김현희

"어쩌겠는가. 제자가 더 나은 환경을 찾아 떠나겠다는데 감독이 막을 도리는 없다. 떠난 자원을 아쉬워하기보다 남아 있는 전력과 새로 합류할 선수들을 잘 추스르는 것이 감독의 책무다. 그런 생각이 확고하기에 아무리 뛰어난 선수라도 미련 없이 보내준다. 지도자라면 마땅히 그래야 한다."

큰사진보기 ▲덕수고 전학 이후 마음을 추스르고 내년을 준비하는 '이도류' 이홍석 김현희

정 감독은 당시 상황을 이렇게 설명했다. "처음엔 (이)홍석이가 우리 학교로 오려 한다는 사실을 전혀 몰랐다. 청소년 대표팀을 이끌고 울산에서 강화훈련을 하던 중, 대표팀 소속이던 황성현(NC 다이노스 지명)을 통해 처음 이야기를 들었다. 홍석이가 외야수가 아닌 유격수로 뛰고 싶어 하는데 소속팀 사정상 여의치 않아 고민 중이고, 마침 (엄)준상이가 졸업해 유격수 자리가 비는 덕수고로 오고 싶어 한다는 내용이었다."



이홍석의 설명도 같았다. "내년에 외야수로 기용하겠다는 학교 측 계획과 달리, 나는 유격수로 성장하고 싶은 목표가 뚜렷했다. 몇 차례 면담 끝에도 의견 차가 좁혀지지 않아 전학을 심각하게 고민했고, 초·중학교 선배인 (황)성현이 형에게 조언을 구했다. 처음 전학 의사를 밝혔을 때 정 감독님은 오히려 나를 만류하셨다."



실제로 정 감독은 대형 유망주의 이동일수록 더욱 신중해야 한다고 판단했다. 이홍석에게도 "가급적 모교에 남되, 끝까지 대화가 잘 풀리지 않으면 그때 다시 논의하자"며 돌려보냈다. 그러나 세 차례에 걸친 면담에도 접점을 찾지 못하면서 결국 전학 절차를 밟게 됐다. 적지 않은 진통 끝에 거취를 확정한 이홍석은 한 달여 만에 마음의 안정을 되찾고 팀 훈련에 녹아들고 있다.



2016년부터 결승전 승률 100%, '무패 신화'는 내년에도 계속될까



덕수고 야구부에는 한국 야구사를 통틀어도 진귀한 기록이 하나 있다. 2016년부터 올해까지 만 10년 동안 전국대회 결승에 13번 진출해 단 한 번도 패하지 않은 '결승전 승률 100%' 행진이다. 프로야구 KIA 타이거즈가 해태 시절을 포함해 한국시리즈 무패 우승 신화를 쓴 것에 비견될 만한 대기록이자, 여전히 현재진행형인 기록이다.



하지만 정 감독은 '자만'이 가장 경계해야 할 적이라는 사실을 오랜 경험을 통해 잘 알고 있다. 어린 선수들의 흔들리는 마음을 다독이는 일 역시 지도자의 몫이라 여긴다. 정 감독은 "좋은 선수들이 우리 학교를 믿고 찾아와 주어 감사할 따름"이라며 "돌아보면 나는 참 운이 좋은 지도자다. 감독으로서 허투루 살지 않았다는 보람도 느낀다. 제자들과 동문들이 보내주는 믿음에 보답하기 위해서라도 고교 야구 지도자로서 더욱 모범을 보이겠다"고 힘주어 말했다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 덕수고 전학 이후 마음을 추스르고 내년을 준비하는 '이도류' 이홍석정 감독은 당시 상황을 이렇게 설명했다. "처음엔 (이)홍석이가 우리 학교로 오려 한다는 사실을 전혀 몰랐다. 청소년 대표팀을 이끌고 울산에서 강화훈련을 하던 중, 대표팀 소속이던 황성현(NC 다이노스 지명)을 통해 처음 이야기를 들었다. 홍석이가 외야수가 아닌 유격수로 뛰고 싶어 하는데 소속팀 사정상 여의치 않아 고민 중이고, 마침 (엄)준상이가 졸업해 유격수 자리가 비는 덕수고로 오고 싶어 한다는 내용이었다."이홍석의 설명도 같았다. "내년에 외야수로 기용하겠다는 학교 측 계획과 달리, 나는 유격수로 성장하고 싶은 목표가 뚜렷했다. 몇 차례 면담 끝에도 의견 차가 좁혀지지 않아 전학을 심각하게 고민했고, 초·중학교 선배인 (황)성현이 형에게 조언을 구했다. 처음 전학 의사를 밝혔을 때 정 감독님은 오히려 나를 만류하셨다."실제로 정 감독은 대형 유망주의 이동일수록 더욱 신중해야 한다고 판단했다. 이홍석에게도 "가급적 모교에 남되, 끝까지 대화가 잘 풀리지 않으면 그때 다시 논의하자"며 돌려보냈다. 그러나 세 차례에 걸친 면담에도 접점을 찾지 못하면서 결국 전학 절차를 밟게 됐다. 적지 않은 진통 끝에 거취를 확정한 이홍석은 한 달여 만에 마음의 안정을 되찾고 팀 훈련에 녹아들고 있다.덕수고 야구부에는 한국 야구사를 통틀어도 진귀한 기록이 하나 있다. 2016년부터 올해까지 만 10년 동안 전국대회 결승에 13번 진출해 단 한 번도 패하지 않은 '결승전 승률 100%' 행진이다. 프로야구 KIA 타이거즈가 해태 시절을 포함해 한국시리즈 무패 우승 신화를 쓴 것에 비견될 만한 대기록이자, 여전히 현재진행형인 기록이다.하지만 정 감독은 '자만'이 가장 경계해야 할 적이라는 사실을 오랜 경험을 통해 잘 알고 있다. 어린 선수들의 흔들리는 마음을 다독이는 일 역시 지도자의 몫이라 여긴다. 정 감독은 "좋은 선수들이 우리 학교를 믿고 찾아와 주어 감사할 따름"이라며 "돌아보면 나는 참 운이 좋은 지도자다. 감독으로서 허투루 살지 않았다는 보람도 느낀다. 제자들과 동문들이 보내주는 믿음에 보답하기 위해서라도 고교 야구 지도자로서 더욱 모범을 보이겠다"고 힘주어 말했다. 프로야구 고교야구 이홍석 덕수고 정윤진 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김현희 (eugenephil) 내방 구독하기 엑스포츠뉴스, 데일리안, 마니아리포트를 거쳐 문화뉴스에서 스포테인먼트 팀장을 역임한 김현희 기자입니다. 이 기자의 최신기사 8년 만의 아시아 정상… 진짜 시험대는 지금부터

