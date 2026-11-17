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큰사진보기 ▲다큐멘터리 영화 <호루몽> 스틸컷 (주)엣나인필름

호루몬에서 호루몽으로, 제목에 담긴 의미



영화의 제목인 <호루몽>은 일본의 내장 구이 요리인 '호루몬'에서 가져왔다고 한다. 이일하 감독은 일본인들이 버린 내장을 가져다가 손질하고 구워 먹으며 생계를 이어갔던 재일 코리안의 역사에 주목했다. 한때 버려지던 식재료로 만든 음식이 오늘날 일본에서 대중적인 인기를 얻고 있다는 사실은 감독이 재일 코리안의 삶을 바라보는 시선과도 연결된다.



감독이 호루몬이라는 이름에 꿈을 뜻하는 한자 몽(夢)을 결합한 것도 이러한 맥락에서 이해할 수 있다. 차별과 배제의 역사 속에서도 자신만의 삶과 문화를 일구어온 사람들의 이야기를 영화의 제목에 담은 것이다. 이는 신숙옥과 그의 외할머니, 어머니의 삶을 시대의 희생자로만 바라보지 않는 영화의 태도와도 맞닿아 있다.



이러한 작명 의도는 영화가 세 여성의 생애를 다루는 방식에서도 확인할 수 있다. 일본으로 팔려 왔던 이백란이 사업을 일으켜 생계의 기반을 마련하고, 어머니 케이코가 딸에게 스스로 살아갈 것을 가르쳤으며, 신숙옥이 자신이 겪은 차별을 넘어 다른 소수자들의 문제에도 목소리를 내게 된 과정에는 각자의 삶을 개척해 온 여성들의 역사가 담겨 있다.



이일하 감독은 그들이 겪었던 차별의 경험만큼이나 그 안에서 이루어낸 성취와 변화에도 관심을 기울인다. 무거운 역사적 소재를 다루면서도 신숙옥의 유머와 활력을 잃지 않고, 음악과 춤을 통해 선대 여성들의 삶을 표현하는 이유이기도 하다. 무엇보다 <호루몽>은 재일 코리안의 역사를 다루는 영화인 동시에 그 역사를 살아온 사람들의 시간을 발견하는 영화다. 관객은 신숙옥이 무엇에 맞서 싸워왔는지를 알아가는 동안 그가 얼마나 흥미롭고 유쾌한 사람인지도 함께 발견하게 된다. 영화 다큐멘터리 호루몽 신숙옥 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 조영준 (joyjun7) 내방 구독하기 영화가 숫자로 평가받지 않기를 바라며 글을 씁니다. 이 기자의 최신기사 어머니의 보험금을 둘러싼 각자의 사정

다큐멘터리 영화 <호루몽> 스틸컷작품의 중요한 사건 가운데 하나인 '뉴스여자'는 DHC텔레비전이 제작해 도쿄의 지상파 채널 TOKYO MX에서 방영한 시사 프로그램이다. 2017년 1월 방송에서는 오키나와의 미군 헬리콥터 착륙장 건설에 반대하는 운동을 다루면서 신숙옥이 시위에 참여한 사람들을 금전적으로 지원하고 폭력적인 활동에 관여한 것처럼 묘사했다.해당 방송 이후 신숙옥 살해 협박을 비롯한 여러 공격에 시달리게 된다. 한동안 독일에 머물러야 할 만큼 어려운 상황에 처했던 그는 결국 DHC텔레비전 등을 상대로 명예훼손에 따른 손해배상 청구 소송을 제기한다. 영화는 여러 심급을 거치는 재판의 진행을 주요한 서사의 골격으로 삼는다.다큐멘터리의 상당 부분을 차지하는 재판 과정에는 독특한 연출이 활용된다. 일본의 법정에서 재판 장면을 촬영할 수 없었던 이일하 감독은 실제 속기록과 재판 이후의 기자회견 등을 활용해 당시 상황을 전달한다. 검은 화면 위에 글자가 나타나는 방식은 관객으로 하여금 신숙옥과 그를 대리하는 변호인들의 주장에 집중하도록 한다.방송이라는 영향력 있는 매체에서 허위 정보가 유통되었을 때 개인이 겪는 문제를 구체적인 사건을 통해 확인할 수 있다는 점도 이 부분의 중요한 관람 포인트다. 이미 재판의 결과가 알려진 사건임에도 영화는 하나의 판결을 얻기까지 당사자가 어떤 시간을 보내야 했는지에 관심을 기울인다.신숙옥의 이야기를 충분히 전달하기 위해 이일하 감독은 그보다 앞선 두 여성의 삶을 영화에 포함시켰다. 외할머니 이백란은 일제강점기에 일본의 제지공장으로 팔려 온 여성이다. 어려운 환경에서 생계를 이어가던 그는 사업을 통해 성공을 거두었다.어머니 케이코 역시 일본 사회의 차별과 폭력을 경험했지만 일본 국적을 얻기를 바랐던 사람이다. 하지만 두 사람과 달리 신숙옥은 조선인으로서의 정체성을 적극적으로 드러내며 활동해 왔다. 한 가정의 여성들이지만, 일본에서 살아가는 방식과 자신이 속한 사회를 바라보는 태도에는 분명한 차이가 존재한다.세 여성의 이야기를 따르다 보면, 한 가족의 생애 안에 일본의 식민 지배와 해방, 재일 코리안 사회의 형성, 오늘날까지 이어지는 차별의 문제가 걸쳐 있음을 알 수 있다. 가족사진과 역사적 자료를 활용하는 영화는 이러한 사회적 변화가 여성들의 실제 삶에 어떤 영향을 미쳤는지 살핀다. 물론 작품은 선대의 여성들을 고통을 감내해야만 했던 수동적 인물로만 그려내지 않는다.할머니 이백란이 자신의 생계를 개척하고 어머니 케이코가 나름의 방식으로 삶의 방향을 끊임없이 모색해 왔듯, 신숙옥 역시 자신의 세대에서 마주한 문제에 대응해 나간다. 인물들이 택한 서로 다른 선택에 주목하며 이야기를 뒤따른다면, <호루몽>이 재일 코리안과 여성의 역사를 함께 다루는 방식을 더욱 풍부하게 이해할 수 있게 된다.