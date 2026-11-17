▲배우 로버트 패틴슨. AP/연합뉴스

배트맨의 도시 고담을 누비던 로버트 패틴슨이 이번에는 영국 정보기관의 비밀요원으로 나선다.



아마존 MGM 스튜디오는 16일(현지시간) 차기 <007> 영화의 제임스 본드 역에 패틴슨을 캐스팅했다고 발표했다. 2021년 <007 노 타임 투 다이>를 끝으로 물러난 다니엘 크레이그의 뒤를 잇는, 공식 영화 시리즈의 일곱 번째 제임스 본드다. 패틴슨은 "일생일대의 영광"이라는 소감을 밝혔다.



연출은 <듄> 시리즈의 드니 빌뇌브, 각본은 <피키 블라인더스>를 만든 스티븐 나이트가 맡는다. 에이미 파스칼과 헤이먼이 제작에 참여한다. 이번 발표에는 영화의 정식 제목과 개봉일이 포함되지 않았다.



배트맨과 제임스 본드라는 두 배역을 한 배우가 맡는다는 사실만으로도 눈길을 끄는 소식이다. 하지만 패틴슨의 본드를 상상하게 하는 작품은 <더 배트맨> 만이 아니다. 크리스토퍼 놀란의 <테넷>에서 그가 연기한 날에게는 상대를 안심시키면서도 자신의 속내를 드러내지 않는 비밀요원의 매력이 있었다.



말없이 경계하는 배트맨, 웃으면서 비밀을 감추는 닐



<더 배트맨>(2022)의 브루스 웨인은 사람들 사이에 자연스럽게 섞이는 인물이 아니다. 가면을 벗은 뒤에도 타인과 거리를 두고, 대화보다 관찰에 익숙한 모습을 보인다. 영화 역시 사교계의 억만장자로서 누리는 생활보다 고든과 범죄 현장을 살피고 리들러의 단서를 쫓는 과정에 집중한다.



이때 패틴슨의 연기는 말이 적은 인물이 화면을 어떻게 채울 수 있는지 보여준다. 상대를 바라보는 시선과 대답하기 전의 짧은 침묵이 경계심을 전달한다. 누가 거짓말을 하고 있는지, 눈앞의 단서를 믿어도 되는지 판단하는 시간이 인물의 표정에 남는다.



다만 이 모습만으로 본드를 떠올릴 수는 없다. 본드는 낯선 사람에게 먼저 다가가 정보를 얻고, 자신을 의심하는 상대와도 태연하게 대화를 이어가는 인물이다. 패틴슨이 그런 장면을 어떻게 소화할지 가늠하게 하는 배역이 <테넷>의 닐이다.



닐은 주인공을 돕는 유능한 동료이지만 자신이 아는 것을 한꺼번에 털어놓지 않는다. 복잡한 상황을 설명할 때도 여유가 있고, 위험을 앞두고도 쉽게 동요하지 않는다. 관객은 그를 믿고 싶어지면서도 그가 어디까지 알고 있는지 계속 궁금하게 된다.



패틴슨은 이 인물을 수상한 표정으로 강조하지 않는다. 오히려 편안한 말투와 태도로 주인공과의 거리를 좁힌다. 이야기가 진행되면서 닐이 감당하고 있던 사정이 드러나면, 앞서 보았던 그의 여유도 다르게 읽힌다. 가벼워 보이던 태도에 무게가 생기는 것이다.



<더 배트맨>에서는 침묵이 타인과의 거리를 만들었다면, <테넷>에서는 대화가 비밀을 감추는 수단이 됐다. 패틴슨의 본드에 기대하게 되는 지점은 이 두 가지를 오가는 연기다. 상대와 웃으며 이야기하는 동안에도 무엇을 살피고 있는지, 언제 경계를 늦추고 언제 다시 거두는지를 보여줄 수 있다는 가능성이다.



크레이그의 첫 영화가 남긴 과제



새로운 본드를 관객에게 납득시키는 일은 익숙한 의상과 장비를 갖추는 것만으로 끝나지 않는다. 다니엘 크레이그의 첫 작품인 <007 카지노 로얄>(2006)은 본드가 요원이 되는 시점에서 출발해, 임무와 인간관계 속에서 어떤 인물로 변해가는지 보여줬다.



그 영화에서 본드의 성격이 선명해지는 순간 가운데 하나는 베스퍼 린드와 기차 안에서 처음 대화하는 장면이다. 두 사람은 서로의 옷차림과 말투를 단서로 상대의 배경을 추측한다. 본드는 자신 있게 베스퍼를 읽어내려 하지만, 곧 자신도 상대의 관찰 대상이 된다. 총격이나 추격 없이도 두 사람 사이에 긴장과 호기심이 생긴다.



이 장면은 본드의 매력이 어디에서 나오는지 보여준다. 상대를 파악하는 능력뿐 아니라, 자신이 간파당했을 때 어떻게 반응하는지도 인물을 설명한다. 임무에서는 거침없던 요원이 누군가와 관계를 맺으면서 흔들릴 때 관객은 그를 더 오래 지켜보게 된다.



패틴슨의 첫 본드 영화에도 그런 장면이 필요하다. 그가 얼마나 능숙하게 임무를 수행하는지와 함께, 어떤 상황에서 판단이 흔들리고 누구에게 마음을 여는지 보여줘야 한다. <테넷>의 닐이 지닌 여유를 떠올리게 하는 것도 이 때문이다. 감정을 크게 드러내지 않으면서 관객이 인물의 선택을 궁금해하게 만드는 연기는 새 본드의 출발점이 될 만하다.



배우와 제작 체제가 함께 바뀌는 007



이번 영화에는 주연 교체 이상의 변화가 걸려 있다. 아마존은 2022년 MGM을 인수했고, 아마존 MGM 스튜디오는 2025년 3월 기존 제작자인 바버라 브로콜리, 마이클 G. 윌슨과의 합작사 거래를 마무리하면서 본드 시리즈의 창작 결정권을 확보했다. 차기작은 이 체제에서 제작되는 첫 본드 영화다.



새 제작진이 시리즈의 전통 가운데 무엇을 이어가고 어디에 변화를 주었는지는 실제 영화로 확인해야 한다. 배우와 감독의 이름이 공개됐다고 해서 작품의 분위기까지 결정됐다고 보기는 어렵다. 패틴슨이 어느 시기의 본드를 연기할지, 어떤 임무를 수행할지도 이번 발표에서는 드러나지 않았다.



그럼에도 이전 작품들은 기대할 만한 근거를 제공한다. 패틴슨은 <더 배트맨>에서 말없이 상대를 살피는 인물을, <테넷>에서는 친근한 태도 뒤에 자신만의 사정을 간직한 인물을 연기했다. 본드 역시 임무를 위해 사람에게 다가가면서 동시에 자신을 숨겨야 하는 인물이다.



패틴슨의 007에서 보고 싶은 순간도 거기에 있다. 상대와 자연스럽게 대화를 나누던 그가 짧게 표정을 바꾸는 순간, 관객이 방금 전의 대화를 다시 생각하게 되는 장면이다. 새 본드의 얼굴은 공개됐다. 이제 궁금한 것은 그 얼굴이 무엇을 감추고 있을지다.

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