2026시즌 이마트배 고교야구 우승 당시의 덕수고야구 시즌이 끝나면 프로야구는 이른바 '단장의 시간'으로 불리는 스토브리그에 돌입한다. 구단들은 재계약 대상자부터 자유계약선수(FA) 시장에 나온 대어급 자원까지 면밀히 살피며 전력 보강에 나선다. 이 과정에서 굵직한 뉴스가 쏟아지기에 야구팬들은 다음 시즌 개막을 기다리며 스토브리그 소식에 귀를 기울인다.그런데 스토브리그는 프로야구만의 전유물이 아니다. 고교야구 역시 치열한 오프시즌을 보낸다. 특히 프로 입성을 꿈꾸는 유망주들의 거취는 프로야구 팬들에게도 큰 관심사다. 응원하는 구단의 미래가 될 예비 신인들이 시즌 개막 전부터 자연스럽게 주목받기 때문이다.고교야구는 무분별한 선수 이동을 막기 위해 별다른 사유 없이 전학할 경우 6개월 출장 정지 징계를 내린다(단, 등록 선수 30명 미만 학교나 신생팀으로의 전학은 예외). 대한야구소프트볼협회와 대한체육회가 마련한 규정이다.이 때문에 전학을 결심한 선수들은 다음 해 주말리그 출전을 위해 통상 9~10월에 학적을 옮긴다. 올해도 내년 신인드래프트 1라운드 지명이 유력한 좌완 에이스 조성준이 충암고에서 휘문고로, 덕수고의 에이스 정주영과 외야수 조원빈이 경기상고로 각각 둥지를 옮겼다.고교야구가 분주한 오프시즌을 보내는 가운데, 덕수고는 올해 그 어느 때보다 뜻깊은 한 해를 보냈다. 신세계 이마트배와 대통령배를 석권하며 시즌 2관왕에 올랐고, 정윤진 감독은 개인 통산 400승이라는 고교야구 사상 유례없는 금자탑을 쌓았다. 여기에 18세 이하(U-18) 청소년 대표팀 사령탑을 맡아 아시아선수권대회 우승까지 이끌며 지도력을 입증했다.정확히 400승 고지에서 시즌을 마친 정 감독은 '401번째 승리'를 위해 주말도 반납한 채 선수 지도에 매진하고 있다. 하지만 비시즌 동안 에이스 정주영과 리드오프 조원빈을 비롯해 좌완 이휘영(서울고), 내야수 홍주용(휘문고) 등 주축 선수들의 전학 소식이 잇따르며 적지 않은 전력 누수를 겪었다. 그럼에도 정 감독은 크게 동요하지 않는 모습이다. 수십 년간 고교 무대를 지키며 겪어온 익숙한 과정이자, 확고한 지도 철학이 있기 때문이다.정 감독의 진심이 통한 것일까. 내년에 입학할 예비 신입생들의 면면이 화려하다. 포수 한태경과 투타 겸업 자원 허권 등 중학 무대를 호령했던 유망주들이 대거 덕수고 유니폼을 입는다. 여기에 타 학교에서 1학년 때부터 두각을 나타낸 특급 전학생들까지 가세하며 한숨을 돌렸다.휘문고 에이스로 활약한 좌완 김주원과 내년 드래프트 1라운드 후보로 꼽히는 세광고 올라운더 이홍석이 덕수고에 합류한 것이다. 특히 이홍석은 팔에 깁스를 하는 투혼 속에서도 올해 청룡기 전국고교야구선수권대회에서 모교 세광고를 정상으로 이끈 주역이라 그의 거취에 이목이 쏠렸다.이 과정에서 일부 지역 언론이 '서울 명문고의 유망주 빼가기'라는 의혹을 제기하며 논란이 일기도 했다. 하지만 이홍석과 정 감독 모두 "전혀 사실이 아니다"라고 선을 그었다. 전학은 선수와 학부모의 자발적인 요청으로 진행됐으며, 오히려 초기에는 정 감독이 만류했던 사안이었다.