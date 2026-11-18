한국대학농구연맹(KUBF)

당초 전체 1순위는 이동근(고려대), 이주영(연세대) 등이 유력했으나 수원 KT가 가장 앞선 지명권을 얻으면서 김승우(연세대)의 지명 가능성도 훌쩍 높아졌다.김승우의 가장 큰 장점은 정확한 외곽슛이다. 용산고 시절부터 스윙맨 유형의 슈터 유망주로 주목받았다. 연세대에 진학한 뒤에도 꾸준히 성장했고, 2026년 대학농구 U-리그에서는 3점슛 44개를 성공시켰다. 121차례 시도해 성공률 36.4%를 기록했다. 단순히 슛을 많이 던지는 선수가 아니라 일정한 성공률을 유지하며 외곽에서 득점을 만들어내는 능력을 보여줬다.김승우의 슈팅은 공을 오래 소유하지 않는 움직임에서 더욱 위력을 발휘한다. 수비수의 시선을 피해 코너와 45도 지점으로 이동하고, 패스를 받는 순간 빠르게 슛으로 연결하는 오프볼 움직임이 강점이다. 오프볼은 공을 갖고 있지 않을 때의 움직임을 뜻한다. 수비수가 김승우를 놓치지 않으려면 외곽에 머물러야 하기 때문에 동료들의 돌파와 빅맨의 골밑 공격에도 공간이 생긴다.여기에 상대 수비가 슛을 막기 위해 급하게 달려들면 곧바로 드리블을 이용해 안쪽으로 파고드는 공격도 가능하다. 슈터라는 이미지가 강하지만, 외곽슛에만 의존하는 선수는 아니라는 얘기다. 공격 과정에서 보조 핸들러 역할을 맡을 수 있고, 상황에 따라 직접 공격을 마무리하는 능력도 갖췄다.수비에서도 장점이 있다. 긴 신체 조건과 기동력을 활용해 상대 외곽 선수를 따라갈 수 있고, 패스 길목을 차단하는 손질과 리바운드 가담에도 적극적이다. 슈팅과 수비를 함께 갖춘 이른바 '3&D' 유형에 가깝다. 3&D는 3점슛과 수비를 주요 강점으로 삼는 선수를 뜻한다. 프로에서는 공격의 중심이 아니더라도 주전 선수들의 부담을 덜어주고 팀 전술을 안정시키는 역할을 할 수 있다.김승우는 5대5 농구뿐 아니라 3대3 국제 무대에서도 경쟁력을 보여줬다. 2026 FIBA 3X3 아시아컵에서 이주영, 이동근, 구민교와 함께 한국 대표팀으로 출전해 준우승을 합작했다. 한국 남자 대표팀이 이 대회 결승에 오른 것은 처음이었다. 김승우는 대회에서 인상적인 활약을 펼쳐 남자부 팀 오브 더 토너먼트에도 이름을 올렸다.지난 9월 중국 우한에서 열린 FIBA 3X3 U23 월드컵에서도 경험을 쌓았다. 한국은 조별리그에서 미국을 21-14로 꺾는 성과를 냈다. 김승우는 이 경기에서 2점슛 2개를 포함해 6득점을 기록하며 승리에 힘을 보탰다.이후 아시안게임에서도 대표팀의 일원으로 활약했다. 한국은 카타르와의 결승에서 19-10으로 승리하며 아시안게임 남자 3대3 농구 사상 첫 금메달을 차지했다. 김승우는 결승에서 5득점, 4리바운드를 기록했다. 금메달로 병역 혜택까지 확보한 점도 프로 진출을 앞둔 그에게는 이점이다.물론 프로에서 보완해야 할 부분도 있다. 대학에서 보여준 슈팅 능력을 프로의 강한 압박 속에서도 유지해야 하고, 상대 수비가 외곽을 집중적으로 견제할 때 돌파와 패스로 대응하는 선택의 폭도 넓혀야 한다. 수비 역시 대학보다 빠르고 강한 프로 선수들을 상대로 꾸준한 경쟁력을 증명해야 한다. 다만 이미 슈팅 외에 돌파와 보조 경기 운영, 수비 능력까지 갖추기 시작했다는 점에서 성장 가능성은 충분하다.KT는 지난 9일 열린 지명 순위 추첨에서 전체 1순위 지명권을 얻었다. 2023년 문정현을 선발한 이후 3년 만이다. 이동근은 공수 양면에서 활용도가 높은 포워드이고, 이주영은 공격을 이끌 수 있는 가드다. 두 선수 모두 매력적인 선택지다.하지만 KT가 가장 시급하게 해결해야 할 과제가 외곽 슈팅이라면 김승우는 충분히 다른 답이 될 수 있다. 팀의 미래를 책임질 유망주를 선택하는 동시에 당장 부족한 전력을 보완할 수 있기 때문이다. 1순위 지명권을 쥔 KT가 이동근과 이주영을 제치고 김승우를 선택할지, 20일 드래프트에 관심이 모아지고 있다.