다. 대학에서 발과 팔꿈치 부상 등이 이어지면서 경기 감각을 유지하기 어려웠고, 프로 구단들도 이 부분을 주요 변수로 보고 있다. 실제 스카우트 평가에서도 농구 실력은 상위권에 밀리지 않는다는 의견과 함께, 반복된 부상이 지명 순위를 낮추는 요인이라는 분석이 나왔다.다만 최근 몸 상태는 긍정적인 신호를 보였다. 10월 드래프트 컴바인 당시 이채형은 체력적인 부담을 제외하면 특별히 아픈 곳 없이 몸을 관리하고 있다고 밝혔다. 감독의 관리 아래 체력을 끌어올리고 있으며, 부상으로 놓친 시간을 만회하기 위해 준비하고 있다는 설명도 덧붙였다. 과거 부상 이력만으로 현재 상태까지 부정적으로 판단해서는 안 되는 이유다.프로에서는 대학보다 강한 압박과 빠른 수비 전환에 대응해야 한다. 안정적인 경기 운영을 유지하면서도 공격이 막혔을 때 직접 득점을 만들어내는 능력을 더 발전시킬 필요가 있다. 슈팅의 안정성과 공격적인 선택의 폭을 넓히는 것도 과제다. 그러나 포인트가드로서 경기를 읽는 시야와 패스 능력, 수비에서의 활동량은 쉽게 만들어지는 장점이 아니다.이채형은 본인이 고득점을 올리는 것 보다 동료를 살리고 팀의 균형을 잡는 데 강점이 있는 선수다. 특히 정통 포인트가드가 필요한 구단이라면 충분히 매력적인 선택지가 될 수 있다. 대학에서 보여주지 못한 시간이 길었던 만큼 프로에서 증명해야 할 것도 많다.결국 이채형의 가능성을 결정할 가장 중요한 조건은 꾸준히 코트에 서는 것이다. 기량에 대한 평가는 이미 확인했다. 이제는 건강한 몸으로 시즌을 소화하며 자신의 능력을 지속해서 보여줄 수 있을지가 프로 무대에서의 성패를 가를 전망이다. 이훈재아들 이채형 퓨어포인트가드 리딩스틸 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김종수 (oetet) 내방 구독하기 제 2의 일터 야외 현장! 교통 통제, 건설 노동 등을 통해 열심히 땀흘려 뛰고 있습니다. 이 기자의 최신기사 최민정, 은퇴 계획 다시 고민하나... "생각해 보겠다" 여지 남겼다

이채형은 순수한 기량만 놓고 따진다면 로터리 픽도 충분히 가능하다는 평가다.186.5㎝의 신장과 195㎝의 윙스팬을 갖춘 장신 포인트가드 이채형(연세대)이 프로 무대에 도전한다. 넓은 시야와 안정적인 경기 운영, 활동량을 앞세운 수비가 강점이다. 대학농구에서 흔히 보기 어려운 신체 조건을 갖춘 정통 포인트가드라는 점에서도 관심받고 있다.2026 KBL 신인선수 드래프트가 오는 20일 서울 잠실학생체육관에서 열린다. 이동근(고려대), 이주영·김승우(이상 연세대) 등이 상위 지명 후보로 꼽히는 가운데 이채형은 그 뒤를 잇는 유력한 1라운드 후보로 거론된다.최근 구단 스카우트 평가에서도 6~8순위권 선수로 이름이 언급됐으며, 기량만 놓고 보면 상위권 선수들과 비교해도 부족하지 않다는 평가가 나왔다. 다만 반복된 부상 이력이 지명 순위에 영향을 미쳤다.이채형은 고교 시절부터 경기 운영과 수비로 주목받았다. 용산고 3학년이던 2022년에는 춘계대회와 협회장기, 연맹회장기에서 최우수선수(MVP)에 선정됐다. 같은 해 FIBA U18 아시아선수권에서는 한국 대표팀 주장으로 활약하며 22년 만의 우승에 힘을 보탰다. 개인 성적뿐 아니라 동료를 살리고 팀 전체를 조율하는 능력까지 인정받은 선수였다.그러나 연세대 진학 이후에는 부상이 발목을 잡았다. 입학 직후 발날 골절로 수술을 받았고, 2023년 MBC배 출전 이후 같은 부위를 다시 다쳐 재활에 상당한 시간을 보냈다. 4학년 시즌을 앞두고는 연습경기 도중 팔꿈치까지 다쳤다. 대학에서 자신의 기량을 꾸준히 보여줄 기회가 부족했던 이유다.이채형의 가장 큰 장점은 포인트가드에게 필요한 경기 운영 능력이다. 포인트가드는 단순히 공을 운반하는 선수가 아니다. 상대 수비의 위치와 동료들의 움직임을 살피고, 공격이 가장 효율적으로 진행될 수 있도록 방향을 잡아야 한다.이채형은 공을 오래 소유하기보다 동료의 움직임을 먼저 살피고 적절한 순간에 패스를 연결하는 데 강점이 있다. 빅맨의 스크린을 활용하는 픽앤롤 상황에서도 수비수의 움직임을 읽고 패스와 돌파 중 선택할 수 있다. 특히 공격을 조율하는 과정에서 불필요한 실수를 줄이는 능력이 돋보인다.복귀 후 기록은 이런 장점을 잘 보여준다. 2026년 2학기 대학농구 U-리그 4경기에서 평균 16득점 9리바운드 6.3어시스트 1.8스틸을 기록했다. 특히 25개의 어시스트를 배달하는 동안 실책은 단 1개에 그쳤다.어시스트와 실책의 비율을 나타내는 'ATO(Assist to Turnover)'가 25에 달했다. 출전 경기 수가 적어 기록을 확대 해석할 수는 없지만, 공격을 안정적으로 운영하는 능력을 보여준 대목이다.수비도 이채형의 경쟁력이다. 고교 시절부터 공격력이 뛰어난 선수들 사이에서 출전 시간을 확보하기 위해 수비에 많은 노력을 기울였고, 그 과정에서 상대 움직임을 읽는 능력과 수비 전술 이해도를 키웠다.긴 윙스팬과 활동량을 활용해 상대 가드를 압박하고 패스 경로를 차단하는 플레이가 강점이다. 본인 역시 드래프트 컴바인에서 자신의 장점으로 활동량을 바탕으로 한 수비와 가드로서의 기본기를 꼽았다.상황에 따라 역할을 바꿀 수 있다는 점도 매력적이다. 이주영과 김승우가 함께 뛸 때는 경기 조율과 수비에 집중했고, 두 선수가 대표팀 일정 등으로 자리를 비웠을 때는 공격적인 역할을 맡았다. 자신이 주도해야 할 때와 동료를 살려야 할 때를 구분할 수 있다는 점은 프로에서도 활용도가 높은 부분이다.