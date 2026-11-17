벨기에 축구대표팀의 '황금 세대'를 이끌었던 공격수 로멜루 루카쿠(페네르바체)가 국가대표 은퇴를 선언했다.루카쿠는 16일 자신의 소셜미디어를 통해 "16년 동안 대표팀을 위해 모든 것을 바쳤다"며 국가대표 은퇴를 공식 발표했다.1993년생인 루카쿠는 콩고 이민자 2세대 출신으로 유럽 무대에서 큰 족적을 남긴 스타 공격수다. 아버지 로저 루카쿠는 콩고민주공화국(옛 자이르) 출신으로 벨기에와 튀르키예 등 유럽 리그에서 선수 생활을 보내다가 벨기에에 정착했다. 루카쿠의 동생인 조르당 루카쿠 역시 유럽 무대에서 오랫동안 활약했던 축구선수 가문이다.6살부터 축구를 시작하여 가난한 유년기와 인종차별을 견디며 성장한 루카쿠는 괴물 같은 피지컬과 뛰어난 축구 지능을 바탕으로 일찌감치 초특급 유망주로 주목받았다. 불과 16세인 2009년 5월 24일 벨기에 명문 안더레흐트에서 첫 데뷔전을 치렀고, 프로 첫 시즌인 2009-10 시즌 15골로 벨기에리그 최연소 득점왕(16살 10개월)을 수상하는 놀라운 기록을 수립했다.이듬해인 2010년 2월 24일, 크로아티아와의 친선 경기에서 17세의 나이에 벨기에 성인 국가대표팀 데뷔전을 치렀다. 같은 해인 11월 17일에는 러시아와의 친선 경기에서 A매치 데뷔골이자 멀티골을 터뜨렸다.마침 루카쿠가 성장하던 시기의 벨기에는 에덴 아자르(전 첼시), 뱅상 콩파니(현 바이에른 뮌헨 감독), 얀 베르통언,토비 알더베이럴트(이상 전 토트넘), 케빈 더브라위너(나폴리), 티보 쿠르투아(레알 마드리드) 등 쟁쟁한 스타플레이어들이 대거 쏟아져나오며 벨기에 축구의 중흥기를 이끈 '황금 세대'로 꼽힌다.유럽의 '붉은 악마'로 불리는 벨기에는 루카쿠를 비롯한 황금 세대를 앞세워 2015년 사상 처음으로 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 1위에 올랐다. 2018 러시아 월드컵에서는 자국 역대 최고 성적인 3위를 기록했다.다만 벨기에는 황금 세대를 데리고도 끝내 메이저대회 정상에는 한번도 오르지는 못했다. 러시아월드컵을 제외하면 월드컵과 유럽선수권을 통틀어 모두 8강의 벽을 넘어보지 못했다. 주전 공격수인 루카쿠 역시 큰 경기에서 약하다는 꼬리표를 떼어내지 못했다.사실 루카쿠는 클럽무대에서는 '문제아'의 이미지가 강하다. 루카쿠는 첼시, 맨유, 인테르, 나폴리 등 여러 유럽 빅리그 명문 구단을 거치며 실력을 인정받은 대형 공격수였지만, 독특한 성격과 잦은 기행으로 가는 클럽마다 논란에 휘말린 경우가 부지기수였다.프로무대에서 다른 선수와 주전 경쟁을 요구받거나, 자기 중심으로 전술이 돌아가지 않는다는 상황이 벌어지면 대놓고 불만을 표출하여 팀분위기를 흔들어놓았다. 소속팀에 대한 충성심이 없어서 이적과정에서 자주 잡음을 일으키고 말을 바꾸거나, 전 소속구단을 비방하는 경우가 비일비재했다. 이는 루카쿠가 화려한 경력과 실력에도 자주 소속팀을 옮기는 저니맨의 된 이유였다.어렸을 때부터 인종차별에 시달리며 쌓인 트라우마와 피해의식이, 자존심이 강하고 섬세한 기질과 맞물리며 자기중심적인 성격으로 굳어졌다는 평가였다. EPL 시절 루카쿠의 기행에 하도 시달린 한 구단 관계자가 '루카쿠는 덩치만 큰 아기(big baby)라서 조심히 다뤄야 한다'고 평했던 일화는 유명하다.하지만 특이하게도 루카쿠는 벨기에 대표팀에서만큼은 별다른 문제를 일으키지 않았다. 스타 군단이던 벨기에에서도 16년간 국가대표로 활약하며 월드컵에서만 4회 연속, 유럽 선수권에 3회 연속 출전하는 등 의심의 여지 없는 벨기에 축구 역사상 최고의 공격수로 자리매김했다. 국가대표 경력의 하이라이트였던 2018 러시아 월드컵는 4골을 터뜨리며 조국을 3위로 이끌고 실버 부츠까지 수상했다.루카쿠는 A매치 135경기에 출전해 무려 94골을 터뜨렸는데, 이는 벨기에 역대 A매치 최다 득점 기록이며, 출전 경기 수도 역대 3위에 해당한다. 킬리앙 음바페의 프랑스와 더불어 벨기에는 유럽의 대표적인 다문화-다국적 대표팀의 성공 사례로 꼽히며, 그 중심에는 루카쿠의 존재감이 큰 비중을 차지했다. 루카쿠는 클럽에서는 문제아지만, 대표팀에만 오면 '애국자'가 되는 선수의 전형이라고 할 수 있다.루카쿠의 은퇴로 더 브라위너와 티보 쿠르투아 정도를 제외하면 이제 벨기에 황금 세대는 한 시대의 막을 내리게 되었다. 루카쿠는 SNS에서 "벨기에를 위해 내가 가진 모든 것을 바쳤다. 조국을 대표하는 월드컵과 유럽 선수권을 누빈 순간을 잊을 수 없다. 인생에서 겪을 수 있는 모든 감정을 다 겪었다. 훌륭한 동료들과 나이를 믿어준 코치진 모두에게 감사하다는 말을 전하고 싶다. 정말 멋진 여정이었고, 모든 순간을 즐겼다."는 소감을 전했다.벨기에축구협회는 "루카쿠의 여정은 국가대표를 꿈꾸는 수많은 어린 선수에게 영감으로 남을 것"이라며 대표팀을 떠나는 루카쿠에게 진심 어린 헌사를 보냈다. 마르크 반 봄멜 벨기에 대표팀 감독도 "함께한 시간은 비교적 짧았지만, 루카쿠의 인품과 리더십에 깊은 감명을 받았다. 그는 득점뿐만 아니라 팀 전체에 미친 긍정적인 영향력을 통해 벨기에 대표팀 역사를 새로 썼다. 그가 대표팀을 위해 해준 모든 일에 감사를 전한다"라며 루카쿠의 은퇴를 축복했다.