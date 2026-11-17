두산베어스

양의지가 원소속팀 두산과 FA 계약했다양의지의 3번째 FA 계약이 성사되었다. 두산은 17일 내부 FA 양의지와 계약 기간 2년 동안 계약금 40억 원, 연봉 총액 10억 원, 인센티브 5억 원 등 최대 총액 55억 원을 주는 조건으로 계약했다.양의지는 2023시즌을 앞두고 두산과 4+2년 최대 152억 원 계약했다. 성적도 괜찮았다. 통산 4시즌 동안 513경기 나와 타율 0.301 77홈런 330타점 OPS 0.867의 성적을 거뒀다. 특히 양의지가 복귀한 4시즌 중 3차례나 포스트시즌에 진출한 두산이었다.그뿐만 아니라 2025시즌부터 2년 동안 두산의 주장 역할도 수행했다. 2023시즌과 2025시즌에는 포수 부문 골든글러브까지 수상하며, 이 부문 역대 최다타이기록(10회 수상)이자 단일 포지션 최다 수상 신기록(포수 9회 수상)을 썼다.두산은 "선수와 구단 모두 팀 잔류만 생각하며 교감을 이어갔다. 양의지는 상징성과 기량을 모두 갖춘 선수여서 팀에 필요했다. 앞으로도 팀의 중심으로 활약할 수 있다는 믿음으로 계약했다"라고 말했다.양의지도 계약 소감을 두산 베어스 공식 유튜브 채널에 남겼다. 그는 "좋은 계약을 해주신 박정원 구단주님과 고영섭 사장님, 정재훈 단장님께 진심으로 감사드린다. 다시 두산과 함께할 수 있어 너무 기쁘다"라고 말했다.이어서 "팬들에게 우선 죄송하다고 말하고 싶다. 나 때문에 많이 힘들어하고 오래 기다리셨을텐데, 그래도 빨리 결정할 수 있었던 것은 (두산을) 떠날 생각이 애초에 없었기 때문"이라고 말했다.그는 "4년 전 FA 계약 때도 그랬고, 지금도 마찬가지다. 처음과 끝은 항상 두산이라는 생각이 컸다. 내가 팬들에게 말한 것도 있었는데, 그 약속을 지킬 수 있어 다행"이라고 했다. 이어 "크게 고민하지 않았고, 혼란이 오지도 않았다. 두산에서 잘 생각해주신 덕에 빨리 계약이 이루어졌다"라고 밝혔다.올해 두산은 5위로 마무리했다. 와일드카드 1경기 만에 포스트시즌을 마감했고, 양의지도 개인 성적에서 아쉬움을 남겼다. 그는 "(2023시즌에) 두산으로 복귀하고 포스트시즌을 3번이나 했지만, 내가 포스트시즌에서 제대로 보여준 것이 없었다. 개인적으로 팬들께 죄송하다는 마음이 들었고, 더 잘해야겠다는 책임감도 느꼈다. 내년에는 와일드카드가 아닌 더 높은 곳으로 갈 수 있게 더 좋은 성적을 내서 포스트시즌에서 오래 경기할 수 있도록 내가 좀더 노력하겠다"라고 말했다.마지막으로 "잘할 때나 못할 때나 항상 응원해준 두산 팬들에게 너무 감사하다. 특히 '떠나지 마세요'라는 말을 많이 들었다. 그런 팬들의 목소리와 응원 덕분에 두산에 남을 수 있었고, 나도 두산을 좀 더 사랑하게 되었다. 내년에는 새 구장에서 경기를 하는데, 잘 준비해서 좋은 모습 보여드리도록 하겠다"고 했다.