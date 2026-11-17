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큰사진보기 ▲영화 <가능한 사랑>의 한 장면 넷플릭스

호석과 미옥의 사랑은 낭만적이지 않다. 노동과 해고, 생계의 압박 속에서 원망과 분노를 나누면서도 함께 살아온 관계다. 마지막에 두 사람이 함께 달을 바라보는 장면은 고통 속에서도 존엄과 희망을 잃지 않으려는 태도를 보여준다.



오스카 와일드는 희곡 <윈더미어 부인의 부채>에서 "우리는 모두 진창 속에 있지만 그중 일부는 별을 바라본다"고 썼다. 호석과 미옥 역시 해고의 상처에서 벗어나지 못했지만 함께 하늘을 올려다본다. 현실을 외면하기보다 고통이 삶 전체를 지배하도록 내버려두지 않는 것이다.



그러나 이들의 사랑을 가난하지만 순수한 사랑으로 미화해서는 안 된다. 경제적 여유가 있는 사람들의 사랑이 선택과 욕망으로, 해고 노동자의 사랑은 인내와 희생으로 그려진다면 계급적 편견을 되풀이하게 된다. 예지의 미학적 시선을 비판하는 영화가 노동자의 고통으로 사랑의 숭고함을 증명한다면 스스로 같은 함정에 빠지는 셈이다. 그들의 사랑이 의미 있는 건 고통을 견뎌서가 아니라 고통 속에서도 서로를 포기하지 않았기 때문이다.



예술가는 타인을 소유하지 않고 사랑할 수 있는가. '네 이웃의 것을 탐하지 말라'는 역설적이다. 인간은 타인을 욕망하고 예술가 역시 타인의 삶과 경험을 통해 작품을 만든다. 욕망을 완전히 배제한 사랑이나 타인의 삶을 전유할 위험에서 자유로운 예술은 애초에 불가능할지도 모른다. 중요한 것은 욕망의 부재가 아니라 욕망이 타인의 자유와 존엄을 침해하지 않도록 스스로 경계하는 태도다.



<가능한 사랑>에서 '가능한'이라는 말은 사랑의 성취보다 한계에 대한 인식을 함축한다. 타인을 온전히 이해하거나 소유할 수 없다는 사실을 받아들이면서도 관계를 포기하지 않는 것, 그것이 영화가 보여주는 사랑의 가능성이다. 예술 역시 마찬가지다. 타인의 삶을 자신의 것으로 만들 수 없다는 한계를 인정하면서도 그 삶을 외면하지 않는 데서 예술의 윤리적 가능성이 열린다.



영화는 사랑과 예술의 순수성을 증명하는 대신, 그 안에 숨은 소유와 지배의 욕망을 폭로한다. 타인을 사랑한다는 건 그를 자신의 것으로 만드는 일이 아니라 끝내 자신의 것이 될 수 없는 존재로 인정하는 일이다. 가는한사랑 이창동 영화평론 영화평 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 이윤진 (jinnylove) 내방 구독하기 나와 함께 살아가는 모두의 지속가능하고 행복한 삶을 꿈꾸는 사람입니다. ESG연구소 대표 이 기자의 최신기사 야유받는 진실, 박수받는 자백... 공연이 된 재앙의 최후

예지는 사랑과 예술, 계급적 특권의 문제를 잇는 인물이다. 그가 해고 노동자 부부의 삶을 다큐멘터리로 찍는 설정이 그 장치다.예지의 딜레탕티즘(dilettantism)은 타인의 삶에 관심을 기울이면서도 그 삶을 규정하는 사회적 조건과 자신의 위치를 충분히 성찰하지 않는 태도다. 예지의 관심에 진정성이 없다는 말이 아니다. 선의와 공감이 진실하더라도 타인의 고통을 작품 소재로 삼는 행위에는 권력관계가 개입한다.미옥이 어려서 장래희망조차 없었다고 말하자 예지는 영화감독을 꿈꿨고 상상하는 것이 취미였다고 답한다. 호석과 미옥에게 노동과 생계는 선택할 수 없는 현실이지만 예지에게는 관찰하고 기록한 뒤 떠날 수 있는 세계다. 미옥이 세차장에서 일하던 어머니의 물줄기가 햇빛에 반짝이던 기억을 들려주자, 예지는 그 이야기를 카메라 앞에서 해달라고 요청한다. 삶의 기억이 영화의 소재로 바뀌는 순간이다.예지는 노동자들과 친구가 되려고 노력하며 진심으로 사랑하고 싶다고 말한다. 그러나 호석의 슬픈 눈을 보고 자신의 영화에 꼭 필요한 주인공이라고 생각한다. 공감과 예술적 욕망이 공존하는 것이다. 다큐멘터리에서 무엇을 보여주고 어떤 의미를 부여할지는 결국 카메라를 든 사람이 결정한다. 해고 노동자의 고통이 감동적인 인간 드라마로 재구성될 위험도 여기에 있다.피에르 부르디외의 '미학적 거리두기' 개념이 이러한 차이를 설명한다. 대상을 현실의 이해관계에서 벗어나 감상할 수 있는 태도 역시 사회적 조건의 산물이다. 예지가 노동자의 삶에서 아름다움을 발견할 수 있는 것은 그들의 생계 문제에서 거리를 둘 수 있기 때문이다. 거리가 무엇을 보여주고 무엇을 가리는지 성찰할 필요가 있다.상우가 경제적 자본으로 미옥에게 접근한다면 예지는 문화적 자본과 예술적 감수성으로 노동자의 삶에 접근한다. 방식은 다르지만 두 사람 모두 타인의 삶을 자신의 욕망에 따라 재구성하려 한다. 영화의 제사는 사랑뿐 아니라 예술의 이름으로 타인의 삶을 전유하려는 욕망에도 적용된다.사회적 모순을 보여주는 것과 비판하는 것은 다르다. 타인의 고통을 재현하는 예술은 고통을 바라보는 자신의 시선과 위치까지 성찰해야 한다. 예지의 다큐멘터리가 노동자의 고통을 예술적 성취로 바꾸는 것처럼, 이창동 감독 역시 해고 노동자의 삶을 극영화로 재현한다는 점에서 같은 딜레마에 놓였다.감독은 실제 해고 노동자들을 취재하면서 그들의 고통을 작품의 재료로 소비하는 것은 아닌지, 자신에게 그들의 이야기를 할 자격이 있는지 고민했다고 밝혔다. 예지가 자신을 투영한 인물이며, 타인을 재현하려면 그 대상을 사랑해야 한다고도 했다. 그러나 진정한 애정이 재현의 윤리적 정당성을 보장하지는 않는다.영화 속 심리치료에 참여한 해고 노동자들의 육성은 해고가 생계뿐 아니라 인간의 존엄과 정체성까지 무너뜨리는 폭력임을 드러낸다. 다만 관객이 부부의 고통에 감동하면서도 이를 초래한 구조적 폭력을 외면한다면 예술적 감동은 사회적 비판을 대신하게 된다.영화 전반의 핸드헬드 촬영은 인물들의 심리적 동요와 관계의 균열을 화면의 흔들림으로 옮겼다. 이러한 형식적 시도와 자기성찰에도 불구하고 타인의 고통을 재현하는 예술의 윤리적 딜레마는 남는다. 영화의 성취는 모순을 해결한 데 있지 않고 영화 자신도 모순에서 자유롭지 않음을 드러낸 데 있다.