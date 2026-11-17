토트넘 홋스퍼에서 시즌 도중 경질을 당했던 토마스 프랭크 감독이 약 9개월 만에 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 지휘봉을 다시 잡았다. 새 팀은 리그 최하위로 처진 크리스탈 팰리스다.팰리스는 16일(현지시간) 프랭크 감독의 선임을 발표했다. 계약 기간은 2029년 여름까지다. 리그 10경기에서 2승 1무 7패, 승점 7점에 그친 팰리스는 지난 12일 전임 피에르 사주 감독을 경질하고 새 사령탑을 물색해 왔다.프랭크 감독은 과거에 브렌트포드에서 승격과 함께 EPL 정착을 이끈 이력과 토트넘에서 성적 부진과 여러 잡음으로 8개월 만에 물러난 이력이 있다. 팰리스에서는 앞선 이력 중 성공에 대한 기대가 담겨 있다. 하지만 상황을 보면 꼭 좋지 만은 않다. 팰리스도 리그와 유럽대항전을 병행하고 있기 때문이다.프랭크가 브렌트포드에서 남긴 성과는 단순히 승격 만이 아니다. 2018년 감독으로 부임한 그는 2021년 팀을 EPL로 올려놨다. 승격 첫 시즌인 2021-22 시즌에는 13위로 잔류했고, 이듬해에는 9위까지 순위를 끌어올렸다.2023-24 시즌에는 주축 선수들의 부상 등으로 어려움을 겪었지만 16위로 잔류했고, 2024-25 시즌에는 10위로 시즌을 마쳤다. 승격팀을 1부 리그에 안착시킨 부분은 분명히 눈여겨볼 만한 부분이다. 브렌트포드는 본머스, 브라이튼과 함께 비교적 제한적인 재정 여건 속에서도 효율적인 선수 영입과 구단 운영으로 경쟁력을 보여주는 팀으로 평가받고 있다.팰리스가 당장 필요로 하는 경험도 이와 맞닿아 있다. 최하위에서 벗어나려면 한두 경기의 승리뿐 아니라 시즌을 버틸 수 있는 경기력이 필요하다. 상대와 선수단 상황에 맞춰 승점을 확보했던 브렌트포드 시절의 경험은 프랭크를 선택할 만한 근거다.스티브 패리시 팰리스 회장도 선임 발표에서 프랭크가 승리하는 팀을 만들고 선수들을 발전시킨 이력을 갖췄다고 설명했다. EPL에서 쌓은 풍부한 경험이 남은 시즌 구단의 목표 달성에 도움이 될 것이라는 기대도 밝혔다.그러나 브렌트포드에서의 성과가 새로운 팀에서도 그대로 이어지는 것은 아니다. 프랭크는 이미 토트넘에서 그 어려움을 겪었다.2025년 6월 토트넘에 부임한 프랭크는 이듬해 2월 11일 경질됐다. 당시 토트넘은 리그 26경기에서 승점 29점을 얻어 16위에 머물렀고, 구단은 공식 발표에서 성적과 경기력을 고려해 변화가 필요하다고 판단했다며 경질을 발표했다.그가 물러나기 전날 남긴 발언은 팰리스의 현 상황에도 맞닿아 있다. 2월 10일 뉴캐슬에 1-2로 패한 뒤 기자회견에서 토트넘이 유럽대항전과 프리미어리그를 병행하는 데 어려움을 겪고 있다고 말했다. 감독과 선수, 구단이 신체적·정신적으로 더 잘 대응하는 법을 배워야 한다고도 했다. 당시에는 다수의 부상자 공백도 함께 언급했다.이 발언은 지금의 팰리스 현 시점 팰리스에도 적용되는 부분이다. 팰리스는 EPL에서 잔류를 걱정해야 하는 동시에 UEFA 유로파리그 일정도 소화하고 있다. 유로파리그 리그 페이즈에서는 4경기 1승 2무 1패로 21위에 올라 있다. 유럽 무대의 다음 단계 진출도 아직 다퉈야 하는 상황이다.주중 경기를 치른 뒤 주말 리그에서 어느 선수를 다시 기용할지, 휴식을 준 선수의 자리를 어떻게 채울지가 중요해진다. 선수 교체의 폭이 커져도 수비 조직과 공격의 연결이 유지돼야 한다. 토트넘에서 프랭크 스스로 개선이 필요하다고 인정했던 선수단 운영이 새 팀에서도 시험대에 오르는 셈이다.팰리스가 먼저 손봐야 할 부분은 실점이다. 올 시즌 리그 10경기에서 24골을 내줬다. 경기당 평균 2.4실점으로, 리그에서 가장 많은 실점을 기록하고 있다. 득점도 10골에 그쳐 경기당 평균 1골에 머물고 있다. 수비 불안뿐 아니라 공격력 개선도 필요한 상황이다.최근 흐름 역시 좋지 않다. 팰리스는 브라이튼 앤 호브 알비온에 0-5로 패한 경기를 시작으로 리그 4연패를 당했다. 사주 감독의 마지막 경기였던 리버풀전에서도 홈에서 1-3으로 패배했다. 새 감독에게 필요한 첫 변화는 연패를 끊는 것이 급 선무다.프랭크는 첫 상대부터 순위 경쟁과 맞물린다. 프랭크의 데뷔전은 한국시간 22일 오전 0시에 열리는 코번트리 시티 원정이다. 코번트리는 현재 17위로, 팰리스와의 승점 차는 2점이다. 팰리스로서는 잔류권과의 간격을 줄일 수 있는 절호의 기회다.이후에는 26일(현지시간) 레알 소시에다드와의 유로파리그 홈경기, 29일 헐 시티와의 리그 홈경기가 이어진다. 이어지는 경기가 모두 홈에서 열리는 만큼 이 시기가 매우 중요할 것으로 보인다.팰리스는 프랭크가 브렌트포드에서 보여준 능력을 다시 발휘하기를 기대한다. 프랭크에게는 토트넘에서 끝내 해결하지 못했던 문제는 돌아볼 기회이기도 하다. 그 변화는 곧 확인할 수 있다. 코번트리전에서 시작해 유로파리그를 거쳐 다시 리그로 돌아오는 일정이 새 감독을 기다리고 있다.