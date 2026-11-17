▲미국 레코딩 아카데미가 지난 16일 발표한 제69회 그래미 어워즈 후보. 걸그룹 아이브는 '뱅뱅(BANG BANG)', 키키는 '404(뉴 에라)'로 올해 처음 만들어진 '베스트 아시안 팝 뮤직 퍼포먼스' 부문 초대 후보에 지명됐다. 홈페이지 갈무리

상을 준다는데 마냥 웃을 수가 없다. K팝이 지구촌을 흔든다지만, 콧대 높은 그래미는 은근슬쩍 새로운 선(線)을 그었다. 이름하여 '아시안 팝' 부문 신설. 상을 하나 더 얹어주며 다양성을 챙겼다 생색을 내지만, 씁쓸한 뒷맛이 남는 건 어쩔 수 없다.



미국 레코딩 아카데미가 지난 16일 발표한 제69회 그래미 어워즈 후보 명단은 지금 K팝이 처한 묘한 위치를 보여준다. 걸그룹 아이브는 '뱅뱅(BANG BANG)', 키키는 '404(뉴 에라)'로 올해 처음 만들어진 '베스트 아시안 팝 뮤직 퍼포먼스' 부문 초대 후보에 지명됐다. 분명 박수칠 일이다.



그런데 같은 날, 블랙핑크 제니는 테임 임팔라와 협업한 곡 '드라큘라(Dracula)'로 '올해의 레코드'와 '베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스' 후보에 올랐다. 같은 K팝 가수들이 서로 다른 평가의 무대에 서게 된 셈이다. 물론 아시안 팝 부문에 올랐다고 주요 부문 진출이 제한되는 것은 아니다.



"뒤통수를 치는 칭찬"



문제는 그래미가 새롭게 제시한 분류 기준에 있다. 신설 부문의 출품 자격에는 하나 이상의 아시아 언어가 곡에서 의미 있게 사용돼야 한다는 조건이 붙었다. 한국어 등 아시아 언어가 노래에서 중요한 비중을 차지해야 하며, 단순한 감탄사나 짧은 구절만으로는 인정받을 수 없다. 영어로만 부른 노래는 해당 부문에 출품할 수 없다.



물론 음악적 스타일도 심사 자격을 결정하는 요소다. 그러나 언어가 별도의 수상 자격을 가르는 중요한 기준으로 작용한다는 사실은 변하지 않는다. 음악의 국적보다 음악 자체가 중요하다고 외치는 시대에, 입 밖으로 내뱉는 언어가 출입증의 색깔을 결정하는 또 하나의 잣대가 된 것이다.



방탄소년단(BTS)의 출품 거부는 이런 문제의식을 상징적으로 보여준다. BTS는 지난 7월 그래미에 음악을 출품하지 않겠다고 밝혔다. 그러면서 자신들의 음악이 지역이나 언어에 따라 구분되지 않고, 음악 그 자체로 받아들여지기를 바란다는 뜻을 전했다.



신설 부문을 직접적인 거부 이유로 명시한 것은 아니지만, 이러한 결정은 그래미의 새로운 분류 방식에 대한 항의로 널리 해석됐다. 세계적인 음악 시장에서 이미 경쟁력을 입증한 이들이 '아시아'라는 꼬리표가 붙은 별도의 우리(cage)에 갇히기를 거부한 것 아니냐는 해석이 나오는 이유다.



물론 레코딩 아카데미는 다양성을 존중하고 기회를 넓히기 위한 것이라고 설명한다. 신설 부문에 올랐다고 해서 '올해의 노래'나 '올해의 앨범' 같은 주요 부문에 도전하지 못하는 것도 아니라고 강조한다. 틀린 말은 아니다. 실제로 아시아 음악을 위한 별도의 상이 생기면서 이전보다 더 많은 가수가 그래미 무대에서 주목받을 기회를 얻었다. 하지만 제도적으로 문을 열어두었다는 것과, 주류의 문턱을 기꺼이 넘게 해주겠다는 것은 전혀 다른 차원의 문제다.



이러한 논란은 낯설지 않다. 2020년 미국 음악가 타일러 더 크리에이터는 앨범 <IGOR>로 그래미 최우수 랩 앨범상을 수상하고도 불편한 심경을 감추지 않았다. 흑인 음악가들이 기존 장르의 경계를 허무는 실험적인 작품을 내놓아도 랩이나 어번(Urban) 음악으로 분류되는 관행을 비판한 것이다.



그는 2020년 그래미 수상 직후 열린 기자회견에서 "왜 우리는 팝 부문에 들어갈 수 없는가?"라고 반문했다. 이어 "랩 부문 후보 지명은 뒤통수를 치는 칭찬처럼 느껴진다"고 말했다. 어린 사촌에게 게임을 시켜주겠다며 연결되지 않은 컨트롤러를 쥐여주는 것 같다는 비유도 덧붙였다. 수상의 기쁨과 별개로 자신이 만든 음악이 제대로 평가받지 못하고 있다는 불만이었다.



같은 해 레코딩 아카데미는 기존의 '베스트 어번 컨템퍼러리 앨범'을 '베스트 프로그레시브 R&B 앨범'으로 개칭했다. 음악의 특성을 더욱 정확하게 반영하겠다는 취지였다. 타일러의 발언 하나로 이루어진 변화라고 단정할 수는 없지만, 음악을 분류하는 명칭과 기준이 결코 가벼운 문제가 아님을 보여주는 사례다.



트로피일까 유리천장일까



6년이 흐른 지금, 그때의 질문이 아시아 음악을 둘러싸고 다시 등장했다. 누군가에게는 더 많은 기회를 주기 위한 배려가, 다른 누군가에게는 주류 음악과 자신을 구분하는 보이지 않는 경계로 느껴질 수 있다는 점에서다.



K팝은 이미 특정 지역의 전유물이 아니다. 한국어로 노래하든 영어로 노래하든 전 세계 팬들이 소비하는 글로벌 팝이다. 빌보드 차트를 점령하고 대규모 월드투어를 개최하는 한국 가수들의 행보는 이를 증명한다. 이제 K팝은 세계 시장에 진입하기 위해 문을 두드리는 음악이 아니라, 세계 대중음악의 흐름을 함께 만들어가는 존재가 됐다.



그렇기에 그래미의 새로운 트로피를 바라보는 시선도 복잡할 수밖에 없다. 아시아 음악을 향한 '환영의 꽃다발'일지, 아니면 주류 리그를 지키기 위한 또 하나의 '유리천장'일지는 앞으로의 결과가 말해줄 것이다.

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