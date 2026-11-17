한국e스포츠협회

2026 케스파컵 mvp 수상자 이동주DN 수퍼스가 탑 라이너 '두두' 이동주와 2028년까지 동행을 이어간다.DN 수퍼스는 16일 공식 SNS를 통해 이동주와 2년 재계약을 체결했다고 발표했다. 올해를 끝으로 기존 계약이 만료될 예정이었던 이동주는 이번 계약으로 2027시즌과 2028시즌에도 팀과 함께하게 됐다.2020년 한화생명e스포츠에서 LCK 무대에 데뷔한 이동주는 2022년 주전 자리를 확보하며 본격적으로 이름을 알렸다. 이후 2023년 광동 프릭스에 합류해 팀의 주전 탑 라이너로 활약했다. 뛰어난 라인전과 개인 기량을 인정받았지만, 중후반 한타 합류와 운영 측면에서는 꾸준히 개선 과제를 안고 있었다.이동주는 팀이 부진에 빠졌던 2025시즌 당시 아쉬운 평가를 받았다. 그러나 2026시즌에는 팀이 최하위권으로 추락하는 어려운 상황에서도 중심을 지켰다. 후반기 신인 정글러 '샤벨' 김단우의 합류와 팀 운영 체계 정비 이후에는 더욱 안정적인 활약을 선보였으며, 2026 LoL KeSPA 컵에서는 우승과 결승전 MVP를 차지하며 의미 있는 성과를 거뒀다.시즌 종료 후 계약 만료를 앞두고 다른 팀으로의 이적 가능성도 제기됐지만, 이동주의 선택은 잔류였다. 그는 팀에서 더 좋은 성적을 거두고 싶다는 의지와 함께, 꾸준히 응원을 보내준 팬들에게 보답하고 싶다는 마음을 재계약 이유로 꼽았다.이동주는 구단과의 인터뷰에서 "여기서 더 좋은 성적을 내고 싶다는 생각이 들었고, 2년 동안 좋은 성적을 내지 못한 걸 씻어내고 싶은 마음도 있다. 응원해 주는 팬들에게 감사함을 많이 느꼈고, 재계약을 하면서 팬들에게 보답을 드리고 싶다"고 소감을 밝혔다.이어 "다섯 명이 한 곳을 바라보는 게 중요하다고 생각한다. 다음 경기가 기대되는 팀이 되었으면 한다"며 "2028년까지 함께하게 되었는데, 응원해 준 팬들에게 2년 동안 꼭 보답하겠다"고 각오를 전했다.한편 2년 연속 최하위라는 아쉬운 성적을 기록한 DN 수퍼스는 바텀 라이너 '덕담' 서대길을 제외한 대부분의 선수가 계약 만료를 앞두고 있어 로스터 개편이 예상된다. 팀의 핵심 전력인 이동주를 가장 먼저 붙잡은 DN 수퍼스가 이번 재계약을 발판 삼아 다음 시즌 반등에 성공할 수 있을지 주목된다.