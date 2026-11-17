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ENA 월화드라마 '크래시2 : 분노의 도로'ENA
<크래시> 시즌1의 성공 요인은 단순히 통쾌한 카 체이싱이나 범인 검거만으로 설명하기 어렵다. 보험사기와 뺑소니, 운전자 바꿔치기처럼 현실에서 벌어질 법한 교통범죄를 사건의 중심에 놓고, 그 이면에 감춰진 이해관계와 피해자의 사연을 함께 들여다봤다. 이 점이 여타 범죄 수사물과 구별되는 <크래시>만의 차별점이었다.
도로 위에서 발생한 죽음이 흔히 '사고'라는 말로 정리되는 현실을 짚으며, 교통범죄 역시 누군가의 삶을 무너뜨리는 중대한 범죄라는 사실을 환기했다. 반면 시즌2는 자율주행과 AI(인공지능) 등 발전한 자동차 기술이 만들어내는 새로운 범죄 가능성으로 시선을 넓힌다.
전기차와 올드카의 대비, 한층 진화한 자동차 액션 역시 이러한 변화와 맞물린다. 차량의 구조와 주행 방식이 달라지면 범죄 수법은 물론 이를 밝혀내는 수사 방식도 달라질 수밖에 없다. <크래시2>가 첫 회부터 기술적 설정을 단순한 볼거리에 그치지 않고, 차량 제어 시스템의 허점과 범죄를 연결해 보여주려 한 점도 눈여겨볼 만하다.
무르익은 캐릭터와 팀 워크... 전작의 영광 넘어설까