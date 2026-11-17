▲ENA 월화드라마 '크래시2 : 분노의 도로' ENA

<크래시2>의 또 다른 강점은 한층 무르익은 출연진의 호흡과 캐릭터 플레이에 있다. 폭발물 처리 훈련에서 로봇과의 대결을 승리로 이끌고, 날치기범까지 단숨에 제압하는 등 현장 대응 능력도 한층 업그레이드된 차연호와 위험에 빠진 동료를 구하기 위해 폭주 차량의 진로를 막아서는 민소희의 공조는 여전히 돋보인다. 극과 극의 성격과 행동으로 대조되는 두 캐릭터는 시즌2에서도 이야기를 이끄는 핵심 축이다.



신입 순경 지대세(NCT 지성 분)의 합류로 달라질 T.C.I의 팀 분위기도 기대를 모은다. 여기에 시즌1에서 미해결로 남겨둔 정채만(허성태 분) 아내의 뺑소니 사건과 이태주(오의식 분)를 둘러싼 대결 구도까지 더해지면서 시즌2는 다양한 이야기로 확장될 가능성을 보여준다.



물론 <크래시2> 첫 회에서 아쉬움이 전혀 없었던 것은 아니다. 보험금과 정략결혼, 회사 내부의 갈등 등 여러 의혹과 단서가 한 회에 빠른 속도로 쏟아지다 보니 이를 따라가는 데 다소 숨이 찬다는 느낌도 있었다. 그럼에도 '급발진'이라는 현실의 도로 위 불안을 'AI 해킹'이라는 새로운 기술 범죄의 공포로 연결한 제작진의 선택은 영리했다.



일단 방영 첫 회만 놓고 보면 <크래시2>는 확실한 방향을 잡은 모양새다. 도로 위에서 벌어지는 의문의 사건을 단순한 '사고'라는 말로 덮지 않고 끝까지 범죄의 흔적을 추적하는 T.C.I의 진심이 유지된다면, <크래시2>는 전작의 성과를 넘어설 가능성을 충분히 갖고 있다.

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