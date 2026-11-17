독일이 반드시 승리가 필요했던 경기에서 다섯 골을 터뜨렸다. 네덜란드를 상대로 거둔 대승은 위르겐 클롭 감독이 만들어가는 대표팀의 방향을 보여줬다. 전반의 어려움을 풀어낸 독일은 후반 들어 더욱 공격적으로 움직였고, 앞서가는 상황에서도 추가골을 노렸다.클롭 감독이 이끄는 독일은 17일(한국시간) 독일 베를린의 올림피아슈타디온에서 열린 2026-27 UEFA 네이션스리그 리그A 2조 최종전에서 네덜란드를 5-0으로 꺾었다. 조별리그를 3승 2무 1패, 승점 11점으로 마친 독일은 조 1위로 8강 진출에 성공했다.마지막까지 순위 경쟁은 치열했다. 같은 날 그리스가 세르비아를 1-0으로 이기면서 독일과 네덜란드, 그리스가 모두 승점 11점을 기록했다. 세 팀 간 맞대결 승점도 5점으로 같았지만, 맞대결 골득실에서 독일이 +4, 네덜란드가 +2, 그리스가 -6을 기록하며 골득실에 앞선 독일이 조 1위를 기록했다. 이번 경기의 다득점이 조 선두를 차지하는 데 결정적인 역할을 했다.최종 점수와 달리 경기 초반부터 독일이 일방적으로 경기를 한 것은 아니었다. 네덜란드는 독일의 공격을 막아낸 뒤 역습으로 기회를 만들었다. 독일 역시 전반 32 데리 세르한트의 슈팅이 골대를 맞는 등 득점을 하는데 어려움을 겪었다.이런 답답한 분위기를 바꾼 선수는 골대를 맞췄던 세르한트였다. 전반 41분 요주아 키미히의 패스를 받은 뒤 안쪽으로 파고들어 강력한 슈팅으로 선제골을 터뜨렸다. 독일은 1-0으로 리드하는 상황에서 전반을 마쳤다.후반에는 플로리안 비르츠의 활약이 독일의 공격을 이끌었다. 후반 15분 중거리 슈팅으로 추가골을 넣었고, 20분에는 니코 슐로터베크가 프리킥 상황에서 헤더로 골망을 흔들었다. 후반 26분 비르치가 다시 득점한 데 이어 브라얀 그루다까지 골을 보태면서 5골차로 벌렸다. 독일은 중거리 슈팅과 세트피스, 문전에서의 연계로 네덜란드 수비를 무너뜨렸다.이번 경기에서 주목할 부분은 독일이 어려운 흐름에 대응한 방식이다. 클롭 감독도 전반부터 모든 것이 계획대로 풀렸다고 설명하지 않았다. 독일축구협회가 공개한 경기 후 발언에서 그는 "전반에는 적응하면서 해법을 찾아야 했다"고 돌아봤다. 양 팀 모두 높은 위치에서 압박하려 했으며, 독일은 긴 패스 이후 떨어지는 공을 확보하는 방법을 활용하려 했다는 설명이었다.독일 ARD 방송 인터뷰를 소개한 분데스리가 공식 홈페이지에서도 변화의 단서를 확인할 수 있다. 클롭은 네덜란드의 지상 패스에 어려움을 겪었으며, 이후 더 과감하게 중원 쪽으로 나가 수비했다고 밝혔다. 상대의 공격을 기다리는 시간을 줄이고, 더 앞선 위치에서 공을 다투려 했다는 뜻으로 해석할 수 있다.키미히 역시 같은 인터뷰에서 후반에는 더욱 과감하게 움직이며 상대 진영에서 압박했다고 설명했다. 감독과 주장의 발언을 함께 보면, 후반의 변화는 클롭 감독의 전술이 적중한 것으로 보인다.비르츠가 느낀 차이도 여기에 있었다. 그는 독일축구협회를 통해 전반에는 많이 뛰어야 했지만 후반에는 공간이 더 생겨 경기가 수월해졌다고 설명했다. 아울러 계속 공격해 더 많은 골을 넣고 싶었다고 밝혔다. 선수들의 설명을 종합하면, 독일이 후반에 보여준 적극성이 공격진의 장점을 살리는 데 도움이 됐다고 볼 수 있다.득점에 여러 선수가 관여한 점도 반갑다. 세르한트가 선제골로 길을 열었고, 비르츠가 두 골을 책임졌다. 수비수 슐로터베크와 그루다도 득점에 가세했다. 특히 세르한트는 자신이 태어난 베를린에서 A매치 데뷔골을 기록했다. 네 번째 국가대표 경기에서 나온 골이 중요한 최종전의 결승골이 됐다.클롭 체제의 출발부터 순탄했던 것은 아니다. 독일은 이번 대회 첫 두 경기에서 네덜란드와 1-1로 비긴 뒤 그리스에 0-1로 졌다. 이후 세르비아를 2-0으로 이겼지만 그리스 원정에서는 다시 득점 없이 비겼다. 첫 4경기에서 3골에 그쳤던 독일은 11월 세르비아전과 네덜란드전에서 8골을 넣으며 연승을 거뒀다. 공격에서 달라진 결과가 이제 나타가기 시작한 셈이다.물론 이번 대승만으로 독일의 문제가 모두 해결됐다고 평가할 수는 없다. 전반에는 네덜란드에게 역습을 허용하며 기회를 내줬고, 후반에도 추가골이 나오기 전까진 상대의 위협에 고전했다. 앞으로는 공격의 적극성을 유지하면서 수비를 안정화 하는 방법을 찾아야 한다. 수비 안정화가 다음 과제다.클롭 역시 경기 후 ARD 인터뷰에서 모든 문제가 해결됐다는 생각에는 선을 그었다. 이번 경기로 스스로의 기준을 높였으며, 앞으로도 그 수준을 넘어야 한다는 취지로 말했다.독일은 조별리그 마지막 경기에서 8강 진출과 조 1위를 함께 얻었다. 이제 남은 과제는 베를린에서 보여준 후반의 경기력을 반복하는 일이다. 네덜란드전은 클럽의 독일이 어떤 축구로 그 과제에 도전할지 보여준 경기였다.